हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal: 2 नवंबर 2025, रविवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal: 2 नवंबर 2025, रविवार को इन राशियों के लिए खुशखबरी! जानें क्या कहते हैं सितारे

Kal Ka Rashifal 2 November 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 2 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि (Aries)

आज का दिन आपके लिए लेनदेन में सावधानी बरतने के लिए रहेगा. दान-धर्म के कार्यों में रुचि रहेगी और आर्थिक मामलों में सजग रहें. रिश्तों में निकटता बढ़ेगी, परंतु गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. खर्चों पर नियंत्रण रखें. कोई कार्य अधूरा रह सकता है जिससे मन खिन्न रहेगा. किसी वादे से पहले विचार करें. विद्यार्थियों का पढ़ाई के साथ किसी नए कार्य में झुकाव रहेगा.

  • भाग्यांक: 6
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें.

वृष राशि (Taurus)

आज कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. व्यापार में तेजी आएगी और नए लोगों से लाभदायक मुलाकात होगी. सरकारी नौकरी में पदोन्नति के योग हैं. पारिवारिक विवाह में आई रुकावट दूर होगी. निजी मामलों में बाहरी सलाह से बचें.

  • भाग्यांक: 9
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और चावल का दान करें.

मिथुन राशि (Gemini)

पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. सामाजिक सम्मान मिलेगा. सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी. पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे. बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. महिला मित्रों से सतर्क रहें.

  • भाग्यांक: 4
  • शुभ रंग: आसमानी
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और बुद्धवार का व्रत रखें.

कर्क राशि (Cancer)

आज आत्मविश्वास उच्च रहेगा. भाग्य साथ देगा और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी परिवर्तन के अच्छे योग हैं. दीर्घकालिक प्रयास सफल होंगे. पारिवारिक वातावरण आनंदपूर्ण रहेगा.

  • भाग्यांक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: चावल और दूध का दान करें तथा चंद्र देव को जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo)

आज आकस्मिक लाभ मिल सकता है. परिवार से प्रेम और सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. बिजनेस में अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें. ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ के योग हैं.

  • भाग्यांक: 8
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को जल चढ़ाएं और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का जाप करें.

कन्या राशि (Virgo)

आज साख और सम्मान में वृद्धि होगी. व्यापार में लाभ होगा. साझेदारी के कार्य फायदेमंद रहेंगे. राजनीति में कार्यरत लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी. जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें.

  • भाग्यांक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: माता दुर्गा को हरे पान का भोग लगाएं और “जय माता दी” का जाप करें.

तुला राशि (Libra)

आज का दिन सामान्य रहेगा. कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. प्रेम जीवन में रहस्य उजागर हो सकता है. मित्र की सेहत चिंता बढ़ा सकती है. धार्मिक आयोजन के योग हैं.

  • भाग्यांक: 7
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज व्यर्थ विवादों से बचें. सरकारी नौकरी की तैयारी में थोड़ी रुकावट संभव है. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. संतान की ओर से मन खिन्न हो सकता है.

  • भाग्यांक: 3
  • शुभ रंग: मरून
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

धनु राशि (Sagittarius)

आज जल्दबाजी में किसी कार्य को न करें. बिजनेस पर ध्यान दें. विरोधी परेशान कर सकते हैं, लेकिन माता-पिता का आशीर्वाद साथ रहेगा. बड़ों की सलाह मानें.

  • भाग्यांक: 9
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो नारायणाय” का जाप करें.

मकर राशि (Capricorn)

आज आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलेगा. धार्मिक यात्रा या पूजा में भाग लेंगे. मनोकामना पूर्ण होने के संकेत हैं. पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

  • भाग्यांक: 1
  • शुभ रंग: काला
  • उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का जाप करें.

कुंभ राशि (Aquarius)

आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. रहन-सहन में सुधार होगा. किसी सहयोगी से धोखा मिलने की संभावना है. दिनचर्या संतुलित रखें. परिवार के साथ आनंदमय समय बितेगा.

  • भाग्यांक: 5
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • उपाय: शनिवार को जरूरतमंदों को काला तिल दान करें.

मीन राशि (Pisces)

रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ और साझेदारी में कामयाबी के योग हैं. कानूनी मामलों में सावधानी रखें. आय में वृद्धि होगी और दूसरों का विश्वास जीतेंगे.

  • भाग्यांक: 6
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और मछलियों को आटा खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 01 Nov 2025 01:06 PM (IST)
Embed widget