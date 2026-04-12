Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नौकरीपेशा जातकों को उपयोगिता साबित करने हेतु संघर्ष करना पड़ सकता है.

व्यापार में कड़े नियमों से कंसाइनमेंट अटकेंगे, पैसे की तंगी रहेगी.

पारिवारिक अनबन या बीमारी से रविवार की प्लानिंग बिगड़ सकती है.

स्वास्थ्य के लिए मानसिक श्रम से बचें, माइग्रेन की समस्या हो सकती है.

Aaj ka Tula Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, लेकिन यहाँ चन्द्रमा की प्रतिकूल स्थिति मानसिक अशांति और पारिवारिक समस्याओं का संकेत देती है. ग्रहों की स्थिति आज कुछ चुनौतीपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया निवेश बिल्कुल न करें.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए संघर्षपूर्ण रह सकता है. ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. संडे होने के बावजूद आप काम के दबाव और भविष्य की असुरक्षा को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सावधानी बरतने का है. यूरोपीय मार्केट में कड़े नियमों के कारण आपके कंसाइनमेंट पोर्ट पर अटक सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. पैसों की तंगी या किसी पुराने उधार को लेकर आज आप मानसिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं. यदि किसी इन्वेस्टर से फंडिंग की बात चल रही है, तो वैल्यूएशन को लेकर पेंच फंस सकता है, जिससे डील फाइनल होने में देरी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक अनबन या किसी सदस्य की बीमारी आपकी रविवार की सारी प्लानिंग बिगाड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ भी वैचारिक मतभेद होने की आशंका है. सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना करने से बचें, अन्यथा यह आप पर ही भारी पड़ सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहेगा. क्रिएटिविटी में कमी महसूस होगी और आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे. खेल के मैदान पर आज सावधानी बरतें, चोट लगने या प्रदर्शन खराब होने का डर रहेगा. हार से निराश होने के बजाय अपनी कमियों पर काम करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कष्टकारी हो सकता है. अत्यधिक मानसिक श्रम और तनाव के कारण माइग्रेन और नसों में खिंचाव जैसी समस्याएं उभर सकती हैं. भारी काम से बचें और आज पर्याप्त आराम करें. शांत संगीत और मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

राजनीति से जुड़े लोगों को आज अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा. पद की लालसा आज आपको अपनों की नजरों में गिरा सकती है. गुटबाजी से दूर रहें और अपनी छवि को बेदाग बनाए रखने का प्रयास करें. सामाजिक स्तर पर आज शांति बनाए रखना ही बेहतर है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ व रोटी खिलाएं.

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