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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 26 June 2026: बुधादित्य और वाशी योग से तुला राशि को मिलेगी कानूनी नोटिस से राहत, मजबूत होगी वित्तीय स्थिति

Tula Rashifal 26 June 2026: बुधादित्य और वाशी योग से तुला राशि को मिलेगी कानूनी नोटिस से राहत, मजबूत होगी वित्तीय स्थिति

Libra Horoscope: क्या आज का दिन कोई बड़ी डील और कानूनी मामलों से राहत लेकर आने वाला है? जानिए 26 जून 2026 को आपकी नौकरी, व्यापार, धन और वैवाहिक जीवन में क्या बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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Tula Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन संतुलन और सामंजस्य के साथ सुचारू रूप से आगे बढ़ने वाला है. बिजनेस में प्रोजेक्ट टीम और आपके मध्य आपसी समझ बेहद बढ़िया रहेगी, जिससे सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. बुधादित्य, वाशी और सुनफा योग के शुभ संयोग से आज आपको किसी पुराने कानूनी नोटिस या सरकारी विवाद से बड़ी राहत मिल सकती है. यह राहत आपको अपने बिजनेस ऑपरेशंस और भविष्य की योजनाओं पर पूरा फोकस लगाने में मदद करेगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपको काफी मजबूत बनाने वाला है. चंद्रमा के दूसरे भाव (धन भाव) में होने से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी. आपकी सेहत और तंदुरुस्ती दोनों संतुलित रहने के कारण आप व्यावसायिक डील्स को बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे. इसके प्रभाव से आप मार्केट में बड़ी पार्टियों से ज्यादा बड़ा ऑर्डर हासिल करने और बड़ा प्रॉफिट कमाने में सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों (Employed Person) के लिए आज का दिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले और सुखद दिनों में से एक साबित होने वाला है. कार्यस्थल पर जिस पार्टी या क्लाइंट से आपको डील होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी, वह खुद चलकर आपके पास आ सकता है. कस्टमर हैंडल करने में भी आप अपनी उत्कृष्टता और हुनर का प्रदर्शन करेंगे. ऑफिस में टीम का तालमेल बेहतरीन रहेगा और आपके काम को खूब सराहा जाएगा. इस सकारात्मक माहौल के बीच वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी वेतन वृद्धि (सैलरी इंक्रीमेंट) को लेकर अनुकूल चर्चाएं शुरू हो सकती हैं.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन प्रगति कारक रहेगा. यदि आप मैनेजमेंट, लॉ या कूटनीति से जुड़ी किसी पढ़ाई में लगे हैं, तो आज आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा. कठिन परिस्थितियों में भी आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और सहपाठियों के बीच आपका प्रभाव बढ़ेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक मोर्चे पर आज आपके कूटनीतिक कौशल और लोगों के बेहतरीन प्रबंधन (People Management) की वजह से आपको बड़ी सराहना मिलेगी. घर या बाहर के किसी पुराने मतभेद या विवाद को सुलझाने में आप अहम भूमिका निभाएंगे. सहकर्मी और परिवार के लोग आपके इस संतुलित तरीके को बेहद महत्व देंगे. जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए आज विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. विवाहित जोड़ों के बीच भी आपसी प्यार और सम्मान दोनों में बढ़ोतरी होगी. परिवार में पूरी तरह सामंजस्य बना रहेगा और आप सभी सदस्यों के साथ एक यादगार और अच्छा समय बिताएंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम बना रहेगा. शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ-साथ आप मानसिक रूप से भी काफी शांत और संतुलित महसूस करेंगे. भीतरी सकारात्मकता के कारण आप हर कार्य को पूरे उत्साह के साथ पूरा करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूल और सफेद रंग की मिठाई अर्पित करें. इसके साथ ही "ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करें. इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन का प्रवाह हमेशा बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:30 AM (IST)
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