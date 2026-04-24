Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारिवारिक जीवन सुखद, छात्रों को विदेश शिक्षा में मिलेगी खुशखबरी।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि शुरू होगी. नक्षत्रों की बात करें तो रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शूल योग का निर्माण हो रहा है.

विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों के लिए आज 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा, जो भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (3rd House) में संचार करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय उत्तम है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा मंगलमय होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज वृषभ राशि वालों के लिए दिन अत्यंत सकारात्मक है. आपका संकल्प बल और इच्छाशक्ति बहुत मजबूत रहेगी, जिससे आप स्वयं को ऊर्जावान और एक्टिव महसूस करेंगे. मानसिक रूप से भी आप काफी सकारात्मक रहेंगे, जो आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा. पुराने रोगों से मुक्ति मिलने के योग हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार जगत में आज आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे. आपके द्वारा लिए गए साहसिक और आधुनिक फैसले बिजनेस को एक नए ब्रांड के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगे. निवेश के लिए आज का दिन 'स्वर्ण अवसर' की तरह है. विशेषकर ब्लू चिप कंपनियों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना भविष्य में बड़ा मुनाफा दिला सकता है. हालांकि, चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से छोटे भाई की कंपनी या उनके साथ किए गए बिजनेस ट्रांजेक्शन पर नजर रखना जरूरी है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी मैनेजमेंट स्किल की हर तरफ तारीफ होगी. आप ऑफिस में काम और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे. आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा का स्तर चरम पर रहेगा, जिससे पेंडिंग काम समय से पहले पूरे हो जाएंगे. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन सफलता के बीच अपनी सतर्कता कम न होने दें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. आप परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे. छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों में सावधानी बरतें और उनकी गतिविधियों पर नजर रखें. जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. सामाजिक स्तर पर महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को उठाने से आपकी छवि और राजनीतिक पकड़ मजबूत होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों, विशेषकर जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी ला सकता है. फंड्स और स्पॉन्सरशिप से जुड़ी बाधाएं आज आसानी से दूर हो जाएंगी. आपकी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज के उपाय

मालव्य योग का लाभ लेने के लिए माता लक्ष्मी को सफेद फूल या खीर अर्पित करें.

FAQs

1. आज वृषभ राशि के लिए निवेश करना कैसा रहेगा?

आज का दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ है. ब्लू चिप कंपनियों में पैसा लगाना आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है.

2. मालव्य योग का क्या लाभ मिलेगा?

वृषभ राशि में मालव्य योग बनने से आपकी सुख-सुविधाओं, ऐश्वर्य और कलात्मक कार्यों में वृद्धि होगी. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा.

3. क्या आज विदेश यात्रा या पढ़ाई से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी?

जी हाँ, आज स्पॉन्सरशिप और फंड्स की व्यवस्था आसानी से होने के प्रबल योग हैं, जो आपकी विदेश जाने की राह आसान करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.