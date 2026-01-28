Vrishabh Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिसके कारण मन थोड़ा दुःखी और बेचैन रह सकता है. भावनात्मक अस्थिरता रहेगी, लेकिन दिन आपको भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण दिशा भी दिखा सकता है. धैर्य और सही संगति से स्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक बेचैनी और थकान महसूस हो सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन और स्टूडेंट्स को खान-पान के साथ-साथ नियमित व्यायाम पर ध्यान देना जरूरी है. लापरवाही करने से ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है.

बिजनेस राशिफल:

पार्टनरशिप बिजनेस में योजनाओं को अमल में लाने के लिए दिन अनुकूल है. किसी बड़े ऑर्डर को पूरा करने के लिए यदि लोन लेने की योजना है, तो प्रातः 7:00 से 8:00 बजे और शाम 5:00 से 6:00 बजे के बीच प्रयास करना आपके लिए बेहतर रहेगा. सही समय पर लिया गया निर्णय लाभ देगा.

जॉब व करियर राशिफल:

वर्कस्पेस पर आप काफी व्यस्त रहेंगे. मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने के संकेत हैं. सीनियर और बॉस के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इसलिए अपनी बात तथ्य और संतुलन के साथ रखें.

फाइनेंस राशिफल:

घर में किसी शुभ कार्य पर धन खर्च हो सकता है. यह खर्च भविष्य की उन्नति का कारण बनेगा. बजट बिगड़ेगा नहीं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना समझदारी होगी.

लव व फैमिली राशिफल:

शाम के समय परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घरेलू माहौल सकारात्मक रहेगा और पारिवारिक सहयोग से मानसिक सुकून मिलेगा.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:

युवा उद्यमी और न्यू जनरेशन को नए संपर्क बनाने के अवसर मिलेंगे, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे. कार्य और पढ़ाई में सफलता की प्रबल संभावना है, बशर्ते आप फोकस बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

उपाय: आज शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और मन की बेचैनी दूर करने के लिए मौन का अभ्यास करें.

FAQs

Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों का मन अशांत रहेगा?

हाँ, चन्द्रमा राशि में होने से मानसिक बेचैनी संभव है, लेकिन दिन पूरी तरह नकारात्मक नहीं है.

Q2. बिजनेस के लिए लोन लेना सही रहेगा?

हाँ, बताए गए समय में प्रयास करने पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

Q3. नए संपर्क कितने फायदेमंद रहेंगे?

आज बने संबंध भविष्य में करियर और कार्यक्षेत्र में लाभ दिला सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.