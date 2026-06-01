Aaj ka Dhanu Rashifal 1 June 2026: सोमवार, 1 जून को नए महीने की शुरुआत धनु राशि के जातकों के लिए बेहद फूंक-फूंक कर कदम रखने और सतर्कता बरतने की ओर इशारा कर रही है. शाम 07:09 तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (12th House) में गोचर करेंगे, जो खर्चों की अधिकता, गुप्त शत्रुओं और अनचाही यात्राओं का प्रतीक है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में सिद्ध योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का प्रभाव रहेगा. वहीं, आपकी राशि के स्वामी के अनुकूल प्रभाव से विशेष भद्र योग का महालाभ भी आपको मिल रहा है. आज का दिन बड़े आर्थिक फैसलों को टालने और धैर्य से काम लेने का है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें.

खर्चों पर काबू और बजट प्लानिंग: 12वें भाव के चंद्रमा के कारण आज आपके अनचाहे खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. नए महीने के पहले ही दिन अपने खर्चों को कम करने और बजट को री-प्लान करने की सख्त जरूरत है.

गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान: व्यापार के मोर्चे पर आज आपको अपने हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं या छिपे हुए विरोधियों) से बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा. कुछ लोग पीठ पीछे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं, इसलिए अपनी गुप्त योजनाएं किसी से शेयर न करें.

यात्रा टालना रहेगा बेहतर: यदि आप बिजनेस के सिलसिले में आज किसी यात्रा पर जाने वाले हैं, तो उसमें कुछ बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिषीय सलाह यह है कि यदि बहुत जरूरी न हो, तो आज के दिन की यात्रा को स्थगित (Postpone) कर दें.

बुजुर्गों की सलाह है संजीवनी: किसी भी नए निवेश या महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय को लेने से पहले अपने घर के बड़े-बुजुर्गों या फील्ड के अनुभवी लोगों की एडवाइस (सलाह) जरूर लें. उनका अनुभव आज आपको बड़े नुकसान से बचाएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) थोड़ी धीमी रह सकती है, जहां आपको अपनी वाणी और गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स रखें धैर्य: मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े नौकरीपेशा जातक यदि आज कोई महत्वपूर्ण डील क्लोज करने जा रहे हैं, तो अपने भीतर गजब का धैर्य बनाए रखें. आज अति-उत्साह या जल्दबाजी के कारण बनते हुए काम अचानक बिगड़ सकते हैं.

परफॉर्मेंस में आ सकती है कमी: वीक की शुरुआत में काम के बढ़ते प्रेशर के कारण वर्कस्पेस पर आप अपनी वास्तविक योग्यता और टैलेंट का सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. खुद पर भरोसा रखें और बिना किसी तनाव के रूटीन वर्क पर फोकस करें.

परिवार और निजी जीवन (Family & Relationships)

व्यवहार के कारण तनाव: आज परिवार के किसी करीबी सदस्य (Family Member) के बदलते और रूखे व्यवहार को लेकर आपका मन थोड़ा खिन्न या तनाव में रह सकता है. ऐसी स्थिति में बहस करने के बजाय शांत रहकर समय बीतने का इंतजार करें.

दोस्तों का प्लान होगा कैंसिल: जून महीने के पहले ही दिन छात्रों या युवाओं की अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग किसी अचानक आए काम या कारण से कैंसिल (निरस्त) हो सकती है, जिससे थोड़ा मूड ऑफ होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होने का है. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का प्लान भले ही टल जाए, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखें और अपनी कमजोरियों को दूर करने में इस समय का उपयोग करें. भद्र योग का प्रभाव आपकी तार्किक क्षमता को मजबूत बनाएगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

ब्राउन (Brown) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 1

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