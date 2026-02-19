हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Tula Rashifal: 19 फरवरी 2026 तुला राशि संतुलन और लाभ का दिन, करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

Libra Horoscope 19 February 2026: तुला राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Feb 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Rashifal 19 February 2026 in Hindi: तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला लेकिन सकारात्मकता की ओर झुकाव वाला रहेगा. चंद्रमा का पांचवें भाव में होना आपके लिए विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि इससे आपको अपनी संतान की ओर से कोई बड़ी खुशी या सुखद समाचार मिल सकता है.

आज आप अपने ज्ञान और विवेक के बल पर ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे. भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जिससे आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि हो, क्योंकि आपकी असली ताकत आपकी बुद्धिमत्ता ही है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहने वाला है. कोई बड़ी शारीरिक परेशानी नजर नहीं आ रही है, फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए. बदलते मौसम या खान-पान की आदतों के प्रति अलर्ट रहें. मानसिक शांति के लिए योग या हल्का व्यायाम करना आपके लिए बेहतर रहेगा ताकि आप दिन भर ऊर्जावान महसूस कर सकें.

बिजनेस और नौकरी राशिफल (Business & Job)

बिजनेस के क्षेत्र में आज आपकी योजनाबद्ध कार्यशैली आपको मानसिक संतुष्टि प्रदान करेगी. यदि आप किसी नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो शुभ मुहूर्त के भीतर कदम उठाना आपके लिए अत्यधिक फलदायक सिद्ध होगा.

व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे पुरानी तकनीकों को बदलकर नई बिजनेस टेक्निक अपनाएं, इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर ट्रांसफर से जुड़ी कुछ बाधाएं आ सकती हैं, विचलित न हों और अपनी निष्ठा के साथ काम करते रहें. साथ ही, पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं, हालांकि बंटवारे के समय निष्पक्षता और समानता का ध्यान रखना अनिवार्य है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. यदि आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उसे अपने परिवार के साथ साझा करें; आप पाएंगे कि अपनों के सहयोग से वह समस्या बड़ी आसानी से सुलझ जाएगी. लव और लाइफ पार्टनर के साथ आज का समय बहुत रोमांचक और रोमांस से भरा रहेगा, जिससे आपके रिश्तों में नई ताजगी आएगी. दोस्तों या किसी खास व्यक्ति के साथ पिकनिक स्पॉट पर जाने की योजना भी बन सकती है, जो आपको मानसिक तनाव से दूर ले जाएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Student & Education)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive Students) के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. आपको अपनी मंजिल पाने के लिए कड़े संघर्ष और कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है. इसे एक परीक्षा की तरह लें और अपनी मेहनत में कमी न आने दें. याद रखें कि आज के कठिन प्रयास ही भविष्य में सफलता का आधार बनेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink) - यह आपके आकर्षण को बढ़ाएगा.
  • भाग्यशाली अंक: 5 (अशुभ अंक: 1)
  • अचूक उपाय: आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं.

(FAQs)

1. पैतृक संपत्ति के विवाद से बचने के लिए क्या करें?
    संपत्ति के बंटवारे के समय भावनाओं के बजाय तर्क और समानता को महत्व दें. सभी पक्षों की सहमति और कानूनी स्पष्टता रखना आपके लिए भविष्य में विवादों को कम करेगा.

2. बिजनेस में नई तकनीक अपनाना क्यों जरूरी है?
     बाजार की मांग तेजी से बदल रही है. नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों को अपनाने से न केवल आपका काम आसान होगा, बल्कि आपके मुनाफे में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

3. कार्यस्थल पर ट्रांसफर की बाधाओं को कैसे कम करें?
    फिलहाल धैर्य बनाए रखें और अपने प्रदर्शन को और बेहतर करें. वर्तमान स्थिति में अपनी कार्यनिष्ठा पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा उपाय है, परिस्थितियां जल्द ही आपके अनुकूल होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
और पढ़ें
Embed widget