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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 9 April 2026: वृषभ राशि बिजनेस में रुकावट, पारिवारिक विवाद और खर्च बढ़ने के योग, सतर्क रहना जरूरी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 April 2026: वृषभ राशि बिजनेस में रुकावट, पारिवारिक विवाद और खर्च बढ़ने के योग, सतर्क रहना जरूरी

Vrishabh Rashifal 9 April 2026: वृषभ राशि के लिए 9 अप्रैल 2026 का दिन चुनौतियों भरा रहेगा. बिजनेस, करियर और रिश्तों में रुकावटें आ सकती हैं, खर्च बढ़ेंगे और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Apr 2026 01:10 AM (IST)
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वृषभ राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: आज चुनौतियों भरा दिन, बिजनेस और करियर में रुकावटें, रिश्तों और स्वास्थ्य में सावधानी बरतें. चन्द्रमा 8वें भाव में होने से दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. पारिवारिक और व्यावसायिक मामलों में संयम और धैर्य की आवश्यकता रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता रखें. किसी पुरानी बीमारी के दोबारा उभरने की संभावना है. थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

व्यापार राशिफल
बिजनेस में आज रुकावटें आ सकती हैं. एंसेस्ट्रल बिजनेस में तकनीकी समस्या या सर्विस में कमी के कारण काम ठप हो सकता है. सप्लाई चेन प्रभावित होगी. कॉम्पिटिटर आक्रामक रणनीति अपनाकर आपके कस्टमर को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे. सप्लायर पेमेंट में देरी आपकी साख पर असर डाल सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज निराशा का सामना करना पड़ सकता है. गवर्नमेंट टेंडर या ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुड़े मामलों में फाइल आगे नहीं बढ़ेगी. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में टाइम-ज़ोन और कम्युनिकेशन गैप की वजह से नुकसान हो सकता है. धैर्य बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है. ददियाल पक्ष में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. लव लाइफ में ट्रैवल प्लान कैंसिल होने से विवाद बढ़ सकता है. रिश्तों में समझदारी और संयम जरूरी है.

आर्थिक राशिफल
आज खर्च बढ़ सकते हैं. पैतृक घर की मरम्मत में अपेक्षा से अधिक धन खर्च होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक खर्च से बचें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. ग्रुप स्टडी में समय व्यर्थ हो सकता है. ओवर-कॉन्फिडेंस के कारण आसान प्रश्नों में गलती हो सकती है. एकाग्रता बनाए रखें और खुद पर नियंत्रण रखें.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 5
लक्की रंग: ग्रीन
अनलक्की नंबर: 3

उपाय
आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और हरी वस्तुओं का दान करें. इससे नकारात्मकता कम होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों को बिजनेस में नुकसान हो सकता है?
हाँ, आज तकनीकी समस्या और कॉम्पिटिशन के कारण नुकसान की संभावना है.

Q2. करियर में क्या सावधानी रखें?
धैर्य रखें और कम्युनिकेशन में स्पष्टता बनाए रखें ताकि नुकसान से बचा जा सके.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
पुरानी बीमारी उभर सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Apr 2026 01:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal

Frequently Asked Questions

क्या आज वृषभ राशि वालों के पारिवारिक संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है?

हाँ, ददियाल पक्ष में अनबन हो सकती है. लव लाइफ में ट्रैवल प्लान कैंसिल होने से विवाद बढ़ सकता है.

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