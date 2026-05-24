हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 25 May 2026: कुंभ राशि क्या आज रिश्तों में बढ़ेगा शक और गलतफहमी का दौर या समय रहते संभल जाएगी आपकी लव लाइफ?

Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: कुंभ राशि क्या आज रिश्तों में बढ़ेगा शक और गलतफहमी का दौर या समय रहते संभल जाएगी आपकी लव लाइफ?

Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: क्या आज कुंभ राशि के रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से बढ़ेगा तनाव और गलतफहमी? जानिए 25 मई का लव राशिफल और समझिए प्यार का पूरा हाल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 24 May 2026 11:43 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: गंगा दशहरा का दिन कई राशियों के लिए प्रेम, रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव के लिहाज से खास रहने वाला है. कहीं प्रेम जीवन में मिठास और नजदीकियां बढ़ेंगी तो कहीं रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत पड़ सकती है. कुछ राशियों को परिवार और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि कुछ को भावनात्मक तनाव और गलतफहमियों से बचने की सलाह दी गई है. जानिए 25 मई सोमवार का लव राशिफल और समझिए आपके रिश्तों के लिए दिन क्या संकेत दे रहा है.

मेष राशि: प्रेम जीवन में बढ़ेगा अपनापन और रोमांस
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में खुशियां लेकर आएगा. प्रेमी के साथ दिल की बात साझा करने का सही समय रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और पुराने दोस्तों से मुलाकात मन को खुशी दे सकती है. रिश्तों में प्यार और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. पार्टनर का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

वृषभ राशि: रिश्तों में मिलेगा भरोसा और साथ
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और पारिवारिक रिश्तों के लिए अच्छा रहेगा. दोस्तों और करीबी लोगों का साथ मानसिक सुकून देगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ समय यादगार रहेगा. परिवार में सम्मान और सहयोग का माहौल बना रहेगा. रिश्तों में विश्वास पहले से ज्यादा मजबूत होगा.

मिथुन राशि: भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील रह सकता है दिन
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में थोड़ा उतार-चढ़ाव ला सकता है. परिवार की पुरानी बातें आपको भावुक कर सकती हैं. पार्टनर के साथ गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बातचीत करें. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. दोस्तों और करीबियों का साथ मानसिक राहत देगा.

कर्क राशि: परिवार और प्रेम जीवन में मिलेगा सुकून
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में सकारात्मकता लेकर आएगा. परिवार और पड़ोसियों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में स्थिरता और अपनापन महसूस होगा. पार्टनर का सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा. रिश्तों में खुशियां और संतुलन बना रहेगा.

सिंह राशि: रिश्तों में बढ़ेगी मिठास और समझदारी
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और परिवार दोनों के लिए अच्छा रहेगा. रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए आप विशेष प्रयास करेंगे. पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. परिवार का सहयोग और प्यार आपको मानसिक सुकून देगा. प्रेम जीवन में रोमांस और विश्वास दोनों मजबूत होंगे.

कन्या राशि: दांपत्य जीवन में बनेगा खुशियों का माहौल
कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर के साथ बिताए गए पल रिश्तों में नई मिठास घोल सकते हैं. परिवार में भी सुखद वातावरण बना रहेगा.

तुला राशि: रिश्तों में धैर्य और समझदारी रखना होगा जरूरी
तुला राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम संबंधों में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. गुस्सा और गलतफहमी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और बेवजह के विवाद से बचें. परिवार में भी शांत व्यवहार बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

वृश्चिक राशि: रिश्तों में मिलेगा परिवार का पूरा साथ
वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और परिवार दोनों के लिए सुखद रहेगा. जीवनसाथी और बच्चों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से रिश्तों में और मिठास आएगी. पार्टनर का सहयोग और प्यार आपके मन को खुशी देगा.

धनु राशि: प्रेम जीवन में बन सकते हैं यादगार पल
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में सकारात्मकता लेकर आएगा. पार्टनर के साथ डिनर या खास समय बिताने की योजना बन सकती है. परिवार के बच्चों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम संबंधों में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.

मकर राशि: रिश्तों में संतुलन बनाए रखना होगा जरूरी
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार और रिश्तों को समय देने का संकेत दे रहा है. पार्टनर और परिवार के साथ जुड़ाव बनाए रखने की जरूरत होगी. काम की व्यस्तता के बावजूद अपनों के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा. रिश्तों में समझदारी और धैर्य से हालात बेहतर होंगे.

कुंभ राशि: प्रेम जीवन में आ सकता है तनाव और शक
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में थोड़ा तनाव ला सकता है. प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर शक या गलतफहमी बढ़ सकती है. परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का कारण बन सकती है. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करना रिश्तों को संभालने में मदद करेगा.

मीन राशि: दांपत्य जीवन में बढ़ेगी खुशियां और सुकून
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद अच्छा रहेगा. परिवार की जिम्मेदारियां निभाने से मानसिक शांति मिलेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. रिश्तों में प्यार, भरोसा और अपनापन बढ़ेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा.

यह भी पढ़े- Numerology: क्यों मूलांक 5 वाले लोग होते हैं तेज दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक? जानें ग्रह खास कैसे बनता है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 May 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
Love Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal Love Rashifal 2026 Love Relationship Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: कुंभ राशि क्या आज रिश्तों में बढ़ेगा शक और गलतफहमी का दौर या समय रहते संभल जाएगी आपकी लव लाइफ?
कुंभ राशि क्या आज रिश्तों में बढ़ेगा शक और गलतफहमी का दौर या समय रहते संभल जाएगी आपकी लव लाइफ?
राशिफल
Tarot Card Rashifal 25 May 2026: गंगा दशहरा पर चमकेगी कुंभ और मकर राशि वालों की किस्मत, मीन के जातक मानसिक तनाव से रहें सावधान
टैरो राशिफल 25 मई 2026 कर्क राशि वाले आज दूसरों के मामलों में भूलकर भी न दें दखल, कन्या के परिवार में बढ़ सकता है बड़ा विवाद
राशिफल
Kal Ka Rashifal 25 May 2026: सोमवार को वज्र और शंख योग का कमाल, मेष और कर्क राशि वालों को करियर में मिलेगी बड़ी खुशखबरी!
कल का राशिफल 25 मई 2026 गंगा दशहरा पर बुधादित्य और रूचक योग का महासंयोग, इन 4 राशियों पर होगी धनवर्षा!
राशिफल
Guru Gochar 2026: कर्क राशि में गुरु का गोचर, 2 जून से शुरू होगा इन 4 राशियों का स्वर्णिम काल, क्या आपकी राशि है शामिल?
गुरु गोचर 2 जून 2026 से इन 4 राशियों का शुरू होगा 'स्वर्णिम काल', उच्च के गुरु बदलेंगे भाग्य; क्या आपकी राशि है शामिल?
Advertisement

वीडियोज

Seedha Sawal With Sandeep Chaudhary: PM सीट पर Rahul Gandhi की भविष्यवाणी का विश्लेशण! | BJP
Breaking | US Iran Ceasefire Update: युद्धविराम की ढालबड़े हमले की चाल? | Hormuz Strait | Trump
Twisha Sharma Murder Case | Chaar Ki Chaal: 'पोस्टमार्टम-2' की रिपोर्ट से खुलेगा राज!
Vasudha: Dev-Vasudha का रोमांटिक डांस, Anniversary जश्न में झूमा Chauhan परिवार
Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee Message: फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
फाल्टा में एक लाख वोट से जीती BJP तो ममता को लगा झटका, वीडियो शेयर कर जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
बॉलीवुड
Drishyam 3 Vs Karuppu Box office: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
बॉक्स ऑफिस: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
आईपीएल 2026
दिल्ली ने रचा इतिहास, IPL के सबसे बड़े टोटल की अनोखी लिस्ट में शामिल नाम; KKR के खिलाफ किया कमाल
दिल्ली ने रचा इतिहास, IPL के सबसे बड़े टोटल की अनोखी लिस्ट में शामिल नाम
इंडिया
Devendra Fadnavis On Rahul Gandhi: 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने....', राहुल गांधी बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कसा तंज, जानें पूरा मामला
विश्व
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
पर्यटकों के सामने भिड़े खूंखार दरिंदे, आदमखोरों की खूनी जंग देख दहल जाएगा दिल, वीडियो वायरल
पर्यटकों के सामने भिड़े खूंखार दरिंदे, आदमखोरों की खूनी जंग देख दहल जाएगा दिल
जनरल नॉलेज
Bakrid 2026: बकरीद पर क्यों होती है खस्सी बकरे की डिमांड, नॉर्मल से कितने होते हैं अलग?
बकरीद पर क्यों होती है खस्सी बकरे की डिमांड, नॉर्मल से कितने होते हैं अलग?
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget