Tula Rashifal 4 February 2026 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन उपलब्धियों और खुशियों से भरा रहने वाला है. चंद्रमा के ग्यारहवें भाव (Labha House) में होने और आपकी राशि के लिए रूचक योग का प्रभाव होने से आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर आपको बड़ी सफलता मिल सकती है.

आज का दिन आपके लिए 'लाभ' का संदेश लेकर आया है. चंद्रमा के 11वें भाव में रहने से आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और बड़ी बहन या परिवार की किसी वरिष्ठ महिला से कोई खुशखबरी मिल सकती है. अतिगंड योग आपके संपर्कों को लाभ में बदलने में मदद करेगा. सुबह 07:00 से 09:00 बजे का समय महत्वपूर्ण कार्यों के लिए श्रेष्ठ है.

बिज़नेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार में आज का दिन नवाचार (Innovation) का है. विशेषकर हैंडमेड आइटम या हस्तशिल्प का काम करने वाले जातक अगर आज अपना बिज़नेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, तो उन्हें उम्मीद से अधिक मुनाफा होगा. अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को और मजबूत करें, क्योंकि पुराने सूत्रों से ही नए अवसर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'स्टार' बनने का है. ऑफिस में आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग को लीड करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है. आपकी बेहतरीन परफॉर्मेंस और आत्मविश्वास बॉस को प्रभावित करेगा. कार्यस्थल पर बॉस की ऑनलाइन मदद या किसी सॉफ्टवेयर के सहयोग से आप अपने प्रोजेक्ट्स में प्रगति करेंगे. याद रखें, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में गर्मजोशी और प्यार बढ़ेगा. घर में किसी उत्सव जैसा माहौल रह सकता है. नई पीढ़ी (New Generation) को अपने सामाजिक कार्यों के लिए समाज में मान-सम्मान और यश की प्राप्ति होगी, जिससे परिवार का नाम रोशन होगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एकाग्रता (Concentration) से भरा रहेगा. आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे और किसी भी भटकाव से बचेंगे. आपकी यही निरंतरता आपको अपने क्षेत्र में दूसरों से आगे ले जाएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. आप अपने फिटनेस लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और जिम या योग में समय बिताएंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बस दोपहर में भारी भोजन से बचें.

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

हरा (Green) भाग्यशाली अंक: 5 (अशुभ अंक 3 से बचें)

5 (अशुभ अंक 3 से बचें) आज का उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें. "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद" मंत्र का जाप करना आर्थिक लाभ दिलाएगा.

(FAQs)

1. तुला राशि के लिए आज 'ऑनलाइन बिज़नेस' क्यों फायदेमंद है?

आज चंद्रमा लाभ भाव में है और डिजिटल माध्यमों से जुड़ना आपके लिए 'बुध' और 'चंद्र' की अनुकूलता पैदा करेगा, जिससे मुनाफे की संभावना बढ़ जाएगी.

2. ऑफिस मीटिंग में सफलता पाने के लिए क्या करें?

अपनी प्रेजेंटेशन पर भरोसा रखें और मीटिंग में जाने से पहले हरा रुमाल अपने पास रखें. 'रूचक योग' आपके नेतृत्व क्षमता को निखारेगा.

3. आज सामाजिक यश मिलने का क्या अर्थ है?

आज आपके द्वारा किए गए पुराने नेक कार्यों की चर्चा समाज में होगी, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपसे सलाह लेने आएंगे.

