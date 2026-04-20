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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: मालव्य योग से चमकेगी किस्मत, बिजनेस में मिलेगी बड़ी फंडिंग और शत्रुओं पर होगी विजय

वृषभ राशिफल 20 अप्रैल 2026: मालव्य योग से चमकेगी किस्मत, बिजनेस में मिलेगी बड़ी फंडिंग और शत्रुओं पर होगी विजय

Taurus Horoscope 20 April 2026: वृषभ राशि वालों को बड़ी फंडिंग और पदोन्नति के योग हैं. कानूनी बाधाएं दूर होंगी और शत्रुओं पर विजय मिलेगी. पुरानी बीमारी से राहत और करियर में लीडरशिप मिलेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 01:21 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (अक्षय तृतीया) है. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि चन्द्रमा आपकी अपनी ही राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का मेल हो रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार और कार्यों में सिद्धि लेकर आएगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "रणनीतिक जीत" का है. आप अपनी सटीक प्लानिंग और बेहतरीन स्ट्रेटजी के दम पर बाजार में अपने विरोधियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे. सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आज किसी प्रतिष्ठित निवेशक या बड़े बिजनेस घराने से आपको फंडिंग का ठोस कमिटमेंट मिल सकता है. पिछले कई महीनों से जो कानूनी पेचीदगियां आपके बिजनेस की रफ्तार को रोक रही थीं, आज आप उनसे चतुराई से बाहर निकल आएंगे. आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आने के संकेत हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी धाक जमेगी. चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से आप अपने शत्रुओं और ईर्ष्या करने वाले सहकर्मियों को अपने काम से ऐसा करारा जवाब देंगे कि वे आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. ऑफिस में आपको किसी ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट की लीडरशिप सौंपी जा सकती है जिसे कोई और नहीं संभाल पा रहा था. आपकी कार्यक्षमता और नेतृत्व कौशल की वजह से प्रोजेक्ट को नई गति मिलेगी, जिससे उच्च अधिकारियों की नजरों में आपकी साख बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज सुनफा योग वरदान साबित होगा. विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्र आज उन विषयों में भी शानदार प्रदर्शन करेंगे जो अब तक उनकी कमजोरी बने हुए थे. आपकी एकाग्रता और सीखने की शक्ति तीव्र रहेगी. यदि आप किसी तकनीकी या मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आज का दिन भविष्य की योजना बनाने के लिए श्रेष्ठ है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन समाधान लेकर आया है. आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा सफलता के नए द्वार खोलेगी. इस दिशा में की गई यात्रा या वार्तालाप से कोई पुराना और जटिल पारिवारिक विवाद सुलझ सकता है. हालांकि, शुरुआत में चन्द्रमा के प्रभाव से मन थोड़ा बेचैन या दुखी रह सकता है, लेकिन शाम तक परिवार का सहयोग आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. शत्रुओं की गुप्त योजनाओं को विफल करके आप परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन "नई ऊर्जा" का संचार करने वाला है. लंबे समय से चली आ रही किसी पुरानी शारीरिक पीड़ा का आज अंत होगा. आप खुद को भीतर से बहुत हल्का और उत्साहजनक महसूस करेंगे. इसी नए उत्साह के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र में वापसी करेंगे. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमान जैसा विस्तार और शीतलता)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को सफेद फूल चढ़ाएं. "ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:" मंत्र का जप करें.

(FAQs)

1. आज बिजनेस डील के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?
    आज दोपहर 04:00 से 06:00 बजे के बीच का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) किसी भी बड़ी डील या फंडिंग की बात करने के लिए सर्वोत्तम है.

2. क्या आज नई संपत्ति या वाहन खरीदना शुभ रहेगा?
    जी हाँ, आज अक्षय तृतीया है और वृषभ राशि में मालव्य योग बन रहा है. आज की गई कोई भी खरीदारी लंबे समय तक सुख और समृद्धि प्रदान करेगी.

3. मन की बेचैनी दूर करने के लिए क्या करें?
    चन्द्रमा के प्रभाव से सुबह थोड़ी घबराहट हो सकती है. चांदी के पात्र में जल पिएं और शिव चालीसा का पाठ करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 01:21 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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