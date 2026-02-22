Tula Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं. दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करने के लिए आज सुबह जल्दी उठकर सूर्य नमस्कार करें. इससे न केवल आपके शरीर और मन में ताजगी रहेगी, बल्कि सूर्य देव के आशीर्वाद से आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन सावधानी और फोकस की मांग करता है. पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ रुकावटें आने की आशंका है. यदि आप बैंक लोन या फाइनेंस के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज कोई अपडेट मिल सकता है. ध्यान रखें, पेपरवर्क में छोटी सी कमी भी प्रोसेस में देरी करा सकती है, इसलिए सभी डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करें. व्यापारियों के लिए आज मार्केटिंग पर ध्यान केंद्रित करना एक सुनहरा मौका साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "हारी बाजी जीतने" जैसा रहेगा. आप अपनी सच्ची लगन और गर्मजोशी से कार्यों को पूरा करेंगे. अपने कंपनी ग्रोथ के आइडियाज हायर ऑफिशियल्स के साथ शेयर करें, इससे आपकी प्रोफेशनल अप्रोच और साख बढ़ेगी. एक विशेष सलाह: अपनी भविष्य की योजनाओं को फिलहाल गुप्त रखें और केवल अपने तक ही सीमित रखें.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

आज आपको अपने लाइफ पार्टनर का विशेष सहयोग प्राप्त होगा. आपकी मानसिक परेशानी या तनाव को पार्टनर बिना कहे ही समझ जाएंगे और आपको पूरा सपोर्ट करेंगे. यह भावनात्मक जुड़ाव आपको अंदर से बहुत ताकत देगा और रिश्तों में मजबूती लाएगा.

शिक्षा और खिलाड़ी (Education & Sports)

खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आप किसी मैच या प्रतियोगिता में पूरी ऊर्जा के साथ उतरेंगे. हालांकि, सफलता की राह में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज सितारे थोड़े कमजोर हैं. स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है. थकान या मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आराम करें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)

स्काई ब्लू (Sky Blue) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" का जाप करें.

(FAQs)

1. बिजनेस लोन की प्रक्रिया में तेजी कैसे लाएं?

आज आपके पेपरवर्क में कमी निकाली जा सकती है. इससे बचने के लिए बैंक जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेजों की एक फाइल तैयार करें और बैंक अधिकारियों से सीधा फॉलो-अप लें.

2. करियर में ग्रोथ के लिए आज क्या खास करें?

आज संकोच छोड़कर अपने नए आइडियाज को अपने सीनियर या बॉस के सामने रखें. आपकी सक्रियता और कंपनी के प्रति विजन आपको दूसरों से आगे रखेगा.

3. स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो तो क्या सावधानी बरतें?

आज सुबह सूर्य नमस्कार से ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन दिनभर काम के बोझ के बीच पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के भारी भोजन से परहेज करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.