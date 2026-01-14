हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Vrishabh Rashifal 15 January 2026: रिश्तों में आएगी मजबूती, करियर में सफलता! जानें क्या कहता है भाग्य?

Vrishabh Rashifal 15 January 2026: रिश्तों में आएगी मजबूती, करियर में सफलता! जानें क्या कहता है भाग्य?

Taurus Horoscope 15 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानें गुरुवार का वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Jan 2026 07:30 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Rashifal 15 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके सप्तम भाव में स्थित रहेगा, जिससे साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. बिजनेस और निजी जीवन दोनों में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. सही दिशा में की गई कोशिशें लाभ दे सकती हैं.

वृषभ राशि करियर और वर्कस्पेस राशिफल:
मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को कार्यस्थल पर अपने व्यवहार में लचीलापन लाना होगा, तभी आप अधिक लोगों से जुड़कर अपना नेटवर्क बढ़ा पाएंगे. हार्ड वर्क के दम पर आप सीनियर्स और सहकर्मियों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. आज आपकी मेहनत साफ नजर आएगी.

वृषभ राशि व्यापार राशिफल:
चन्द्रमा की स्थिति के कारण बिजनेस में कुछ नया करने की गति तेज होगी. कारोबार में आ रही समस्याओं को दूर करते हुए आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सफल रहेंगे. बिजनेसमैन को छोटे से छोटे कार्य को भी आज ही पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि काम को टालना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

वृषभ राशि धन और प्रगति राशिफल:
वृद्धि योग बनने से पेंडिंग कार्यों को पूरा करने में आप पूरी ऊर्जा लगाएंगे. प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा.

वृषभ राशि सामाजिक जीवन राशिफल:
सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको किसी विशेष सम्मान या पहचान की प्राप्ति हो सकती है. आपका पॉजिटिव एटिट्यूट पुराने अनुभवों की कड़वाहट को मीठी यादों में बदल देगा.

वृषभ राशि शिक्षा राशिफल:
स्टूडेंट्स को माता-पिता से किसी महत्वपूर्ण कार्य या पढ़ाई से जुड़ी मदद मिल सकती है. यह सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

वृषभ राशि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन राशिफल:
लाइफ पार्टनर के साथ दिन हंसी-मजाक और मस्ती में बीतेगा. दंपति को संतान से जुड़े शुभ संकेत मिलने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा.

वृषभ राशि शुभ संकेत:
लकी कलर – ऑरेंज
लकी नंबर – 7
अनलकी नंबर – 5

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 14 Jan 2026 07:30 PM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति क्या दर्शाती है?

सप्तम भाव में चंद्रमा साझेदारी और रिश्तों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ाएगा. इससे व्यापार और निजी जीवन दोनों में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे.

वृषभ राशि के मार्केटिंग कर्मचारियों के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों को अपने व्यवहार में लचीलापन लाना होगा ताकि वे अधिक लोगों से जुड़कर अपना नेटवर्क बढ़ा सकें.

आज वृषभ राशि के बिजनेसमैन को किस बात पर ध्यान देना चाहिए?

आज छोटे से छोटे कार्य को भी पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि काम को टालना नुकसानदेह साबित हो सकता है.

वृषभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज कैसा दिन रहेगा?

विद्यार्थियों को माता-पिता से पढ़ाई से जुड़ी मदद मिल सकती है, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी.

वृषभ राशि के पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज क्या शुभ संकेत हैं?

लाइफ पार्टनर के साथ हंसी-मजाक भरा दिन बीतेगा और दंपति को संतान से जुड़े शुभ संकेत मिलने की संभावना है.

Embed widget