हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 15 June 2026: तुला राशि वालों को आज बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा, री-इन्वेस्टमेंट के लिए दिन है बेहद शुभ

Aaj ka Tula Rashifal 15 June 2026: तुला राशि वालों को आज बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा, री-इन्वेस्टमेंट के लिए दिन है बेहद शुभ

Libra Horoscope 15 June 2026: आज सोमवती अमावस्या पर तुला राशि के जातकों को बिजनेस में बड़ा मुनाफा होगा. ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलने के योग हैं. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें आज का राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Tula Rashifal 15 June 2026: आज का तुला राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज ग्रह-नक्षत्रों के विशेष संयोग से कई बड़े योग बन रहे हैं. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

तुला राशि के जातकों के लिए आज 'रूचक योग' और 'हंस योग' का विशेष प्रभाव रहने वाला है, जो आपको चुनौतियों से लड़ने और आगे बढ़ने का हौसला देगा. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद आपके नवम भाव (भाग्य स्थान) यानी मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए व शुभ कार्यों की शुरुआत से बचें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद सुखद और मंगलमय रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Horoscope)

दिन की शुरुआत और उपाय: आज चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव (नवम यानी भाग्य स्थान) में गोचर करेंगे, जिसके कारण शुरुआती दौर में कुछ शुभ कार्यों में रुकावट या बाधा आ सकती है. इस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए आज अपने दिन की शुरुआत किसी जरूरतमंद को दान देकर करें. बहुत कुछ संभव न हो, तो मौसमी (सीजनल) फलों का दान भी आपके लिए बेहद कल्याणकारी साबित होगा.

करियर और व्यापार: शूल और गण्ड योग के बनने से आज बिजनेस में बंपर प्रॉफिट (मुनाफा) होने के योग हैं. इस मुनाफे की राशि को आप अपने बिजनेस के विस्तार में री-इन्वेस्ट कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा; आप अपने कुछ पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स और कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे. आज बाजार में आपकी वाणी का जादू बिखरेगा, जिससे आप नए क्लाइंट्स को आसानी से इम्प्रेस करने में सफल होंगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन कुछ नया सीखने और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का है. आज आपको ऑफिस की तरफ से किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप का इनविटेशन मिल सकता है; ऐसे बेहतरीन मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें.

कार्यस्थल पर आपको कुछ नए और बड़े प्रोजेक्ट्स सौंपे जा सकते हैं, इसलिए पूरी तरह एक्टिव रहें ताकि सफलता का यह मौका आपके हाथ से न निकले. एक बात का विशेष ध्यान रखें, आज काम के मामले में अपनी मनमानी करने से बचें. बॉस और सीनियर्स जो गाइडलाइंस दें, उसी के अनुसार पूरी निष्ठा से अपना कार्य करें.

पारिवारिक जीवन व रिश्ते: पारिवारिक दृष्टिकोण से आज घर का माहौल बहुत शानदार और शांतिपूर्ण रहेगा. जो बच्चे घर से दूर हॉस्टल या बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, आज उनसे वीडियो कॉल पर लंबी बातचीत हो सकती है. बच्चों की खुशी देखकर परिवार के सभी सदस्यों के दिल को बहुत सुकून मिलेगा.

लव लाइफ: सूर्य आज आपके नवम भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं. इसके प्रभाव से लव लाइफ (Love Life) बेहद खूबसूरत रहेगी. आज आप अपने पार्टनर या प्रेमी के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे और अपने मन की बातें खुलकर एक-दूसरे से साझा करेंगे, जिससे रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य और खिलाड़ी: खिलाड़ी (Sports Persons) जो लगातार खेल गतिविधियों या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में हिस्सा लेते रहते हैं, उन्हें आज अपनी फिजिकल हेल्थ (शारीरिक स्वास्थ्य) पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. खान-पान और फिटनेस रूटीन में लापरवाही न बरतें.

  • शुभ रंग: ब्राउन (भूरा)
  • शुभ अंक (Lucky No): 7
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 3

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Tula Rashifal Libra Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 15 June 2026: तुला राशि वालों को आज बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा, री-इन्वेस्टमेंट के लिए दिन है बेहद शुभ
Aaj ka Tula Rashifal 15 June 2026: तुला राशि वालों को आज बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा, री-इन्वेस्टमेंट के लिए दिन है बेहद शुभ
राशिफल
Aaj ka Kanya Rashifal 15 June 2026: कन्या राशि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने वालों को आज मिलेगा बड़ा ऑर्डर, दूर होंगे माता-पिता से सारे मतभेद
Aaj ka Kanya Rashifal 15 June 2026: कन्या राशि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करने वालों को आज मिलेगा बड़ा ऑर्डर, दूर होंगे माता-पिता से सारे मतभेद
राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 15 June 2026: सिंह राशि मार्केटिंग और बिजनेस वालों की लगेगी लॉटरी, इंक्रीमेंट के साथ पदोन्नति के मजबूत योग
Aaj ka Singh Rashifal 15 June 2026: सिंह राशि मार्केटिंग और बिजनेस वालों की लगेगी लॉटरी, इंक्रीमेंट के साथ पदोन्नति के मजबूत योग
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 15 June 2026: कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन में आ सकता है तनाव, जानें बचाव के उपाय और शुभ मुहूर्त
Aaj ka Kark Rashifal 15 June 2026: कर्क राशि वालों के वैवाहिक जीवन में आ सकता है तनाव, जानें बचाव के उपाय और शुभ मुहूर्त
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND-W vs PAK-W T20: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
इंडिया
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
बॉलीवुड
Sunday BO: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
न्यूज़
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
इंडिया
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
क्रिकेट
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget