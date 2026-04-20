Aaj ka Tula Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (अक्षय तृतीया) है. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है क्योंकि चन्द्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति मानसिक चिंताएं और कार्यों में अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न कर सकती है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सतर्कता" का है. ग्रह गोचर प्रतिकूल होने के कारण किसी असंतुष्ट क्लाइंट द्वारा कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस या सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणी आपकी ब्रांड इमेज को नुकसान पहुँचा सकती है. आर्थिक मोर्चे पर, बैंक से प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन के मामले में आज कोई नकारात्मक खबर मिल सकती है, जिससे आपके बिजनेस विस्तार की योजनाएं कुछ समय के लिए रुक सकती हैं. बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अचानक होने वाला खर्च आपके बिजनेस अकाउंट के बजट को प्रभावित कर सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव (Workload) चरम पर रहेगा. आपकी डेस्क पर काम की अधिकता के कारण लंच का समय मिलना भी मुश्किल होगा. साथ ही, इंटर्न्स को गाइड करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको थका सकती है. सावधान रहें, क्योंकि ऑफिस में आपके किसी प्रोजेक्ट का आइडिया कोई दूसरा सहकर्मी अपना बताकर बॉस से प्रशंसा लूट सकता है, जिससे आपका आत्मसम्मान (Ego) आहत हो सकता है. आज शांत रहकर केवल अपने काम पर ध्यान देना ही समझदारी होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. ग्रुप स्टडी के दौरान किसी विषय को लेकर विवाद होने की संभावना है, जिससे आपका कीमती समय बर्बाद होगा और आप खुद को दूसरों से पीछे महसूस कर सकते हैं. आज अकेले बैठकर पढ़ाई करना आपके लिए अधिक फलदायी रहेगा. समाज सेवा से जुड़े छात्रों को अपने पुराने कार्यों के लिए आलोचना झेलनी पड़ सकती है, जिसे लोग राजनीतिक एजेंडा करार दे सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "धैर्य" की परीक्षा होगी. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने से घर के जटिल मामलों में समस्याएं बढ़ सकती हैं. विवाहित जातकों के बीच कम्युनिकेशन गैप (संवाद की कमी) के कारण अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता रखें और बहस से बचें. एक विशेष वास्तु टिप: घर के मुख्य द्वार के पीछे कैलेंडर या फोटो न लटकाएं, क्योंकि इससे कार्यों में विलंब और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आता है.

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन नाजुक है. पुरानी कोई चोट या हड्डियों का दर्द फिर से उभर सकता है, जो आपके मूड को खराब करेगा. अत्यधिक कार्यभार के कारण मानसिक तनाव और थकान हावी रह सकती है. आज भारी सामान उठाने से बचें और अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त आराम और योग आज आपके लिए अनिवार्य है.

भाग्यशाली रंग: लाल (साहस और ऊर्जा का प्रतीक)

लाल (साहस और ऊर्जा का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान शिव का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. किसी मंदिर में काले तिल या अनाज का दान करना आपके कष्टों को कम करेगा.

(FAQs)

1. क्या आज अक्षय तृतीया पर निवेश करना तुला राशि के लिए सही है?

अष्टम चंद्रमा के कारण आज बड़े वित्तीय जोखिम या लोन से जुड़े समझौतों से बचना चाहिए. यदि निवेश करना अनिवार्य है, तो दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच लाभ-अमृत के चौघड़िया में ही करें.

2. ऑफिस में क्रेडिट की चोरी से कैसे बचें?

अपने आइडिया और प्रोग्रेस रिपोर्ट को लिखित रूप में ईमेल के जरिए साझा करें ताकि आपके काम का रिकॉर्ड मौजूद रहे.

3. पारिवारिक कलह को कैसे शांत करें?

आज चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है. किसी भी विवादित मुद्दे पर चर्चा के लिए कल तक का इंतजार करें जब चंद्रमा की स्थिति बेहतर होगी.

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