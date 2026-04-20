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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला राशिफल 20 अप्रैल 2026: अष्टम चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक तनाव, निवेश और रिश्तों में बरतें सावधानी

तुला राशिफल 20 अप्रैल 2026: अष्टम चंद्रमा बढ़ा सकता है मानसिक तनाव, निवेश और रिश्तों में बरतें सावधानी

Libra Horoscope 20 April 2026: तुला राशि वालों को अष्टम चंद्रमा के कारण कानूनी और वित्तीय बाधाएं मिल सकती हैं. वर्कलोड बढ़ेगा और रिश्तों में अनबन संभव है. आज सावधानी और संयम से दिन बिताएं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 02:07 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (अक्षय तृतीया) है. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है क्योंकि चन्द्रमा आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा की यह स्थिति मानसिक चिंताएं और कार्यों में अप्रत्याशित बाधाएं उत्पन्न कर सकती है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सतर्कता" का है. ग्रह गोचर प्रतिकूल होने के कारण किसी असंतुष्ट क्लाइंट द्वारा कंज्यूमर कोर्ट का नोटिस या सोशल मीडिया पर नकारात्मक टिप्पणी आपकी ब्रांड इमेज को नुकसान पहुँचा सकती है. आर्थिक मोर्चे पर, बैंक से प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन के मामले में आज कोई नकारात्मक खबर मिल सकती है, जिससे आपके बिजनेस विस्तार की योजनाएं कुछ समय के लिए रुक सकती हैं. बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अचानक होने वाला खर्च आपके बिजनेस अकाउंट के बजट को प्रभावित कर सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज काम का दबाव (Workload) चरम पर रहेगा. आपकी डेस्क पर काम की अधिकता के कारण लंच का समय मिलना भी मुश्किल होगा. साथ ही, इंटर्न्स को गाइड करने की अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको थका सकती है. सावधान रहें, क्योंकि ऑफिस में आपके किसी प्रोजेक्ट का आइडिया कोई दूसरा सहकर्मी अपना बताकर बॉस से प्रशंसा लूट सकता है, जिससे आपका आत्मसम्मान (Ego) आहत हो सकता है. आज शांत रहकर केवल अपने काम पर ध्यान देना ही समझदारी होगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है. ग्रुप स्टडी के दौरान किसी विषय को लेकर विवाद होने की संभावना है, जिससे आपका कीमती समय बर्बाद होगा और आप खुद को दूसरों से पीछे महसूस कर सकते हैं. आज अकेले बैठकर पढ़ाई करना आपके लिए अधिक फलदायी रहेगा. समाज सेवा से जुड़े छात्रों को अपने पुराने कार्यों के लिए आलोचना झेलनी पड़ सकती है, जिसे लोग राजनीतिक एजेंडा करार दे सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज "धैर्य" की परीक्षा होगी. चन्द्रमा के अष्टम भाव में होने से घर के जटिल मामलों में समस्याएं बढ़ सकती हैं. विवाहित जातकों के बीच कम्युनिकेशन गैप (संवाद की कमी) के कारण अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता रखें और बहस से बचें. एक विशेष वास्तु टिप: घर के मुख्य द्वार के पीछे कैलेंडर या फोटो न लटकाएं, क्योंकि इससे कार्यों में विलंब और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव आता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन नाजुक है. पुरानी कोई चोट या हड्डियों का दर्द फिर से उभर सकता है, जो आपके मूड को खराब करेगा. अत्यधिक कार्यभार के कारण मानसिक तनाव और थकान हावी रह सकती है. आज भारी सामान उठाने से बचें और अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. पर्याप्त आराम और योग आज आपके लिए अनिवार्य है.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (साहस और ऊर्जा का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: अक्षय तृतीया पर भगवान शिव का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करें. किसी मंदिर में काले तिल या अनाज का दान करना आपके कष्टों को कम करेगा.

(FAQs)

1. क्या आज अक्षय तृतीया पर निवेश करना तुला राशि के लिए सही है?
    अष्टम चंद्रमा के कारण आज बड़े वित्तीय जोखिम या लोन से जुड़े समझौतों से बचना चाहिए. यदि निवेश करना अनिवार्य है, तो दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच लाभ-अमृत के चौघड़िया में ही करें.

2. ऑफिस में क्रेडिट की चोरी से कैसे बचें?
    अपने आइडिया और प्रोग्रेस रिपोर्ट को लिखित रूप में ईमेल के जरिए साझा करें ताकि आपके काम का रिकॉर्ड मौजूद रहे.

3. पारिवारिक कलह को कैसे शांत करें?
    आज चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है. किसी भी विवादित मुद्दे पर चर्चा के लिए कल तक का इंतजार करें जब चंद्रमा की स्थिति बेहतर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 02:07 AM (IST)
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