Aaj ka Kanya Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और नए अवसरों का लाभ उठाने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक तनाव से बचना जरूरी होगा. जल्दबाजी या गुस्से में लिए गए फैसलों का असर मानसिक शांति पर पड़ सकता है. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. पानी का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन बेहद लाभदायक रह सकता है. नए वेंडर्स के साथ जुड़ने और सप्लाई से जुड़े समझौते करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि पूरी योजना और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. लोहे, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग से जुड़े कारोबारियों को बड़ा ऑर्डर मिलने के संकेत हैं. गुणवत्ता और पारदर्शिता के कारण बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारी किसी महत्वपूर्ण या गोपनीय प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं, जिससे करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. समय प्रबंधन और कार्यकुशलता के कारण आप लंबित कार्य भी आसानी से पूरे कर पाएंगे. आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. आप अपनी जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाएंगे, जिससे परिवार के लोगों का विश्वास और सम्मान बढ़ेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर महत्वपूर्ण निर्णय में मिलेगा. प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रिश्तों में सकारात्मकता बनी रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन शुभ संकेत दे रहा है. नई डील और व्यापारिक अवसरों से अच्छा लाभ मिल सकता है. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी के बाद फैसला लें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी. रुके हुए कार्यों से भी धन लाभ मिलने की संभावना है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रोजेक्ट या किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने की संभावना है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. नए अवसर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: येलो

अशुभ अंक: 9

उपाय: आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को पीली दाल या हल्दी का दान करें. इससे कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक उन्नति के मार्ग मजबूत होंगे.

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