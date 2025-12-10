हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Tarot Rashifal 2026: तुला टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Libra Yearly 2026 Tarot Horoscope: तुला राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Dec 2025 01:41 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Libra Yearly Horoscope 2026: तुला राशि का वर्ष 2026 का टैरो राशिफल जारी किया है. उनके अनुसार यह वर्ष अचानक बदलावों, उग्र स्वभाव और मानसिक उतार-चढ़ाव का रहेगा. शुरुआत में स्थितियाँ चुनौतीपूर्ण रहेंगी, लेकिन आगे चलकर इन्हीं परिवर्तनों से आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. इस वर्ष तुला राशि के जातकों को नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मिला है, जो करियर और आर्थिक मामलों में अस्थिरता का संकेत देता है. दोस्ती और संबंधों में भी थोड़ी खटास आ सकती है, लेकिन यह समय खुद को मजबूत बनाने का अवसर देगा.

करियर और आर्थिक स्थिति: करियर में धीमी गति से प्रगति होगी, लेकिन लगातार मेहनत आपको सफलता दिलाएगी. वर्ष के मध्य तक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की संभावना है, इसलिए शब्दों और व्यवहार में सावधानी जरूरी होगी.

व्यवसाय में वेंडर्स और ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा. आर्थिक रूप से वर्ष सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना होगा. कई अवसरों से धन प्राप्ति के योग हैं, बशर्ते आप जल्दबाजी में फैसले न लें.

स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन: स्वास्थ्य इस वर्ष बेहतर रहेगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी. हालांकि मानसिक तनाव और ऊर्जा की कमी बीच-बीच में परेशान कर सकती है. ध्यान, योग और नियमित दिनचर्या लाभकारी रहेगी.

वर्ष की शुरुआत प्रेम जीवन के लिए ठीक रहेगी, लेकिन मार्च से मई तक गलतफहमी और अपेक्षाओं के कारण रिश्तों में तनाव संभव है. जून के बाद संबंधों में सुधार आएगा और किसी खास व्यक्ति से नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं. विवाहित लोगों को रिश्तों में तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी से सावधान रहना चाहिए.

उपाय: कन्याओं का आशीर्वाद लें, मां लक्ष्मी-दुर्गा-संतोषी की पूजा करें, शुक्रवार को इत्र लगाएं, हमेशा सफेद रुमाल रखें और प्रतिदिन मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

FAQs

Q1. क्या 2026 में तुला राशि वालों के करियर में उन्नति होगी?
हाँ, उन्नति होगी लेकिन धीमी गति से. संघर्ष के बाद सफलता मिलती दिख रही है.

Q2. प्रेम संबंधों के लिए 2026 कैसा रहेगा?
मार्च–मई तक तनाव रह सकता है, लेकिन जून के बाद रिश्तों में मधुरता और तालमेल बढ़ेगा.

Q3. क्या आर्थिक स्थिति इस वर्ष मजबूत रहेगी?
साल के दौरान कई अवसर मिलेंगे, लेकिन फिजूल खर्च और जल्दबाजी के फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 10 Dec 2025 01:51 AM (IST)
Frequently Asked Questions

2026 में तुला राशि वालों के करियर में क्या बदलाव आएंगे?

2026 में करियर में धीमी गति से प्रगति होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें.

तुला राशि के लिए 2026 में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक रूप से वर्ष सामान्य रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और जल्दबाजी में फैसले न लें, कई अवसरों से धन प्राप्ति हो सकती है.

2026 में तुला राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी. मानसिक तनाव और ऊर्जा की कमी से निपटने के लिए ध्यान और योग करें.

2026 में तुला राशि वालों के प्रेम संबंधों पर क्या असर पड़ेगा?

वर्ष की शुरुआत प्रेम के लिए ठीक रहेगी, लेकिन मार्च से मई तक गलतफहमी संभव है. जून के बाद रिश्तों में सुधार आएगा.

