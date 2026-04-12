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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 12 April 2026: फंडिंग की बातचीत में फंस सकता है वैल्यूएशन का पेंच, ग्लोबल मार्केट के कड़े नियम बढ़ाएंगे बिजनेस में टेंशन

Aaj ka Tula Rashifal 12 April 2026: फंडिंग की बातचीत में फंस सकता है वैल्यूएशन का पेंच, ग्लोबल मार्केट के कड़े नियम बढ़ाएंगे बिजनेस में टेंशन

Libra Horoscope: तुला राशि 12 अप्रैल 2026 बिजनेस में फंडिंग और एक्सपोर्ट की बाधाएं बढ़ेंगी. पारिवारिक क्लेश और माइग्रेन से मानसिक तनाव संभव. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 02:30 AM (IST)
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  • नौकरीपेशा जातकों को उपयोगिता साबित करने हेतु संघर्ष करना पड़ सकता है.
  • व्यापार में कड़े नियमों से कंसाइनमेंट अटकेंगे, पैसे की तंगी रहेगी.
  • पारिवारिक अनबन या बीमारी से रविवार की प्लानिंग बिगड़ सकती है.
  • स्वास्थ्य के लिए मानसिक श्रम से बचें, माइग्रेन की समस्या हो सकती है.

Aaj ka Tula Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी राशि से 4वें भाव (चतुर्थ भाव) में गोचर कर रहे हैं. चतुर्थ भाव सुख का स्थान है, लेकिन यहाँ चन्द्रमा की प्रतिकूल स्थिति मानसिक अशांति और पारिवारिक समस्याओं का संकेत देती है. ग्रहों की स्थिति आज कुछ चुनौतीपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया निवेश बिल्कुल न करें.

करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए संघर्षपूर्ण रह सकता है. ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट पर अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. संडे होने के बावजूद आप काम के दबाव और भविष्य की असुरक्षा को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन सावधानी बरतने का है. यूरोपीय मार्केट में कड़े नियमों के कारण आपके कंसाइनमेंट पोर्ट पर अटक सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ेगा. पैसों की तंगी या किसी पुराने उधार को लेकर आज आप मानसिक रूप से परेशान महसूस कर सकते हैं. यदि किसी इन्वेस्टर से फंडिंग की बात चल रही है, तो वैल्यूएशन को लेकर पेंच फंस सकता है, जिससे डील फाइनल होने में देरी होगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक अनबन या किसी सदस्य की बीमारी आपकी रविवार की सारी प्लानिंग बिगाड़ सकती है. जीवनसाथी के साथ भी वैचारिक मतभेद होने की आशंका है. सार्वजनिक रूप से किसी की आलोचना करने से बचें, अन्यथा यह आप पर ही भारी पड़ सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहेगा. क्रिएटिविटी में कमी महसूस होगी और आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे. खेल के मैदान पर आज सावधानी बरतें, चोट लगने या प्रदर्शन खराब होने का डर रहेगा. हार से निराश होने के बजाय अपनी कमियों पर काम करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कष्टकारी हो सकता है. अत्यधिक मानसिक श्रम और तनाव के कारण माइग्रेन और नसों में खिंचाव जैसी समस्याएं उभर सकती हैं. भारी काम से बचें और आज पर्याप्त आराम करें. शांत संगीत और मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों को आज अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा. पद की लालसा आज आपको अपनों की नजरों में गिरा सकती है. गुटबाजी से दूर रहें और अपनी छवि को बेदाग बनाए रखने का प्रयास करें. सामाजिक स्तर पर आज शांति बनाए रखना ही बेहतर है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
 भाग्यशाली अंक: 2
 अशुभ अंक: 4
 आज का उपाय: आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़ व रोटी खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Libra Horoscope Tula Rashifal

Frequently Asked Questions

आज, 12 अप्रैल 2026, तुला राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। राहुकाल के दौरान कोई शुभ कार्य या नया निवेश न करें।

करियर के लिहाज़ से आज तुला राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

नौकरीपेशा जातकों को अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें।

व्यापार और फाइनेंस के मामले में आज क्या ध्यान रखना चाहिए?

व्यापार में सावधानी बरतें, क्योंकि यूरोपीय मार्केट के नियमों के कारण कंसाइनमेंट अटक सकते हैं। पैसों की तंगी या उधार को लेकर मानसिक परेशानी हो सकती है।

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

पारिवारिक मोर्चे पर उतार-चढ़ाव आ सकते हैं, पारिवारिक अनबन या किसी सदस्य की बीमारी आपकी योजनाओं को बिगाड़ सकती है। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

छात्रों और खिलाड़ियों को आज क्या करना चाहिए?

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन सामान्य से कम रहेगा। क्रिएटिविटी में कमी और एकाग्रता की कमी महसूस होगी, खेल के मैदान पर चोट लगने का डर रहेगा।

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