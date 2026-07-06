Aaj ka Tula Rashifal 6 July 2026: करियर, कारोबार और निवेश में मिलेगा बड़ा लाभ, विरोधियों पर भी होगी शानदार जीत
Libra Horoscope: क्या 6 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को बिजनेस, नौकरी और निवेश में बड़ी सफलता मिलेगी? जानिए स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार, शिक्षा, धन और भाग्य से जुड़ा पूरा राशिफल.
Aaj ka Tula Rashifal 6 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की चाल का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव माना जाता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि दोपहर 1:48 बजे तक रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.
पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:08 बजे तक रहेगा, फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और सौभाग्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.
आज का शुभ समय:
शुभ चौघड़िया मुहूर्त: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. काम का दबाव होने के बावजूद आप खुद को संतुलित रख पाएंगे. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेंगे. तनाव से दूर रहने के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा कार्यों में भी बिताएं.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है. आपकी दूरदर्शी सोच और प्रभावशाली प्रेजेंटेशन किसी बड़ी डील को सफल बना सकती है. प्रतिस्पर्धी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे और बाजार में आपकी साख पहले से अधिक मजबूत होगी. नए स्टार्टअप या वेंचर में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है. ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और नए क्लाइंट्स भी आपके साथ जुड़ सकते हैं. आज लिए गए व्यावसायिक फैसले भविष्य में बड़ा लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं.
नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियां लेकर आएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपकी निर्णय लेने की क्षमता और कार्यशैली से प्रभावित होंगे. किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की कमान आपको सौंपी जा सकती है. आप पूरे दिन का काम समय से पहले पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी अलग पहचान बनेगी. मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आपकी समझदारी और योजना के कारण आसानी से पूरे होंगे. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिलने के प्रबल संकेत हैं.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास और प्रेम पहले से अधिक मजबूत होगा. शाम के समय कोई सरप्राइज गिफ्ट या यादगार पल आपके रिश्ते को और खास बना सकता है. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा और सभी सदस्यों का सहयोग मिलेगा. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
आर्थिक राशिफल
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी शुभ रहने वाला है. नए निवेश और व्यापार से अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत खुल सकते हैं और पुराने प्रयासों का भी सकारात्मक परिणाम मिलेगा. यदि किसी नए प्रोजेक्ट में धन लगाने की योजना बना रहे हैं तो समय अनुकूल है. खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाए रखना भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और उपलब्धियों से भरा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझना आसान होगा. संगीत, कला, लेखन या अभिनय से जुड़े छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. नई स्किल सीखने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
उपाय:
आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीली मिठाई या गेहूं का दान करें. इससे धन, करियर और व्यापार में सफलता के योग और मजबूत होंगे.
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