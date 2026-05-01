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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 1 May 2026: वृषभ राशिफल 1 मई 2026 मालव्य योग से चमकेगी किस्मत, मार्केटिंग में बनेगा बड़ा रिकॉर्ड

Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 May 2026: वृषभ राशिफल 1 मई 2026 मालव्य योग से चमकेगी किस्मत, मार्केटिंग में बनेगा बड़ा रिकॉर्ड

Taurus Horoscope: वृषभ राशिफल 1 मई 2026 मालव्य और सिद्धि योग से मिलेगा यश. स्टार्टअप को मिलेंगे बड़े निवेशक और मार्केटिंग में टूटेगा रिकॉर्ड. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 01 May 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव रहने वाला है, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
बिजनेसमैन के लिए आज का दिन मान-सम्मान और प्रसिद्धि लेकर आया है. आपकी कार्यशैली और मेहनत को बाजार में नई पहचान मिलेगी. सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से किसी बड़े निवेशक की दृष्टि आपके स्टार्टअप या बिजनेस प्रोजेक्ट पर पड़ सकती है, जिससे लंबे समय से चली आ रही फंड्स की समस्या दूर होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यस्थल पर आज आपका दबदबा बना रहेगा. सीनियर कर्मचारी आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. आप कोई बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा है. रिश्तों में रोमांच और रोमांस का तड़का लगेगा. आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा. परिवार में शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपको हर कार्य में मिलेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन जीत सुनिश्चित करने वाला है. यदि आप आज किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय अत्यंत शुभ है. पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगी. अपनी तैयारी पर भरोसा रखें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मोर्चे पर आज आपको राहत मिलती दिख रही है. यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक व्याधि या पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो आज उसमें काफी सुधार महसूस होगा. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान में बिताएं. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 1 
अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: आज शाम के समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं.

FAQs
1. आज वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा विशेष योग है?
आज आपकी राशि में मालव्य योग बन रहा है, जो सुख, समृद्धि और विलासिता के साधनों में वृद्धि करता है.

2. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
जी हां, सिद्धि योग के कारण आज बड़े निवेश या स्टार्टअप के लिए फंड जुटाने के लिए समय बहुत अनुकूल है.

3. आज किन शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए?
चंद्रमा के छठे भाव में होने से ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के शत्रुओं से सतर्क रहें और अपनी रणनीतियां गुप्त रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 May 2026 03:10 AM (IST)
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