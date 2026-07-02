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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 2 July 2026: व्यापार में सावधानी का संकेत, टालें नया निवेश और स्टार्टअप, कार्यस्थल की राजनीति से रहें दूर

Tula Rashifal 2 July 2026: व्यापार में सावधानी का संकेत, टालें नया निवेश और स्टार्टअप, कार्यस्थल की राजनीति से रहें दूर

Libra Horoscope: गुरुवार का दिन थोड़ा संभलकर चले. नया स्टार्टअप या निवेश अभी टालना बेहतर रहेगा, भूमि-भवन से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. जानिए तुला राशि के लिए 2 जुलाई का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Tula Rashifal 2 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 2 जुलाई, गुरुवार को सुबह 09:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 09:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शंख योग का संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की चाल आज तुला राशि वालों को विशेष सावधानी और धैर्य रखने की ओर इशारा कर रही है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन मकर राशि यानी आपके 4थे भाव में संचार करेंगे, जो संपत्ति के मामलों में कुछ राहत दे सकते हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी आवश्यक कार्य को निपटाने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए सहायक रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सतर्कता और सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. ग्रह गोचर विपरीत होने से बिजनेस में आज आपको कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. बाजार में आज बिना पक्की गारंटी या लिखित दस्तावेज के किसी को भी उधार माल देना आपकी सबसे बड़ी व्यापारिक भूल साबित होगी, इसलिए लेन-देन में सख्ती बरतें. न्यू बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी नया कार्य या निवेश बेहद सचेत होकर करें और अनजान लोगों पर बहुत अधिक भरोसा न करें. यदि आप कोई नया स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो अभी उसे स्टॉप कर दें, क्योंकि इस समय इसमें अनसक्सेसफुल होने की संभावना अधिक है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन खर्चों पर नियंत्रण रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का है. आज आपके लिए अपव्यय (फिजूलखर्ची) की स्थिति बन सकती है. यदि आपका कोई सरकारी टैक्स ड्यू (बकाया) है, तो उसे समय पर अनिवार्य रूप से जमा कर दें, अन्यथा जुर्माना लग सकता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि चंद्रमा के चौथे भाव में होने से लंबे समय से अटके हुए भूमि-भवन (प्रॉपर्टी) के मामले आज सुलझ सकते हैं. फिर भी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी पुरानी बात को लेकर आज फैमिली में अचानक थोड़े तनाव की स्थितियां भी खड़ी हो सकती हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र की राजनीति से खुद को दूर रखने का है. दफ्तर में आज आपकी किसी निजी चैट या मजाक को 'वर्कप्लेस पॉलिटिक्स' के तहत गलत तरीके से अधिकारियों के सामने पेश करने की साजिश हो सकती है, इसलिए अपनी बातें गुप्त रखें और केवल काम से काम रखें. आज दफ्तर में वर्कलोड (काम का बोझ) काफी अधिक रहेगा, जिसके कारण अपने पेंडिंग टास्क को पूरा करने के लिए आपको कार्यस्थल पर कुछ अतिरिक्त समय भी देना पड़ सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने का है. तमाम मानसिक और बाहरी व्यस्तताओं के बावजूद स्टूडेंट्स आज अपनी स्किल्स (कौशल) में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा. कला और खेल जगत से जुड़े युवाओं को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी एकाग्रता आपको हारने नहीं देगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन तालमेल बिठाने में थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज अचानक आई किसी जरूरी बिजनेस यात्रा के कारण आप परिवार के किसी मांगलिक कार्यक्रम में देर से शामिल हो पाएंगे, जिससे फैमिली वाले आप पर थोड़े नाराज हो सकते हैं. इसके साथ ही, दफ्तर में वर्क लोड ज्यादा होने से आज आप अपने लव एंड लाइफ पार्टनर के साथ पर्याप्त समय बिता नहीं पाएंगे, जिससे रिश्ते में थोड़ी गलतफहमी बढ़ सकती है. बातचीत में मधुरता बनाए रखें.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन काम के दबाव और मानसिक तनाव से प्रभावित रह सकता है. कार्यक्षेत्र की राजनीति और घर-परिवार की छोटी-मोटी बातें आपके मानसिक स्वास्थ्य को थका सकती हैं. अत्यधिक व्यस्तता के कारण सिरदर्द या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. भीतरी ऊर्जा को रीचार्ज करने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए काम के बीच में आराम लें, समय पर भोजन करें और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: White (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय: गुरुवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही नारायण कवच का भक्तिभाव से श्रवण करें और माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, इससे कार्यस्थल की राजनीति शांत होगी और व्यापारिक नुकसान से रक्षा होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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