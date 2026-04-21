Aaj ka Tula Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि लेकर आया है. चंद्रमा आज आपके 9वें भाव (9th House) यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल तुरंत प्राप्त होगा.

रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों के शुभ योग—वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन—आज आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) सबसे अनुकूल है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वित्तीय सुधारों वाला है. ग्रहों के अनुकूल गोचर के कारण बैंक से 'लोन रिस्ट्रक्चरिंग' की मंजूरी मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. बिजनेस वुमन को आज अपने लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे वे व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट या इनोवेशन की योजना बना सकेंगी. ध्यान रखें, आज आपकी एक छोटी सी सकारात्मक पहल भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेगी. निवेश के लिए दिन भाग्यशाली है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की तुलना में काफी बेहतर रहेगा. ऑफिस में आपकी डिप्लोमेसी और जूनियर कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग की सराहना होगी, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. एम्प्लॉयड पर्सन को आज बॉस की ओर से उनका पसंदीदा काम या कोई विशेष प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है, जिससे कार्य के प्रति आपका उत्साह बढ़ेगा. सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. आपकी प्रतिभा और मेहनत को देखते हुए आज आपको कोई बड़ी छात्रवृत्ति (Scholarship) या आर्थिक सहायता मिलने के प्रबल योग हैं. शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा. जो लोग कला या खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आज कोई नया मंच या अवसर प्राप्त हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा. आपके विनम्र और सहज स्वभाव के कारण आज समाज के बड़े राजनेता और प्रतिष्ठित लोग आपके संपर्क में आएंगे. समाज सेवा के प्रति आपकी निस्वार्थ भावना की प्रशंसा होगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चाँद लगेंगे. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. यदि आप काफी समय से पैरों में दर्द या सूजन (Swelling) जैसी समस्याओं से परेशान थे, तो आज आपको इन तकलीफों से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है. शारीरिक सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन शाम के समय थोड़ा आराम करना आपके लिए बेहतर होगा. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज लक्ष्मी-नारायण मंदिर में मिश्री का भोग लगाएं और सफेद रुमाल अपने पास रखें.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?

जी हां, भाग्य भाव में चंद्रमा होने और बैंक से वित्तीय राहत मिलने के कारण आज नई शुरुआत करना काफी शुभ रहेगा.

2. आज के दिन करियर में क्या विशेष लाभ मिलेगा?

आज आपको ऑफिस में अपनी पसंद का काम मिलने के साथ-साथ उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा.

3. आज का दिन छात्रों के लिए क्यों खास है?

आज छात्रों को स्कॉलरशिप या किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान से महत्वपूर्ण सहायता मिलने के योग बन रहे हैं.

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