हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 22 February 2026: तुला राशि जीवनसाथी का मिलेगा पूरा सहयोग, बैंक लोन से जुड़ी बाधाएं हो सकती हैं दूर

Aaj ka Tula Rashifal 22 February 2026: तुला राशि जीवनसाथी का मिलेगा पूरा सहयोग, बैंक लोन से जुड़ी बाधाएं हो सकती हैं दूर

Libra Horoscope 22 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 04:29 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं. दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करने के लिए आज सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करें. इससे न केवल आपके शरीर और मन में ताजगी रहेगी, बल्कि सूर्य देव के आशीर्वाद से आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन सावधानी और फोकस की मांग करता है. पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ रुकावटें आने की आशंका है. यदि आप बैंक लोन या फाइनेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज कोई अपडेट मिल सकता है. ध्यान रखें, पेपरवर्क में छोटी सी कमी भी प्रोसेस में देरी करा सकती है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करें. व्यापारियों के लिए आज मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करना एक सुनहरा मौका साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "हारी बाजी जीतने" जैसा रहेगा. आप अपनी सच्ची लगन और गर्मजोशी से कार्यों को पूरा करेंगे. अपने कंपनी ग्रोथ के आइडियाज हायर ऑफिशियल्स के साथ शेयर करें, इससे आपकी प्रोफेशनल अप्रोच और साख बढ़ेगी. एक विशेष सलाह: अपनी भविष्य की योजनाओं को फिलहाल गुप्त रखें और केवल अपने तक ही सीमित रखें.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

आज आपको अपने लाइफ पार्टनर का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. आपकी मानसिक परेशानी या तनाव को पार्टनर बिना कहे ही समझ जाएंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे. यह भावनात्मक जुड़ाव आपको अंदर से बहुत ताकत देगा और रिश्तों में मजबूती लाएगा.

शिक्षा और खिलाड़ी (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आप किसी मैच या प्रतियोगिता में पूरी ऊर्जा के साथ उतरेंगे. हालांकि, सफलता की राह में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज सितारे थोड़े कमजोर हैं. स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है. थकान या मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आराम करें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. बिजनेस लोन की प्रक्रिया में तेजी कैसे लाएं?
    आज आपके पेपरवर्क में कमी निकाली जा सकती है. इससे बचने के लिए बैंक जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की एक फाइल तैयार करें और बैंक अधिकारियों से सीधा फॉलो-अप लें.

2. करियर में ग्रोथ के लिए आज क्या खास करें?
     आज संकोच छोड़कर अपने नए आइडियाज को अपने सीनियर या बॉस के सामने रखें. आपकी सक्रियता और कंपनी के प्रति विजन आपको दूसरों से आगे रखेगा.

3. स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो तो क्या सावधानी बरतें?
   आज सुबह सूर्य नमस्कार से ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन दिनभर काम के बोझ के बीच पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से परहेज करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 04:29 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 22 February 2026: तुला राशि जीवनसाथी का मिलेगा पूरा सहयोग, बैंक लोन से जुड़ी बाधाएं हो सकती हैं दूर
Aaj ka Tula Rashifal 22 February 2026: तुला राशि जीवनसाथी का मिलेगा पूरा सहयोग, बैंक लोन से जुड़ी बाधाएं हो सकती हैं दूर
राशिफल
Aaj ka Virgo Rashifal 22 February 2026: कन्या राशि बिजनेस में रखें धैर्य और संयम, सेहत पर खर्च बढ़ने की आशंका
Aaj ka Virgo Rashifal 22 February 2026: कन्या राशि बिजनेस में रखें धैर्य और संयम, सेहत पर खर्च बढ़ने की आशंका
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 22 February 2026: सिंह राशि फ्रीलांस काम का मिल सकता है ऑफर
Aaj ka Singh Rashifal 22 February 2026: सिंह राशि फ्रीलांस काम का मिल सकता है ऑफर
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 22 February 2026: कर्क राशि नौकरी में करियर को मिलेगी नई दिशा, दांतों के दर्द से मिल सकती है राहत
Aaj ka Kark Rashifal 22 February 2026: कर्क राशि नौकरी में करियर को मिलेगी नई दिशा, दांतों के दर्द से मिल सकती है राहत
Advertisement

वीडियोज

sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
BJP Protest Against Cong: समिट में शर्ट उतारी...कौन-किस पर भारी? | BJP Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
तालिबान ने महिलाओं को पीटने की दी इजाजत तो भड़के जावेद अख्तर, भारत के मुफ्ती-मौलानाओं पर दागे सवाल
बिहार
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
अब अपने समय से ही होंगे छात्रसंघ के चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी ने चंद घंटों में वापस लिया फैसला
क्रिकेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? मौसम को लेकर आया अपडेट
भारत-दक्षिण अफ्रीका के सुपर-8 मुकाबले में भी बारिश बनेगी विलेन? जानें ताजा अपडेट
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला, जानें अब क्या किया?
बांग्लादेश का PM बनते ही तारिक रहमान का एक और बड़ा कदम, फिर पलटा यूनुस का फैसला
इंडिया
'हम इस पर बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', US सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को बताया गैरकानूनी तो आया भारत का पहला रिएक्शन
'हम बारीकी से स्टडी कर रहे हैं', यूएस SC ने टैरिफ को बताया अवैध तो आया भारत का पहला रिएक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
बदायूं: अक्षय ने मुस्लिम बुजुर्ग समेत 3 लोगों को दौड़ाकर पीटा, यूपी पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget