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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 29 June 2026: साहस और पराक्रम में होगी अभूतपूर्व वृद्धि, पुराने रुके हुए कार्य पूरा होने से बढ़ेगा उत्साह

Tula Rashifal 29 June 2026: साहस और पराक्रम में होगी अभूतपूर्व वृद्धि, पुराने रुके हुए कार्य पूरा होने से बढ़ेगा उत्साह

Libra Horoscope: क्या आज शुक्ल योग से मिलने वाला है कोई बड़ा प्रोजेक्ट और वाणी से इम्प्रेस होंगे क्लाइंट्स? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, ट्रेनिंग प्रोग्राम व लव लाइफ के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Tula Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके पराक्रम को बढ़ाने और व्यापारिक बातचीत को सफल बनाने में विशेष रूप से मददगार साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी संवाद शैली और बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाने का है. बाजार में आज आपकी वाणी का जादू पूरी तरह बिखरेगा, जिससे आप अपने बड़े क्लाइंट्स को इम्प्रेस (प्रभावित) करने में पूरी तरह सफल रहेंगे; इस कारण आपकी कंपनी को कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. बिजनेसमैन के लिए दिन सामान्य से काफी बेहतर रहेगा और आप अपनी सूझबूझ से कुछ पुराने और काफी समय से रुके हुए व्यावसायिक कार्यों को भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा लाभ दर्शा रहा है. कुंडली में शुक्ल योग के बनने से बिजनेस में प्रॉफिट (मुनाफे) के शानदार योग बनेंगे. धन की आवक अच्छी होने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. यदि आप किसी नए सौदे या विस्तार में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन वित्तीय रूप से आपके पक्ष में रहने वाला है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में कुछ नया और विशेष जोड़ने का है. एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में कुछ नया सीखने को मिलेगा. आप किसी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं या आपको किसी बड़े वर्कशॉप का इनविटेशन (निमंत्रण) मिल सकता है; आपको सलाह दी जाती है कि ऐसे बेहतरीन मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें. 

वर्कप्लेस पर आज आपको कई नए प्रोजेक्ट्स सौंपे जा सकते हैं, इसलिए पूरी तरह एक्टिव रहें ताकि कोई भी बड़ा मौका हाथ से निकलने न पाए. एंप्लॉयड पर्सन एक बात का विशेष ध्यान रखें; आज दफ्तर में अपनी मनमानी करने से बचें, बॉस और सीनियर्स जो गाइडलाइंस दें, उसी के अनुसार अनुशासन में रहकर कार्य करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन मेहनत और आत्म-देखभाल का है. जो स्पोर्ट्स पर्सन लगातार विभिन्न स्पोर्ट्स एक्टिविटीज (खेल गतिविधियों) में हिस्सा लेते रहते हैं, उन्हें आज अपने खेल के साथ-साथ अपनी फिजिकल हेल्थ (शारीरिक स्वास्थ्य) और डाइट पर भी विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा थकान हावी हो सकती है.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन मन को असीम शांति देने वाला रहेगा. आज चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से आपके साहस और करेज में जबरदस्त वृद्धि होगी. घर-परिवार में बहुत ही खुशनुमा और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. जो बच्चे बाहर हॉस्टल या दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आज उनसे वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत हो सकती है, जिससे सभी फैमिली मेंबर्स के दिल को बहुत सुकून और तसल्ली मिलेगी. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को बेहद ऊर्जावान, साहसी और फिट महसूस करेंगे. पारिवारिक खुशियां और करियर के नए अवसर आपके उत्साह को दोगुना बनाए रखेंगे. खेलकूद और कसरत के दौरान अपनी मांसपेशियों और जोड़ों की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Brown (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर शिवलिंग पर अक्षत (साबुत चावल) और कच्चा दूध अर्पित करें. इसके साथ ही शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और नारायण कवच का श्रवण करें. किसी भी बड़े कार्य पर जाने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद जरूर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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