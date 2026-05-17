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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 17 May 2026: तुला राशि अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से घर के जटिल मामलों में आएगी समस्या, संतान के व्यवहार पर रखें नजर

Aaj ka Tula Rashifal 17 May 2026: तुला राशि अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से घर के जटिल मामलों में आएगी समस्या, संतान के व्यवहार पर रखें नजर

Libra Horoscope 17 May 2026: तुला राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है. क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए तुला राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है.

चंद्रमा आज आपके 8th हाउस (अष्टम भाव) में विराजमान हैं, जिससे घर के जटिल मामलों में अचानक समस्या आ सकती है. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन, अतिगंड और रूचक योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस पार्टनर के साथ आज आपका तालमेल पूरी तरह बिगड़ सकता है, जिसके चलते हुए काम भी अचानक बीच में ही रुकने की नौबत आ जाएगी और आपसी अविश्वास की खाई और गहरी होगी. आज के दिन कोई भी नया निवेश करना या व्यापार का विस्तार करना आपके हित में बिल्कुल नहीं है, अन्यथा बड़ी आर्थिक हानि निश्चित है. पैसों के लेन-देन में पूरी सावधानी बरतें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र में चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं. टेक्नोलॉजी में अचानक आई खराबी या सर्वर डाउन होने के कारण आपके रुके हुए असाइनमेंट समय पर पूरे नहीं हो पाएंगे, जिससे आपकी प्रोफेशनल साख पर बुरा असर पड़ सकता है. इसके साथ ही आज मैनेजमेंट और सीनियर्स के साथ आपके वैचारिक मतभेद चरम पर होंगे, जिसके कारण आपकी किसी महत्वपूर्ण फाइल पर रोक लग सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज तनाव का माहौल रह सकता है. संतान की ओर से आज कोई दुखद समाचार मिल सकता है या उनके जिद्दी व्यवहार के कारण आपको समाज में अपमानित होना पड़ सकता है. जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. रविवार को होने वाले मॉक टेस्ट या रिवीजन में आपका मन लगातार भटकता रहेगा, जिससे सबसे आसान सवाल भी आज आपको पहाड़ जैसे कठिन लगेंगे. आज आपको अपनी पढ़ाई की रणनीति पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अष्टम चंद्रमा के कारण मानसिक तनाव और अज्ञात भय आपको परेशान कर सकता है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और किसी भी तरह के मानसिक विवाद से दूर रहें ताकि स्वास्थ्य पर विपरीत असर न पड़े.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय 
भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: आज के दिन चंद्र देव की शांति के लिए कच्चे दूध और मिश्री का दान करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 03:30 AM (IST)
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