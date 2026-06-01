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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 1 June 2026: वृश्चिक राशि वाले आज ऑफिस में को-वर्कर्स की मदद से शाम से पहले निपटा लेंगे सारा काम

Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 June 2026: वृश्चिक राशि वाले आज ऑफिस में को-वर्कर्स की मदद से शाम से पहले निपटा लेंगे सारा काम

Scorpio Horoscope 1 June 2026: वृश्चिक राशिफल शांत मन से टलेंगे संकट. बिजनेस में खर्चों पर रखें काबू, अपनों से मिलेगी बड़ी सलाह. जॉब चेंज के प्रबल योग, तलाश शुरू करें. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 1 June 2026: सोमवार, 1 जून से शुरू हो रहा नया महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मानसिक शांति, करियर में नए अवसरों की तलाश और पारिवारिक सहयोग लेकर आया है. शाम 07:09 तक चंद्रमा आपकी ही राशि (1st House) में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मबल मजबूत रहेगा और मन शांत व खुशनुमा बना रहेगा.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में सिद्ध योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का बेहतरीन संयोग बना हुआ है. वहीं, आपकी राशि के लिए विशेष रूचक योग और हंस योग की युति का महालाभ भी मिल रहा है. आज का दिन सूझबूझ से वित्तीय फैसले लेने और करियर को नई दिशा देने के लिए उत्तम है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के मोर्चे पर आज का दिन कड़ी मेहनत और सूझबूझ से वित्तीय प्रबंधन करने का है.

मेहनत से मिलेगी सफलता: बिजनेस में किसी भी तरह की सफलता (Success) पाने के लिए आज आपको कड़ा परिश्रम (Hard Work) करना होगा. ध्यान रखें, शॉर्टकट्स से आज दूरी बनाए रखना ही आपके लिए बेहतर होगा.

फैमिली का सपोर्ट और सलाह: आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस डील में अपने फैमिली मेंबर्स (पारिवारिक सदस्यों) से कोई बहुत महत्वपूर्ण और सटीक राय मिल सकती है. अपने जरूरी व्यापारिक फैसलों में अपनों को जरूर शामिल करें.

खर्चों पर नियंत्रण (मनी टिप): आज आपको अपने अनचाहे एक्सपेंडिचर (खर्चों) पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. भविष्य की वित्तीय सुरक्षा और बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज बचत करना आपके लिए बेहद जरूरी है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पुराने अध्याय को बंद कर नए सफर की शुरुआत करने के संकेत दे रहा है.

जॉब चेंज का सही समय: यदि आप लंबे समय से अपनी वर्तमान नौकरी से नाखुश हैं या बदलाव की सोच रहे हैं, तो आपके लिए जॉब चेंज (Job Change) का यह बिल्कुल सही समय है. नई जॉब के लिए आज ही से अपनी तलाश तेज कर दें, जल्द ही आपको किसी अच्छी जगह से बेहतरीन ऑफर मिल सकता है.

को-वर्कर्स का फुल सपोर्ट: सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) में वर्कप्लेस पर सहयोगियों और को-वर्कर्स का आपको भरपूर साथ मिलेगा. टीम वर्क की मदद से आप शाम ढलने से पहले ही अपने सारे पेंडिंग टास्क बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे.

परिवार और जीवनशैली (Family & Lifestyle)

शांत और खुशनुमा मन: आपकी राशि में चंद्रमा की मौजूदगी आपको मानसिक रूप से बेहद कूल और शांत बनाए रखेगी. आपके चेहरे की रौनक और खुशनुमा मिजाज घर के माहौल को भी पॉजिटिव रखेगा.

पारिवारिक दबाव का मैनेजमेंट: आज यदि परिवार में किसी बात को लेकर कोई प्रेशर या तनाव आता भी है, तो आप अपनी सूझबूझ और शांत दिमाग से उसे बेहद इजीली (आसानी से) हैंडल कर लेंगे. रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

वृश्चिक राशि के प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्र आज बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा (Competition) को देखकर अपने भविष्य और करियर को लेकर थोड़े तनाव या टेंशन में आ सकते हैं. छात्रों के लिए सलाह है कि वे घबराने के बजाय अपनी पढ़ाई के बेसिक्स को मजबूत करें और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें. आपकी मेहनत ही आपको भीड़ से अलग करेगी.

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  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:35 AM (IST)
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