Vrishabh Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जिससे दिन कुछ उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. घर और निजी जीवन से जुड़े जटिल मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. धैर्य और समझदारी से काम लेना आज आपके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा.

करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला है. यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आलस्य छोड़कर पूरे मन से काम करना होगा. आपके परिश्रम और कार्यनिष्ठा का आंकलन सीनियर्स द्वारा किया जा रहा है. प्रमोशन या ट्रांसफर से जुड़े मामलों में देरी हो सकती है, इसलिए निराश न हों. वर्कस्पेस पर लेजीनेस के कारण दिए गए टास्क समय पर पूरे न होने की संभावना है, जिससे बचने के लिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन संघर्षपूर्ण रह सकता है. बिजनेस में अप्स एंड डाउन संभव हैं, इसलिए मेहनत और डेडिकेशन सबसे जरूरी रहेगा. नया बिजनेस शुरू करने से पहले उससे जुड़ी सभी जानकारी अच्छे से एकत्र कर लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. आज जोखिम भरे फैसलों से बचना ही समझदारी होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर यात्रा या पारिवारिक मामलों के कारण. पैसों का सही प्लान बनाकर चलें. पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठक हो सकती है, जिससे भविष्य में परेशानियों से बचा जा सकेगा.

लव और फैमिली राशिफल

रिलेशनशिप में संभलकर चलने की जरूरत है, क्योंकि हर रिश्ता आज संवेदनशील रहेगा. मित्रों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपको ही पहल कर रिश्ते सुधारने होंगे. न्यू जनरेशन के जातकों की दोस्तों से झड़प संभव है, संयम रखें. परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा यात्रा और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और खानपान का ध्यान रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने की जरूरत है. सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए अलर्ट रहें और समय का सही उपयोग करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग पर्पल रहेगा. भाग्यशाली अंक 9 है, जबकि 8 से दूरी रखें.

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा

उत्तर: नहीं, पहले पूरी जानकारी जुटाकर ही आगे बढ़ें.

प्रश्न 2 प्रमोशन में देरी से क्या करें

उत्तर: धैर्य रखें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

प्रश्न 3 रिश्तों में तनाव कैसे कम करें

उत्तर: संवाद और संयम से काम लें, पहल कर मनमुटाव दूर करें.

