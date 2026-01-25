हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Rashifal 25 January 2026: तुला राशि को साझेदारी में सफलता, रिश्तों में आएगी मजबूती

Tula Rashifal 25 January 2026: तुला राशि को साझेदारी में सफलता, रिश्तों में आएगी मजबूती

Libra Horoscope 25 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें तुला राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 25 January 2026 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए यह समय साझेदारी, संबंधों और करियर में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के 7वें भाव में होने से आपके जीवन में दूसरे लोगों की भूमिका अहम रहेगी और सही सहयोग से आप लाभ की स्थिति में आ सकते हैं.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है. साझेदारी के बिजनेस से अच्छा लाभ होने के योग बन रहे हैं. जिस बड़ी डील के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उसके अप्रूवल की सूचना मिल सकती है, जिससे भविष्य की कमाई मजबूत होगी. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप विस्तार की योजना बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्किल्ड और भरोसेमंद टीम को हायर करना जरूरी रहेगा. सही लोगों का चयन आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है.

करियर और जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए सिद्ध और सर्वार्थ सिद्धि योग का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा. वर्कप्लेस पर आपके प्रयासों को सराहना मिलेगी और सफलता के नए अवसर सामने आएंगे. कुछ लोग इस दौरान जॉब चेंज का मन भी बना सकते हैं और यह बदलाव उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है. कार्यस्थल पर आत्मविश्वास बनाए रखें और जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाएं.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. बड़ी डील या नए अवसरों से आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है. निवेश से पहले सोच-विचार करें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल
दांपत्य जीवन में चली आ रही गलतफहमियां अब दूर होंगी और लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा. पारिवारिक जीवन में हालांकि पिता से मतभेद की स्थिति बन सकती है और उनकी सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. ऐसे में संवाद और देखभाल दोनों जरूरी हैं. रविवार के दिन परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है, जिससे पारिवारिक जुड़ाव बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
मानसिक रूप से आप कुछ समय के लिए उदासी या डिप्रेशन महसूस कर सकते हैं. अपनी दिनचर्या में योग और मेडिटेशन को शामिल करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आत्मबल भी बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स को अपनी मन की बातें परिवार के साथ साझा करनी चाहिए. ऐसा करने से मानसिक तनाव कम होगा और पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा. सही मार्गदर्शन से आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग पर्पल
भाग्यशाली अंक 1
अनलकी अंक 5

उपाय
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें. इससे आर्थिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन बना रहेगा.

FAQs
प्रश्न 1 क्या साझेदारी का बिजनेस लाभ देगा?
उत्तर हां सही पार्टनर और योजना के साथ साझेदारी से लाभ के योग हैं.

प्रश्न 2 मानसिक तनाव से कैसे बचें?
उत्तर योग, मेडिटेशन और परिवार से खुलकर बातचीत करना लाभकारी रहेगा.

प्रश्न 3 जॉब चेंज करना सही रहेगा या नहीं?
उत्तर समय अनुकूल है, सोच-समझकर किया गया बदलाव फायदेमंद हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Libra Horoscope Tula Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
Embed widget