Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह का त्योहार 2 नवंबर यानी कल मनाया जाएगा. यह पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह हर्षोल्लास से कराया जाता है. मान्यता के अनुसार इस दिन माता तुलसी का कन्यादान करने से घर में सुख- समृद्धि आती है.

वहीं अबकी बार तुलसी विवाह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन शुक्र तुला राशि में और चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शुक्र और चंद्रमा के गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है. आइए जानते है कि इस गोचर से किन राशियों का भाग्य चमकेगा.

कन्या राशि ( Virgo Horoscope)

कन्या राशि के जातकों का तुलसी विवाह से शुभ समय शुरू हो रहा है . कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी. पुराने जितने अटके काम है, सब पूरे होंगे. जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिससे किसी नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे. परिवार के साथ रिश्ते अच्छे होंगे.

शिक्षा और नौकरी की वजह से विदेश जाने के संयोग भी बन रहा है. मीडिया से जुड़े लोग नई पहचान बना पाएंगे.

तुला राशि ( Libra Horoscope)

तुलसी विवाह के मौके पर बन रहे शुक्र-चंद्रमा के शुभ योग से तुला राशि के जातकों को बेहद ही लाभ होने वाला है. विवाह और रिश्तों में आ रही रुकावटें खत्म होंगी. संपत्ति से जुड़े निवेश फायदेमंद रहेंगे. घर में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है.

कारोबारियों के लिए यह समय सुनहरा रहेगा, जिसमें नए संपर्क और अवसर सफलता की नई राह खोलेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

मीन राशि ( Pisces Horoscope)

मीन राशि के लोगों के लिए शुक्र-चंद्रमा का गोचर भी किसी वरदान से कम नहीं. करियर में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. लंबे समय से रुकी हुई प्रमोशन या नई नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी.

वहीं दोस्तों और सहकर्मियों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और धन लाभ के योग भी बनेंगे. कुल मिलाकर, तुलसी विवाह का यह समय आपके जीवन में तरक्की और खुशियों की सौगात लेकर आएगा.