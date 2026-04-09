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वृषभ राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: आज चुनौतियों भरा दिन, बिजनेस और करियर में रुकावटें, रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी बरतें. चन्द्रमा 8वें भाव में होने से दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में संयम और धैर्य की आवश्यकता रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता रखें. किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना है. थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

व्यापार राशिफल

बिजनेस में आज रुकावटें आ सकती हैं. एंसेस्ट्रल बिजनेस में तकनीकी समस्या या सर्विस में कमी के कारण काम ठप हो सकता है. सप्लाई चेन प्रभावित होगी. कॉम्पिटिटर आक्रामक रणनीति अपनाकर आपके कस्टमर को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे. सप्लायर पेमेंट में देरी आपकी साख पर असर डाल सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज निराशा का सामना करना पड़ सकता है. गवर्नमेंट टेंडर या ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मामलों में फाइल आगे नहीं बढ़ेगी. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में टाइम-ज़ोन और कम्युनिकेशन गैप की वजह से नुकसान हो सकता है. धैर्य बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है. ददियाल पक्ष में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. लव लाइफ में ट्रैवल प्लान कैंसिल होने से विवाद बढ़ सकता है. रिश्तों में समझदारी और संयम जरूरी है.

आर्थिक राशिफल

आज खर्च बढ़ सकते हैं. पैतृक घर की मरम्मत में अपेक्षा से अधिक धन खर्च होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्च से बचें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. ग्रुप स्टडी में समय व्यर्थ हो सकता है. ओवर-कॉन्फिडेंस के कारण आसान प्रश्नों में गलती हो सकती है. एकाग्रता बनाए रखें और खुद पर नियंत्रण रखें.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 5

लक्की रंग: ग्रीन

अनलक्की नंबर: 3

उपाय

आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और हरी वस्तुओं का दान करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?

हाँ, आज तकनीकी समस्या और कॉम्पिटिशन के कारण नुकसान की संभावना है.

Q2. करियर में क्या सावधानी रखें?

धैर्य रखें और कम्युनिकेशन में स्पष्टता बनाए रखें ताकि नुकसान से बचा जा सके.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

पुरानी बीमारी उभर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.