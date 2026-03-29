Kumbh Rashifal 29 March 2026 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए तरक्की और उपलब्धियों का दिन, जानिए कैसा रहेगा रविवार. आज चन्द्रमा आपके षष्ठ भाव में स्थित है, जिससे मेहनत, प्रतिस्पर्धा और कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे. दिन आपके लिए नई उपलब्धियां और आगे बढ़ने के अवसर लेकर आएगा. हालांकि हल्का शारीरिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप अपनी मेहनत से हर चुनौती पार कर लेंगे.

करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा. आपके काम की गुणवत्ता और मेहनत खुद आपकी पहचान बनाएगी. ऑफिस में विरोधी भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर होंगे. आपको सम्मान मिल सकता है और नई जॉब के ऑफर भी आ सकते हैं. आपकी क्रिएटिविटी और अलग सोच आपको नेशनल लेवल तक पहचान दिला सकती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहेगा. आपकी रणनीति और ग्राहकों को समझने की क्षमता से बिजनेस में तेजी आएगी. गवर्नमेंट की नई एक्सपोर्ट पॉलिसी से आपको टैक्स में राहत मिल सकती है, जिससे मुनाफा बढ़ेगा. आयुर्वेदिक या नेचुरल प्रोडक्ट्स से जुड़े लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े अवसर मिल सकते हैं. विदेशी क्लाइंट्स से जुड़ने के योग हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज सुधार देखने को मिलेगा. पहले की तुलना में आप बेहतर महसूस करेंगे. हालांकि हल्का तनाव रह सकता है, लेकिन अच्छी नींद और संतुलित दिनचर्या से आप खुद को ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशी और संतुलन रहेगा. माता के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. लव लाइफ में भी गहराई और भावनात्मक जुड़ाव महसूस होगा. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन सीखने और आगे बढ़ने का है. आपको अनुभवी लोगों या सफल छात्रों से कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा. पढ़ाई में सुधार होगा और भविष्य के लिए नई दिशा मिलेगी.

लकी नंबर और लकी रंग

लकी नंबर: 5

लकी रंग: नारंगी

अनलकी नंबर: 1

उपाय (Remedy)

आज भगवान शनिदेव या हनुमान जी की पूजा करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को करियर में सफलता मिलेगी?

हाँ, आपके काम की सराहना होगी और नए अवसर मिल सकते हैं.

Q2. क्या बिजनेस में लाभ होगा?

जी हाँ, एक्सपोर्ट और विदेशी क्लाइंट्स से अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं.

Q3. लव लाइफ कैसी रहेगी?

आज लव लाइफ में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा.

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