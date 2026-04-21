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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 21 April 2026: भाग्य भाव में चंद्रमा से चमकेगी किस्मत, बैंक लोन और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Tula Rashifal 21 April 2026: भाग्य भाव में चंद्रमा से चमकेगी किस्मत, बैंक लोन और बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में मिलेगी बड़ी सफलता

Libra Horoscope: तुला राशिफल 21 अप्रैल 2026 आज चंद्रमा 9वें भाव में रहेंगे. बैंक लोन और बिजनेस में लाइफ पार्टनर का साथ मिलेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 21 Apr 2026 02:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य में वृद्धि लेकर आया है. चंद्रमा आज आपके 9वें भाव (9th House) यानी भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिससे आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल तुरंत प्राप्त होगा.

रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों के शुभ योग—वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन—आज आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त करेंगे. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) सबसे अनुकूल है.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वित्तीय सुधारों वाला है. ग्रहों के अनुकूल गोचर के कारण बैंक से 'लोन रिस्ट्रक्चरिंग' की मंजूरी मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. बिजनेस वुमन को आज अपने लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे वे व्यापार में किसी नए प्रोजेक्ट या इनोवेशन की योजना बना सकेंगी. ध्यान रखें, आज आपकी एक छोटी सी सकारात्मक पहल भविष्य में बड़े मुनाफे का आधार बनेगी. निवेश के लिए दिन भाग्यशाली है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की तुलना में काफी बेहतर रहेगा. ऑफिस में आपकी डिप्लोमेसी और जूनियर कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग की सराहना होगी, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. एम्प्लॉयड पर्सन को आज बॉस की ओर से उनका पसंदीदा काम या कोई विशेष प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है, जिससे कार्य के प्रति आपका उत्साह बढ़ेगा. सहकर्मियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है. आपकी प्रतिभा और मेहनत को देखते हुए आज आपको कोई बड़ी छात्रवृत्ति (Scholarship) या आर्थिक सहायता मिलने के प्रबल योग हैं. शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा. जो लोग कला या खेल के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आज कोई नया मंच या अवसर प्राप्त हो सकता है.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का माहौल रहेगा. आपके विनम्र और सहज स्वभाव के कारण आज समाज के बड़े राजनेता और प्रतिष्ठित लोग आपके संपर्क में आएंगे. समाज सेवा के प्रति आपकी निस्वार्थ भावना की प्रशंसा होगी और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में चार चाँद लगेंगे. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. यदि आप काफी समय से पैरों में दर्द या सूजन (Swelling) जैसी समस्याओं से परेशान थे, तो आज आपको इन तकलीफों से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है. शारीरिक सक्रियता बढ़ेगी, लेकिन शाम के समय थोड़ा आराम करना आपके लिए बेहतर होगा. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद रहेगी.

 भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय
 भाग्यशाली रंग: ब्राउन (Brown)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 5
 आज का उपाय: आज लक्ष्मी-नारायण मंदिर में मिश्री का भोग लगाएं और सफेद रुमाल अपने पास रखें.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?
जी हां, भाग्य भाव में चंद्रमा होने और बैंक से वित्तीय राहत मिलने के कारण आज नई शुरुआत करना काफी शुभ रहेगा.

2. आज के दिन करियर में क्या विशेष लाभ मिलेगा?
आज आपको ऑफिस में अपनी पसंद का काम मिलने के साथ-साथ उच्चाधिकारियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा.

3. आज का दिन छात्रों के लिए क्यों खास है?
आज छात्रों को स्कॉलरशिप या किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान से महत्वपूर्ण सहायता मिलने के योग बन रहे हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:30 AM (IST)
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