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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 1 June 2026: धनु राशि के व्यापारी आज चुपके से कर लें यह काम, बड़ा घाटा होने से बचाएगी बुजुर्गों की ये सलाह

Aaj ka Dhanu Rashifal 1 June 2026: धनु राशि के व्यापारी आज चुपके से कर लें यह काम, बड़ा घाटा होने से बचाएगी बुजुर्गों की ये सलाह

Sagittarius Horoscope 1 June 2026: धनु राशिफल 12वें चंद्रमा से खर्चों में होगी बढ़ोतरी, बजट बनाएं. गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान. जल्दबाजी से बिगड़ सकती है डील. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Jun 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 1 June 2026: सोमवार, 1 जून को नए महीने की शुरुआत धनु राशि के जातकों के लिए बेहद फूंक-फूंक कर कदम रखने और सतर्कता बरतने की ओर इशारा कर रही है. शाम 07:09 तक चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव (12th House) में गोचर करेंगे, जो खर्चों की अधिकता, गुप्त शत्रुओं और अनचाही यात्राओं का प्रतीक है.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में सिद्ध योग, लक्ष्मीनारायण योग, वाशि योग, सुनफा योग और शंख योग का प्रभाव रहेगा. वहीं, आपकी राशि के स्वामी के अनुकूल प्रभाव से विशेष भद्र योग का महालाभ भी आपको मिल रहा है. आज का दिन बड़े आर्थिक फैसलों को टालने और धैर्य से काम लेने का है. आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें.

खर्चों पर काबू और बजट प्लानिंग: 12वें भाव के चंद्रमा के कारण आज आपके अनचाहे खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है. नए महीने के पहले ही दिन अपने खर्चों को कम करने और बजट को री-प्लान करने की सख्त जरूरत है.

गुप्त शत्रुओं से रहें सावधान: व्यापार के मोर्चे पर आज आपको अपने हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं या छिपे हुए विरोधियों) से बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा. कुछ लोग पीठ पीछे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचाने की फिराक में हैं, इसलिए अपनी गुप्त योजनाएं किसी से शेयर न करें.

यात्रा टालना रहेगा बेहतर: यदि आप बिजनेस के सिलसिले में आज किसी यात्रा पर जाने वाले हैं, तो उसमें कुछ बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है. ज्योतिषीय सलाह यह है कि यदि बहुत जरूरी न हो, तो आज के दिन की यात्रा को स्थगित (Postpone) कर दें.

बुजुर्गों की सलाह है संजीवनी: किसी भी नए निवेश या महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय को लेने से पहले अपने घर के बड़े-बुजुर्गों या फील्ड के अनुभवी लोगों की एडवाइस (सलाह) जरूर लें. उनका अनुभव आज आपको बड़े नुकसान से बचाएगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर सप्ताह की शुरुआत (Week Starting) थोड़ी धीमी रह सकती है, जहां आपको अपनी वाणी और गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स रखें धैर्य: मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े नौकरीपेशा जातक यदि आज कोई महत्वपूर्ण डील क्लोज करने जा रहे हैं, तो अपने भीतर गजब का धैर्य बनाए रखें. आज अति-उत्साह या जल्दबाजी के कारण बनते हुए काम अचानक बिगड़ सकते हैं.

परफॉर्मेंस में आ सकती है कमी: वीक की शुरुआत में काम के बढ़ते प्रेशर के कारण वर्कस्पेस पर आप अपनी वास्तविक योग्यता और टैलेंट का सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. खुद पर भरोसा रखें और बिना किसी तनाव के रूटीन वर्क पर फोकस करें.

परिवार और निजी जीवन (Family & Relationships)

व्यवहार के कारण तनाव: आज परिवार के किसी करीबी सदस्य (Family Member) के बदलते और रूखे व्यवहार को लेकर आपका मन थोड़ा खिन्न या तनाव में रह सकता है. ऐसी स्थिति में बहस करने के बजाय शांत रहकर समय बीतने का इंतजार करें.

दोस्तों का प्लान होगा कैंसिल: जून महीने के पहले ही दिन छात्रों या युवाओं की अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कहीं बाहर घूमने जाने की प्लानिंग किसी अचानक आए काम या कारण से कैंसिल (निरस्त) हो सकती है, जिससे थोड़ा मूड ऑफ होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होने का है. दोस्तों के साथ घूमने-फिरने का प्लान भले ही टल जाए, लेकिन इसे एक अवसर के रूप में देखें और अपनी कमजोरियों को दूर करने में इस समय का उपयोग करें. भद्र योग का प्रभाव आपकी तार्किक क्षमता को मजबूत बनाएगा.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jun 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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