Aaj ka Singh Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए रिश्तों और महत्वपूर्ण फैसलों में संतुलित व्यवहार रखना जरूरी होगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा. हालांकि व्यस्त दिनचर्या के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम भी करें. नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन बेहद लाभदायक रह सकता है. आपकी दूरदर्शी सोच और प्रभावशाली प्रस्तुति बड़ी व्यावसायिक डील दिला सकती है. यदि कोई नया निवेश या बड़ा फैसला सोच-समझकर लेते हैं तो उससे अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. कारोबार की गति तेज रहेगी और पुराने कर्ज या देनदारियों को कम करने का अवसर भी मिल सकता है. बाजार में आपकी पहचान और प्रभाव मजबूत होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन शानदार रहेगा. समय से पहले कार्य पूरा करने की आपकी आदत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. टीम के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा और आपके नेतृत्व की सराहना हो सकती है. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं. नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

जीवनसाथी के साथ दिन सुखद रहने के संकेत हैं. यदि पहले किसी बात को लेकर मतभेद रहा हो तो उसे बातचीत से दूर किया जा सकता है. प्रेम संबंधों में रोमांस और विश्वास बढ़ेगा. शाम का समय परिवार और जीवनसाथी के साथ यादगार बन सकता है. घर का माहौल सकारात्मक और खुशहाल रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. यदि किसी पुराने कर्ज को चुकाने की योजना बना रहे हैं तो उसमें सफलता मिल सकती है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन रचनात्मक रहेगा. आपकी प्रतिभा को नया मंच मिल सकता है और किसी प्रोजेक्ट, प्रतियोगिता या प्रस्तुति में सफलता मिलने के योग हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नए विषयों को समझने में आसानी होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

अशुभ अंक: 5

उपाय: आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, मान-सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

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