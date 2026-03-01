हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: तुला राशि बिजनेस में होगा नया कॉन्ट्रैक्ट, जीवन में बना रहेगा संतुलन

Tula Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Mar 2026 10:10 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार तुला राशि के लिए यह सप्ताह संतुलन, सामंजस्य और परिपक्व निर्णयों का है. आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय आपका संतुलित दृष्टिकोण रहेगा. आप जीवन के हर क्षेत्र करियर, परिवार और रिश्तों में तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी होंगे.

करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें समझदारी और धैर्य से संभालेंगे. आपकी डिप्लोमैटिक स्किल्स और निष्पक्ष सोच सीनियर्स को प्रभावित करेगी. अनावश्यक बहसों या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना बेहतर रहेगा. यदि आप किसी प्रमोशन या नई भूमिका की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापार में कोई नया अनुबंध या अंतरराष्ट्रीय संपर्क आपकी स्थिति को मजबूत कर सकता है. विदेशी क्लाइंट या ऑनलाइन विस्तार से लाभ मिल सकता है. आर्थिक रूप से सप्ताह स्थिर और प्रगतिशील रहेगा. हालांकि, किसी भी बड़े निवेश से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

निजी जीवन में विनम्रता और संवाद से रिश्तों में सुधार संभव है. जीवनसाथी के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं को समझें. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन सकते हैं. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह संतुलित तैयारी का है. समय प्रबंधन और नियमित अभ्यास से अच्छे परिणाम मिलेंगे. कला और कानून से जुड़े छात्रों को विशेष लाभ हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक शांति बनाए रखने के लिए योग और ध्यान करें. अधिक काम के कारण थकान हो सकती है, इसलिए आराम को प्राथमिकता दें.

भाग्यशाली रंग: पेस्टल पिंक
भाग्यशाली अंक: 6

उपाय

शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें और सुगंधित पुष्प अर्पित करें. “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या करियर में प्रगति के संकेत हैं?
हाँ, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और सराहना भी मिलेगी.

Q2. व्यापार में क्या नया अवसर मिल सकता है?
नया अनुबंध या विदेशी संपर्क लाभकारी रहेगा.

Q3. रिश्तों में सुधार कैसे करें?
विनम्रता और खुला संवाद अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 01 Mar 2026 10:10 PM (IST)
