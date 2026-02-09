हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 February 2026: वृषभ राशिफल पार्टनर से बहस करने से बचें, नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 के बाद का समय है बेस्ट

Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 February 2026: वृषभ राशिफल पार्टनर से बहस करने से बचें, नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 के बाद का समय है बेस्ट

Taurus Horoscope 10 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Feb 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 10 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सुखद और आनंददायक रहने वाला है. आप जीवन के लगभग हर पहलू में खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे. हालांकि, चंद्रमा के सातवें भाव में होने से रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. आज "आनंद की तलाश बाहर नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन में करें". दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय आपके लिए विशेष शुभ है, इस दौरान किए गए कार्य सफल होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज आपको अपने बढ़ते वजन पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. आलस्य को खुद पर हावी न होने दें, क्योंकि यह आपकी सेहत और काम दोनों को बिगाड़ सकता है. नियमित व्यायाम और सैर को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. काम के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको अच्छा मुनाफा दिलाएगी. बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद या बहस होने की आशंका है, इसलिए शांत रहकर बात सुलझाएं. आर्थिक रूप से, किसी नई यात्रा की प्लानिंग आपके लिए भविष्य में धन लाभ के मार्ग खोलेगी.

जॉब और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों (Job Person) के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपके द्वारा पूर्व में की गई कड़ी मेहनत का श्रेय आज आपको मिल सकता है. ऑफिस में लंबे समय से अटके हुए काम आज पूरे होने के प्रबल योग हैं. सहकर्मियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ग्रहों की चाल क्षणिक रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जिससे पढ़ाई में मन कम लगेगा या एकाग्रता में कमी आएगी. विचलित होने के बजाय अपने लक्ष्य पर टिके रहें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. विशेष रूप से, आपका जीवनसाथी आज आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा. उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि उनकी किसी बात से आपको बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (Navy Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 3 (अशुभ अंक: 9)
  • शुभ समय: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (नया काम शुरू करने हेतु).
  • अचूक उपाय: आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं (जैसे दूध या चावल) का दान करें. आलस्य त्यागने के लिए सूर्य देव को जल अर्पित करें.

(FAQs)

1. पार्टनर के साथ बहस से कैसे बचें?
    चंद्रमा की स्थिति के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. यदि पार्टनर की कोई बात बुरी लगे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर शांत रहें.

2. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?
   हाँ, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें. दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच का समय किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे श्रेष्ठ है.

3. आज के दिन आलस्य से बचने का क्या तरीका है?
     वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, जो कभी-कभी विलासिता और सुस्ती देता है. आज सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करें और नेवी ब्लू रंग का प्रयोग करें, यह आपको सक्रिय रखने में मदद करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
