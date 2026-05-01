Aaj ka Vrishabh Rashifal 1 May 2026: वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है. आज स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के चंद्रमा का प्रभाव रहेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा, बुधादित्य और सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव रहने वाला है, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन मान-सम्मान और प्रसिद्धि लेकर आया है. आपकी कार्यशैली और मेहनत को बाजार में नई पहचान मिलेगी. सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से किसी बड़े निवेशक की दृष्टि आपके स्टार्टअप या बिजनेस प्रोजेक्ट पर पड़ सकती है, जिससे लंबे समय से चली आ रही फंड्स की समस्या दूर होगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपका दबदबा बना रहेगा. सीनियर कर्मचारी आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे, जिससे ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है. आप कोई बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जिससे आपकी कंपनी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन बेहद खुशनुमा है. रिश्तों में रोमांच और रोमांस का तड़का लगेगा. आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आपसी विश्वास बढ़ेगा. परिवार में शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी का पूरा सहयोग आपको हर कार्य में मिलेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन जीत सुनिश्चित करने वाला है. यदि आप आज किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 के बीच का समय अत्यंत शुभ है. पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगी. अपनी तैयारी पर भरोसा रखें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको राहत मिलती दिख रही है. यदि आप लंबे समय से किसी शारीरिक व्याधि या पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो आज उसमें काफी सुधार महसूस होगा. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान में बिताएं. ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: आज शाम के समय लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और छोटी कन्याओं को सफेद मिठाई खिलाएं.

FAQs

1. आज वृषभ राशि वालों के लिए कौन सा विशेष योग है?

आज आपकी राशि में मालव्य योग बन रहा है, जो सुख, समृद्धि और विलासिता के साधनों में वृद्धि करता है.

2. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?

जी हां, सिद्धि योग के कारण आज बड़े निवेश या स्टार्टअप के लिए फंड जुटाने के लिए समय बहुत अनुकूल है.

3. आज किन शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए?

चंद्रमा के छठे भाव में होने से ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के शत्रुओं से सतर्क रहें और अपनी रणनीतियां गुप्त रखें.

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