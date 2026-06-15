Aaj ka Tula Rashifal 15 June 2026: आज का तुला राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के विशेष संयोग से कई बड़े योग बन रहे हैं. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

तुला राशि के जातकों के लिए आज 'रूचक योग' और 'हंस योग' का विशेष प्रभाव रहने वाला है, जो आपको चुनौतियों से लड़ने और आगे बढ़ने का हौसला देगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके नवम भाव (भाग्य स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद सुखद और मंगलमय रहेगा.

दिन की शुरुआत और उपाय: आज चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम यानी भाग्य स्थान) में गोचर करेंगे, जिसके कारण शुरुआती दौर में कुछ शुभ कार्यों में रुकावट या बाधा आ सकती है. इस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आज अपने दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद को दान देकर करें. बहुत कुछ संभव न हो, तो मौसमी (सीजनल) फलों का दान भी आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित होगा.

करियर और व्यापार: शूल और गण्ड योग के बनने से आज बिजनेस में बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) होने के योग हैं. इस मुनाफे की राशि को आप अपने बिजनेस के विस्तार में री-इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा; आप अपने कुछ पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स और कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे. आज बाजार में आपकी वाणी का जादू बिखरेगा, जिससे आप नए क्लाइंट्स को आसानी से इम्प्रेस करने में सफल होंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का है. आज आपको ऑफिस की तरफ से किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप का इनविटेशन मिल सकता है; ऐसे बेहतरीन मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें.

कार्यस्थल पर आपको कुछ नए और बड़े प्रोजेक्ट्स सौंपे जा सकते हैं, इसलिए पूरी तरह एक्टिव रहें ताकि सफलता का यह मौका आपके हाथ से न निकले. एक बात का विशेष ध्यान रखें, आज काम के मामले में अपनी मनमानी करने से बचें. बॉस और सीनियर्स जो गाइडलाइंस दें, उसी के अनुसार पूरी निष्ठा से अपना कार्य करें.

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: पारिवारिक दृष्टिकोण से आज घर का माहौल बहुत शानदार और शांतिपूर्ण रहेगा. जो बच्चे घर से दूर हॉस्टल या बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आज उनसे वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत हो सकती है. बच्चों की खुशी देखकर परिवार के सभी सदस्यों के दिल को बहुत सुकून मिलेगा.

लव लाइफ: सूर्य आज आपके नवम भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं. इसके प्रभाव से लव लाइफ (Love Life) बेहद खूबसूरत रहेगी. आज आप अपने पार्टनर या प्रेमी के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे और अपने मन की बातें खुलकर एक-दूसरे से साझा करेंगे, जिससे रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और खिलाड़ी: खिलाड़ी (Sports Persons) जो लगातार खेल गतिविधियों या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहते हैं, उन्हें आज अपनी फिजिकल हेल्थ (शारीरिक स्वास्थ्य) पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. खान-पान और फिटनेस रूटीन में लापरवाही न बरतें.

शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)

ब्राउन (भूरा) शुभ अंक (Lucky No): 7

7 अशुभ अंक (Unlucky No): 3

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