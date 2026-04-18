Aaj ka Tula Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए साझेदारी और सुखद संबंधों का संकेत दे रहा है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग के अनुसार, सुबह 09:43 तक अश्विनी नक्षत्र और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा आज आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे, जो पति-पत्नी और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अत्यंत शुभ स्थिति है. आज वाशि, सुनफा और विशेष रूप से प्रीति योग का साथ मिलने से आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में कार्य करना लाभकारी होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन दूरगामी लाभ देने वाला है. लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर बनाई गई बिजनेस प्लानिंग आपकी आर्थिक स्थिति को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित कर देगी. पुराने ग्राहकों के साथ आपके मधुर संबंध आज आपको 'बल्क ऑर्डर' दिलाने में मददगार साबित होंगे. विदेशी ग्राहकों का आप पर अटूट विश्वास आपकी कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा. निवेश के लिए दोपहर का समय श्रेष्ठ है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए प्रीति योग का बनना किसी वरदान से कम नहीं है. आपको विदेश यात्रा या 'रमोट वर्क' (Work from Home) के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. ऑफिस में दूसरों की निस्वार्थ मदद करने की आपकी आदत एक सकारात्मक टीम भावना पैदा करेगी, जिससे वर्क कल्चर में सुधार होगा. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे और आपको नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए ताजे फलों के जूस का सेवन करें; यह आपकी मानसिक ऊर्जा को स्थिर रखेगा. शरीर में पानी की कमी न होने दें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें. आज शाम को कम से कम 15 मिनट ध्यान (Meditation) जरूर करें, इससे मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी. सातवें भाव का चन्द्रमा पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग को और मजबूत करेगा. शादीशुदा लोग आज एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, जिससे रिश्तों में गहराई आएगी. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. सामाजिक स्तर पर भी आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन 'निर्णायक' है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) आज बहुत सटीक रहेगी, जिससे आप कठिन सवालों में भी सही विकल्पों का चुनाव कर पाएंगे. एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय

जरूरतमंदों को पीले फल या वस्त्र दान करें.

FAQs

1. तुला राशि वालों के लिए आज पार्टनरशिप में काम करना कैसा रहेगा?

आज सातवें भाव का चन्द्रमा साझेदारी के लिए सर्वोत्तम है. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया फैसला भविष्य में बड़ी संपत्ति बना सकता है.

2. करियर में विदेश जाने के योग कब बन रहे हैं?

आज बन रहा प्रीति योग करियर में अंतरराष्ट्रीय अवसर या रिमोट वर्क के प्रबल संकेत दे रहा है. अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें.

3. मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या विशेष करें?

आज जूस का सेवन और शाम को मेडिटेशन करना आपकी मानसिक ऊर्जा को बैलेंस रखने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा.

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