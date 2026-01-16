हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Rashifal 17 January 2026: वृषभ राशि को बिजनेस और रिश्तों में झटके, मेहनत के बिना नहीं मिलेगी सफलता

Vrishabh Rashifal 17 January 2026: वृषभ राशि को बिजनेस और रिश्तों में झटके, मेहनत के बिना नहीं मिलेगी सफलता

Taurus Horoscope 17 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानें शनिवार का वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Jan 2026 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 17 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जिससे दिन कुछ उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. घर और निजी जीवन से जुड़े जटिल मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी. धैर्य और समझदारी से काम लेना आज आपके लिए सबसे बड़ा उपाय होगा.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला है. यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो आलस्य छोड़कर पूरे मन से काम करना होगा. आपके परिश्रम और कार्यनिष्ठा का आंकलन सीनियर्स द्वारा किया जा रहा है. प्रमोशन या ट्रांसफर से जुड़े मामलों में देरी हो सकती है, इसलिए निराश न हों. वर्कस्पेस पर लेजीनेस के कारण दिए गए टास्क समय पर पूरे न होने की संभावना है, जिससे बचने के लिए टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन संघर्षपूर्ण रह सकता है. बिजनेस में अप्स एंड डाउन संभव हैं, इसलिए मेहनत और डेडिकेशन सबसे जरूरी रहेगा. नया बिजनेस शुरू करने से पहले उससे जुड़ी सभी जानकारी अच्छे से एकत्र कर लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. आज जोखिम भरे फैसलों से बचना ही समझदारी होगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, खासकर यात्रा या पारिवारिक मामलों के कारण. पैसों का सही प्लान बनाकर चलें. पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ बैठक हो सकती है, जिससे भविष्य में परेशानियों से बचा जा सकेगा.

लव और फैमिली राशिफल
रिलेशनशिप में संभलकर चलने की जरूरत है, क्योंकि हर रिश्ता आज संवेदनशील रहेगा. मित्रों के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपको ही पहल कर रिश्ते सुधारने होंगे. न्यू जनरेशन के जातकों की दोस्तों से झड़प संभव है, संयम रखें. परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा यात्रा और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और खानपान का ध्यान रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने की जरूरत है. सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए अलर्ट रहें और समय का सही उपयोग करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग पर्पल रहेगा. भाग्यशाली अंक 9 है, जबकि 8 से दूरी रखें.
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही रहेगा
उत्तर: नहीं, पहले पूरी जानकारी जुटाकर ही आगे बढ़ें.

प्रश्न 2 प्रमोशन में देरी से क्या करें
उत्तर: धैर्य रखें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

प्रश्न 3 रिश्तों में तनाव कैसे कम करें
उत्तर: संवाद और संयम से काम लें, पहल कर मनमुटाव दूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Jan 2026 06:20 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
