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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 18 April 2026: तुला राशि प्रीति योग से बिजनेस में होगी धनवर्षा, पार्टनरशिप में लिए फैसले सुरक्षित करेंगे भविष्य

Aaj ka Tula Rashifal 18 April 2026: तुला राशि प्रीति योग से बिजनेस में होगी धनवर्षा, पार्टनरशिप में लिए फैसले सुरक्षित करेंगे भविष्य

Libra Horoscope 18 April 2026: तुला राशि वालों के लिए आज पार्टनरशिप में लाभ के योग हैं. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और करियर में विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Apr 2026 02:07 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए साझेदारी और सुखद संबंधों का संकेत दे रहा है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग के अनुसार, सुबह 09:43 तक अश्विनी नक्षत्र और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. चन्द्रमा आज आपके सातवें भाव में गोचर करेंगे, जो पति-पत्नी और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए अत्यंत शुभ स्थिति है. आज वाशि, सुनफा और विशेष रूप से प्रीति योग का साथ मिलने से आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त में कार्य करना लाभकारी होगा.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन दूरगामी लाभ देने वाला है. लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर बनाई गई बिजनेस प्लानिंग आपकी आर्थिक स्थिति को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित कर देगी. पुराने ग्राहकों के साथ आपके मधुर संबंध आज आपको 'बल्क ऑर्डर' दिलाने में मददगार साबित होंगे. विदेशी ग्राहकों का आप पर अटूट विश्वास आपकी कंपनी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में स्थापित करेगा. निवेश के लिए दोपहर का समय श्रेष्ठ है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए प्रीति योग का बनना किसी वरदान से कम नहीं है. आपको विदेश यात्रा या 'रमोट वर्क' (Work from Home) के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. ऑफिस में दूसरों की निस्वार्थ मदद करने की आपकी आदत एक सकारात्मक टीम भावना पैदा करेगी, जिससे वर्क कल्चर में सुधार होगा. सीनियर्स आपकी कार्यशैली से प्रभावित रहेंगे और आपको नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन ऊर्जावान रहेगा. बदलते मौसम को ध्यान में रखते हुए ताजे फलों के जूस का सेवन करें; यह आपकी मानसिक ऊर्जा को स्थिर रखेगा. शरीर में पानी की कमी न होने दें और पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करें. आज शाम को कम से कम 15 मिनट ध्यान (Meditation) जरूर करें, इससे मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की बहार रहेगी. सातवें भाव का चन्द्रमा पति-पत्नी के बीच बॉन्डिंग को और मजबूत करेगा. शादीशुदा लोग आज एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, जिससे रिश्तों में गहराई आएगी. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है. सामाजिक स्तर पर भी आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन 'निर्णायक' है. आपकी निर्णय लेने की क्षमता (Decision Making) आज बहुत सटीक रहेगी, जिससे आप कठिन सवालों में भी सही विकल्पों का चुनाव कर पाएंगे. एकाग्रता बनी रहेगी और आप अपने लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ाएंगे.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
 भाग्यशाली अंक: 2
 अशुभ अंक: 8

 आज का विशेष उपाय
 जरूरतमंदों को पीले फल या वस्त्र दान करें.

FAQs

1. तुला राशि वालों के लिए आज पार्टनरशिप में काम करना कैसा रहेगा?
आज सातवें भाव का चन्द्रमा साझेदारी के लिए सर्वोत्तम है. जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर लिया गया फैसला भविष्य में बड़ी संपत्ति बना सकता है.

2. करियर में विदेश जाने के योग कब बन रहे हैं?
आज बन रहा प्रीति योग करियर में अंतरराष्ट्रीय अवसर या रिमोट वर्क के प्रबल संकेत दे रहा है. अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखें.

3. मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या विशेष करें?
आज जूस का सेवन और शाम को मेडिटेशन करना आपकी मानसिक ऊर्जा को बैलेंस रखने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Apr 2026 02:07 AM (IST)
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