चंद्रमा के द्वितीय भाव में स्थित होने से धन, बचत और निवेश में लाभ के संकेत हैं। आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लेने से दिन आपके पक्ष में रहेगा।
Tula Rashifal 15 January 2026: धन, करियर, प्रेम और स्वास्थ्य पर बड़ा असर! जानें भाग्यशाली अंक और रंग
Libra Horoscope 15 January 2026: तुला राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.
Tula Rashifal 15 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित रहेगा, जिससे धन, बचत और निवेश से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत मिल रहे हैं. आर्थिक निर्णय सोच-समझकर लेने पर दिन आपके पक्ष में रह सकता है. पारिवारिक और आर्थिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा.
तुला राशि करियर और वर्कस्पेस राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन शुभ रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी दृढ़ता, क्षमता और तर्क शक्ति की सराहना की जाएगी. अन्य दिनों की तुलना में आज वर्कस्पेस पर माहौल आपके अनुकूल रहेगा. सीनियर्स और सहकर्मी आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
तुला राशि व्यापार राशिफल:
वृद्धि योग के बनने से आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन से जुड़े बिजनेस में विस्तार के योग बन रहे हैं. बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के प्रचार और विज्ञापन के लिए थोड़ा-बहुत जोखिम उठाना पड़ सकता है. सही रणनीति अपनाने से यह जोखिम लाभ में बदल सकता है.
तुला राशि धन और निवेश राशिफल:
धन-निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. हालांकि आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद मन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी रह सकती है. अनावश्यक तनाव से बचना आपके लिए जरूरी रहेगा.
तुला राशि पारिवारिक जीवन राशिफल:
आज आपकी फैमिली आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी. काम से समय निकालकर परिवार के साथ कुछ पल बिताएं, इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और रिश्तों में मधुरता आएगी.
तुला राशि शिक्षा राशिफल:
आई.आई.टी. की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
तुला राशि वैवाहिक और प्रेम जीवन राशिफल:
लाइफ पार्टनर के साथ दिन रोमांच और रोमांस से भरा रहेगा. आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
तुला राशि स्वास्थ्य राशिफल:
दिनभर भागदौड़ अधिक रह सकती है, इसलिए सेहत को लेकर सतर्क रहें. थकान और कमजोरी से बचने के लिए आराम और खान-पान का ध्यान रखें.
तुला राशि शुभ संकेत:
लकी कलर – सिल्वर
लकी नंबर – 7
अनलकी नंबर – 9
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
