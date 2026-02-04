हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 4 February 2026: तुला राशि बड़ा धमाका! रातों-रात चमकेगी आपकी किस्मत, बॉस भी रह जाएंगे हैरान

Tula Rashifal 4 February 2026: तुला राशि बड़ा धमाका! रातों-रात चमकेगी आपकी किस्मत, बॉस भी रह जाएंगे हैरान

Libra Horoscope 4 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 4 February 2026 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और खुशियों से भरा रहने वाला है. चंद्रमा के ग्यारहवें भाव (Labha House) में होने और आपकी राशि के लिए रूचक योग का प्रभाव होने से आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है.

आज का दिन आपके लिए 'लाभ' का संदेश लेकर आया है. चंद्रमा के 11वें भाव में रहने से आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और बड़ी बहन या परिवार की किसी वरिष्ठ महिला से कोई खुशखबरी मिल सकती है. अतिगंड योग आपके संपर्कों को लाभ में बदलने में मदद करेगा. सुबह 07:00 से 09:00 बजे का समय महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज का दिन नवाचार (Innovation) का है. विशेषकर हैंडमेड आइटम या हस्तशिल्प का काम करने वाले जातक अगर आज अपना बिज़नेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, तो उन्हें उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा. अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को और मजबूत करें, क्योंकि पुराने सूत्रों से ही नए अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'स्टार' बनने का है. ऑफिस में आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग को लीड करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और आत्मविश्वास बॉस को प्रभावित करेगा. कार्यस्थल पर बॉस की ऑनलाइन मदद या किसी सॉफ्टवेयर के सहयोग से आप अपने प्रोजेक्ट्स में प्रगति करेंगे. याद रखें, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गर्मजोशी और प्यार बढ़ेगा. घर में किसी उत्सव जैसा माहौल रह सकता है. नई पीढ़ी (New Generation) को अपने सामाजिक कार्यों के लिए समाज में मान-सम्मान और यश की प्राप्ति होगी, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एकाग्रता (Concentration) से भरा रहेगा. आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और किसी भी भटकाव से बचेंगे. आपकी यही निरंतरता आपको अपने क्षेत्र में दूसरों से आगे ले जाएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और जिम या योग में समय बिताएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस दोपहर में भारी भोजन से बचें.

  • भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
  • भाग्यशाली अंक: 5 (अशुभ अंक 3 से बचें)
  • आज का उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें. "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद" मंत्र का जाप करना आर्थिक लाभ दिलाएगा.

(FAQs)

1. तुला राशि के लिए आज 'ऑनलाइन बिज़नेस' क्यों फायदेमंद है?
    आज चंद्रमा लाभ भाव में है और डिजिटल माध्यमों से जुड़ना आपके लिए 'बुध' और 'चंद्र' की अनुकूलता पैदा करेगा, जिससे मुनाफे की संभावना बढ़ जाएगी.

2. ऑफिस मीटिंग में सफलता पाने के लिए क्या करें?
     अपनी प्रेजेंटेशन पर भरोसा रखें और मीटिंग में जाने से पहले हरा रुमाल अपने पास रखें. 'रूचक योग' आपके नेतृत्व क्षमता को निखारेगा.

3. आज सामाजिक यश मिलने का क्या अर्थ है?
    आज आपके द्वारा किए गए पुराने नेक कार्यों की चर्चा समाज में होगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 04 Feb 2026 02:00 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत-अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, लेकिन...', पीयूष गोयल के बयान पर ट्रंप प्रशासन का जवाब, जानें क्या कहा?
'भारत-अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, लेकिन...', पीयूष गोयल के बयान पर ट्रंप प्रशासन का जवाब, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया केस
मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया केस
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 All Teams Squad: भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें
भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
Advertisement

वीडियोज

वड़ा पाव गर्ल के घर में तूफान !
UP News: मुफ्त मोमोज के बदले 85 लाख के गहने! सातवीं के बच्चे से ठगी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'फादर ऑफ डील' से विपक्ष की क्यों बढ़ी मुश्किल? | India US Trade Deal
Bharat Ki Baat: भारत-अमेरिका की डील...हो गई सील! | Rahul Gandhi | Congress Protest
Chitra Tripathi: किसानों के हित की गारंटी, डील से देगी BJP? | India US Trade Deal | US Tariff |Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत-अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, लेकिन...', पीयूष गोयल के बयान पर ट्रंप प्रशासन का जवाब, जानें क्या कहा?
'भारत-अमेरिका की ट्रेड डील हो गई, लेकिन...', पीयूष गोयल के बयान पर ट्रंप प्रशासन का जवाब, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया केस
मुनव्वर राना की बेटी हिबा राना को पति ने दिया तीन तलाक, पुलिस ने दर्ज किया केस
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 All Teams Squad: भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें
भारत-पाकिस्तान से स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक, देखें 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए सभी 20 देशों की टीमें
बॉलीवुड
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
'परमीत फुटबॉल खेलने चले गए', अर्चना पूरन सिंह ने मिसकैरिज-प्रेग्नेंसी पर की बात, बोलीं- अकेला फील हुआ
विश्व
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
हिजबुल मुजाहिदीन को बड़ा झटका, आतंकी कमांडर कैसर अहमद मीर की इस्लामाबाद में मौत
इंडिया
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
'सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका', राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी, लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा
जनरल नॉलेज
T20 World Cup 2026: भारत-पाक मैच नहीं हुआ तो क्या मान्य होगा इंश्योरेंस, जानें किसे मिलेगा इसका पैसा?
भारत-पाक मैच नहीं हुआ तो क्या मान्य होगा इंश्योरेंस, जानें किसे मिलेगा इसका पैसा?
हेल्थ
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
सीने में दर्द ही नहीं, ये भी होते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, जान लेंगे तो बच जाएगी जान
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया अवतार, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
Dhurandhar: The Revenge Teaser Review: hype के बाद भी वही पुराना Post Credit Scene
ENT LIVE
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
Dhurandhar The Revenge Poster Out: Ranveer Singh Returns in Darker Avatar, Film Releases March 19, 2026
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Embed widget