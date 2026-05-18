Aaj ka Tula Rashifal 18 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया तिथि फिर तृतीया रहेगी. आज सुबह 11:32 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, सुकर्मा योग, सर्वार्थसिद्धि योग, सर्वाअमृत योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा रात्रि 10:05 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. अचानक (सडनली) बढ़े हुए टैक्स और नई ड्यूटी के कारण आपके माल की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपका मुनाफा शून्य होने की कगार पर पहुँच सकता है. मार्केट की इस बड़ी अस्थिरता को देखते हुए आपके लिए यही बेहतर होगा कि आज नया स्टॉक जमा करने से पूरी तरह बचें. सरकारी विभागों (गवर्नमेंट ऑफिस) में आपकी जरूरी फाइलें आज अटकी रह सकती हैं और अधिकारियों का नकारात्मक रवैया आपको परेशान करेगा. कार्य के सिलसिले में आज भागदौड़ तो बहुत अधिक होगी, लेकिन मेहनत का परिणाम शून्य रहने की आशंका है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अत्यधिक काम के दबाव का सामना करना पड़ेगा. वर्कप्लेस पर ज्यादा कार्यभार होने के कारण एंप्लॉयड पर्सन का व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन (वर्क-लाइफ बैलेंस) का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, जिससे आप स्वयं के लिए बिल्कुल समय नहीं निकाल पाएंगे. ऑफिस में गुप्त शत्रुओं (हिडन एनिमी) से पूरी तरह सावधान रहें. उनके द्वारा ऑफिस में आपकी कही गई छोटी सी बात को नमक-मिर्च लगाकर मैनेजमेंट तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे आपकी छवि धूमिल होने का बड़ा डर है. आज अपनी बात को सही साबित करने की जिद आपको भारी पड़ सकती है, इसलिए चुप रहकर समय गुजारना ही आपके लिए सबसे बेहतर होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कलाकारों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (आर्टिस्ट, स्टूडेंट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन) के लिए यह समय अत्यधिक कष्टकारी और नकारात्मकता से भरा रहने वाला है. ग्रहों के विपरीत प्रभाव के कारण आपके बनते हुए कार्यों में बार-बार बड़ी रुकावटें आएंगी और आज भाग्य का साथ आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा. आज के दिन धैर्य बनाए रखें और अपनी मेहनत में कोई कमी न आने दें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा के अष्टम भाव में होने से ससुराल पक्ष से कोई अशुभ या चिंताजनक समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल उदास रहेगा. शादीशुदा जातकों (मैरिड पर्सन) के लिए आज अपने लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बिठाना किसी पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल साबित होगा, हर कदम पर गलतफहमियां आपका पीछा करेंगी. इसके साथ ही, संतान के बदलते व्यवहार या उनकी खराब सेहत को लेकर भी आज आपका मन काफी अशांत और चिंतित रह सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमजोर रहेगा. अत्यधिक भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण शारीरिक रूप से थकान और कमजोरी महसूस होगी. वाहन चलाते समय और सड़क पर चलते समय विशेष सावधानी बरतें. खानपान का पूरा ध्यान रखें और खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें. संकटों से मुक्ति के लिए शिवलिंग पर काले तिल और जल अर्पित करें. आज विवादों से दूर रहें.

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