Aaj ka Tula Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है.

चंद्रमा आज आपके 8th हाउस (अष्टम भाव) में विराजमान हैं, जिससे घर के जटिल मामलों में अचानक समस्या आ सकती है. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन, अतिगंड और रूचक योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस पार्टनर के साथ आज आपका तालमेल पूरी तरह बिगड़ सकता है, जिसके चलते हुए काम भी अचानक बीच में ही रुकने की नौबत आ जाएगी और आपसी अविश्वास की खाई और गहरी होगी. आज के दिन कोई भी नया निवेश करना या व्यापार का विस्तार करना आपके हित में बिल्कुल नहीं है, अन्यथा बड़ी आर्थिक हानि निश्चित है. पैसों के लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं. टेक्नोलॉजी में अचानक आई खराबी या सर्वर डाउन होने के कारण आपके रुके हुए असाइनमेंट समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल साख पर बुरा असर पड़ सकता है. इसके साथ ही आज मैनेजमेंट और सीनियर्स के साथ आपके वैचारिक मतभेद चरम पर होंगे, जिसके कारण आपकी किसी महत्वपूर्ण फाइल पर रोक लग सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज तनाव का माहौल रह सकता है. संतान की ओर से आज कोई दुखद समाचार मिल सकता है या उनके जिद्दी व्यवहार के कारण आपको समाज में अपमानित होना पड़ सकता है. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. रविवार को होने वाले मॉक टेस्ट या रिवीजन में आपका मन लगातार भटकता रहेगा, जिससे सबसे आसान सवाल भी आज आपको पहाड़ जैसे कठिन लगेंगे. आज आपको अपनी पढ़ाई की रणनीति पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव और अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और किसी भी तरह के मानसिक विवाद से दूर रहें ताकि स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: आज के दिन चंद्र देव की शांति के लिए कच्चे दूध और मिश्री का दान करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बाधाएं दूर होंगी.

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