Aaj Ka Mesh Rashifal: 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि दोपहर 12.40 तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी. आज का पंचांग बेहद विशेष है क्योंकि आज दोपहर 01.44 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और फिर शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा. आज के दिन ग्रहों की चाल से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और प्रीति योग जैसे बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं. हालांकि, चन्द्रमा आज कुंभ राशि में गोचर करेंगे जहां चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो बेहतरीन मुहूर्त हैं- दोपहर 12.15 से 01.30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02.30 से 03.30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09.00 से 10.30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए काम शुरू करने से बचें. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा.

आइए जानते हैं मेष राशि (Aries Horoscope) के लिए आज का दिन करियर, बिजनेस, लव लाइफ और हेल्थ के मामले में कैसा रहने वाला है.

बिजनेस और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी लॉटरी से कम नहीं है. चन्द्रमा आपके 11th हाउस में मौजूद हैं, जो सीधे तौर पर आपके प्रॉफिट और INCOME को बढ़ाने का काम करेंगे. प्रीति योग के प्रभाव से मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपकी सेल्स में एक बड़ा और अचानक उछाल देखने को मिलेगा. आर्थिक रूप से आज का दिन बेहद मजबूत है. अगर आपका कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर या क्लीयरेंस लंबे समय से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा था, तो आज वो आसानी से आपके नाम हो सकता है. आज कागजी कार्रवाई और पेपरवर्क बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे. इसके साथ ही आज आपकी मुलाकात इंडस्ट्री के कुछ बड़े, प्रतिष्ठित और प्रभावशाली बिजनेसमैन से होगी. यह नेटवर्किंग भविष्य में आपके बिजनेस को एक बड़ा ब्रांड बनाने में मील का पत्थर साबित होगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर्स और बॉस आपकी परफॉर्मेंस की खुलकर तारीफ करेंगे, जिससे आपको अपनी पुरानी मेहनत का पूरा फल मिलेगा. अगर आज आप किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या किसी बड़े क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग शेड्यूल है, तो सफलता मिलने के चांस 99 प्रतिशत तक हैं. आपका गजब का कॉन्फिडेंस और बात करने का अट्रैक्टिव तरीका सामने वाले को तुरंत इंप्रेस कर देगा. ऑफिस में आपको किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. यह प्रोजेक्ट आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटी को साबित करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Horoscope)

मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद रिफ्रेशिंग और पॉजिटिव रहेगा. जो छात्र लंबे समय से किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सरकारी नौकरी की परीक्षा के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उन्हें आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. आपकी रात-दिन की गई मेहनत अब रंग लाने वाली है. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों के वीज़ा या एडमिशन से जुड़े काम आज गति पकड़ेंगे. टीचर्स और मेंटर्स का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे मुश्किल टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही खुशनुमा और यादगार बीतने वाला है. घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी तालमेल और प्यार बढ़ेगा. शाम के समय घर में कोई छोटी गेट-टुगेदर पार्टी हो सकती है या फिर आप सब मिलकर बाहर डिनर पर जाने का शानदार प्लान बना सकते हैं. लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे. यदि आप सिंगल हैं, तो आज सोशल मीडिया या किसी फ्रेंड सर्कल के जरिए आपकी लाइफ में किसी स्पेशल पर्सन की एंट्री हो सकती है. समाज और कार्यक्षेत्र में आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सेहत के लिहाज से आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चंद्रमा और राहु के ग्रहण दोष के कारण आपको थोड़ी मानसिक एंग्जायटी या सिरदर्द की शिकायत हो सकती है. हालांकि, आपका हाई कॉन्फिडेंस आपको शारीरिक रूप से एक्टिव बनाए रखेगा. आज के दिन आपको बाहर के मसालेदार खाने से बचना चाहिए और खुद को हाइड्रेटेड रखना चाहिए. योग और मेडitación करना आपके लिए बेस्ट रहेगा.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): सिल्वर (Silver) - यह आपको मानसिक शांति देगा.

सिल्वर (Silver) - यह आपको मानसिक शांति देगा. भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 2

2 अशुभ अंक (Unlucky Number): 8 (आज इस अंक से जुड़े फैसलों से थोड़ा बचकर रहें)

आज का अचूक उपाय (Remedy of the Day)

आज शनिवार का दिन है और चंद्रमा पर राहु का ग्रहण दोष भी है. इसलिए आज शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं. इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा और शनि देव की कृपा बरसेगी.

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