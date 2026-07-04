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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 4 July 2026: मेष राशि वालों को आज मिलेगा बड़ा सरकारी टेंडर, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

Aaj Ka Mesh Rashifal 4 July 2026: मेष राशि वालों को आज मिलेगा बड़ा सरकारी टेंडर, जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

Aries Horoscope 4 July 2026: मेष राशि वालों को राहु-चंद्रमा के ग्रहण दोष से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और क्या आज का 99% सफलता का योग उनके करियर को बदल देगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 04 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal: 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. आज का पंचांग बेहद विशेष है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग जैसे बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं. हालांकि, चन्द्रमा आज कुंभ राशि में गोचर करेंगे जहां चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो बेहतरीन मुहूर्त हैं- दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए काम शुरू करने से बचें. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा.

आइए जानते हैं मेष राशि (Aries Horoscope) के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, लव लाइफ और हेल्थ के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी लॉटरी से कम नहीं है. चन्द्रमा आपके 11th हाउस में मौजूद हैं, जो सीधे तौर पर आपके प्रॉफिट और INCOME को बढ़ाने का काम करेंगे. प्रीति योग के प्रभाव से मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपकी सेल्स में एक बड़ा और अचानक उछाल देखने को मिलेगा. आर्थिक रूप से आज का दिन बेहद मजबूत है. अगर आपका कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर या क्लीयरेंस लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, तो आज वो आसानी से आपके नाम हो सकता है. आज कागजी कार्रवाई और पेपरवर्क बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे. इसके साथ ही आज आपकी मुलाकात इंडस्ट्री के कुछ बड़े, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बिजनेसमैन से होगी. यह नेटवर्किंग भविष्य में आपके बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बनाने में मील का पत्थर साबित होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर्स और बॉस आपकी परफॉर्मेंस की खुलकर तारीफ करेंगे, जिससे आपको अपनी पुरानी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. अगर आज आप किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी बड़े क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग शेड्यूल है, तो सफलता मिलने के चांस 99 प्रतिशत तक हैं. आपका गजब का कॉन्फिडेंस और बात करने का अट्रैक्टिव तरीका सामने वाले को तुरंत इंप्रेस कर देगा. ऑफिस में आपको किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. यह प्रोजेक्ट आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटी को साबित करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद रिफ्रेशिंग और पॉजिटिव रहेगा. जो छात्र लंबे समय से किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी रात-दिन की गई मेहनत अब रंग लाने वाली है. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के वीज़ा या एडमिशन से जुड़े काम आज गति पकड़ेंगे. टीचर्स और मेंटर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही खुशनुमा और यादगार बीतने वाला है. घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और प्यार बढ़ेगा. शाम के समय घर में कोई छोटी गेट-टुगेदर पार्टी हो सकती है या फिर आप सब मिलकर बाहर डिनर पर जाने का शानदार प्लान बना सकते हैं. लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे. यदि आप सिंगल हैं, तो आज सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड सर्कल के जरिए आपकी लाइफ में किसी स्पेशल पर्सन की एंट्री हो सकती है. समाज और कार्यक्षेत्र में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष के कारण आपको थोड़ी मानसिक एंग्जायटी या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. हालांकि, आपका हाई कॉन्फिडेंस आपको शारीरिक रूप से एक्टिव बनाए रखेगा. आज के दिन आपको बाहर के मसालेदार खाने से बचना चाहिए और खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए. योग और मेडitación करना आपके लिए बेस्ट रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग (Lucky Color): सिल्वर (Silver) - यह आपको मानसिक शांति देगा.
  • भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 2
  • अशुभ अंक (Unlucky Number): 8 (आज इस अंक से जुड़े फैसलों से थोड़ा बचकर रहें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

आज शनिवार का दिन है और चंद्रमा पर राहु का ग्रहण दोष भी है. इसलिए आज शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं. इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा और शनि देव की कृपा बरसेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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