हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 10 March 2026: तुला राशि बिजनेस में अतिरिक्त आय के योग, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी प्रतिष्ठा

Aaj Ka Tula Rashifal 10 March 2026: तुला राशि बिजनेस में अतिरिक्त आय के योग, कार्यक्षेत्र में बढ़ेगी प्रतिष्ठा

Libra Horoscope 10 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Mar 2026 03:00 AM (IST)
Tula Rashifal 10 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं, जिससे धन, परिवार और नैतिक मूल्यों से जुड़े मामलों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. आपके निर्णयों में संतुलन और जिम्मेदारी दिखाई दे सकती है. दिन सामान्य रूप से सकारात्मक रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में सावधानी भी जरूरी होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रह सकता है. यदि लंबे समय से काउंटरफीट प्रोडक्ट्स या ब्रांड कॉपी की समस्या चल रही थी, तो उसका समाधान मिलने की संभावना है. ट्रेडमार्क और ब्रांड प्रोटेक्शन से जुड़े कदम उठाने से भविष्य में फायदा मिल सकता है. हर्षण योग के प्रभाव से व्यापार में अतिरिक्त आय के योग बन सकते हैं. 

करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर आज आपके आइडिया और योजनाओं को मान्यता मिल सकती है. आपके द्वारा बनाई गई रणनीतियां जल्द ही लागू हो सकती हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन अपनी प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने का है. इनोवेशन और बदलाव को अपनाने से करियर में प्रगति के रास्ते खुल सकते हैं.

लव लाइफ और परिवार राशिफल

परिवार के मामलों में थोड़ा संयम बरतने की आवश्यकता है. यदि आपने किसी नई योजना के बारे में सोचा है, तो उसे फिलहाल रोककर दोबारा विचार करना बेहतर रहेगा. माता-पिता और निजी जीवन की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. परिवार का सहयोग मिलने से मानसिक राहत महसूस होगी, हालांकि किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टडी करने वाले छात्रों के प्रयास सफल हो सकते हैं. मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं, इसलिए पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर: वाइट
लक्की नंबर: 5
अनलक्की नंबर: 3

उपाय

आज माता लक्ष्मी की पूजा करें और गरीब या जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्र या मिठाई का दान करें.

FAQs

1. क्या तुला राशि वालों को आज बिजनेस में लाभ होगा?
हाँ, हर्षण योग के प्रभाव से अतिरिक्त आय के योग बन सकते हैं.

2. क्या कार्यक्षेत्र में आज प्रतिष्ठा बढ़ेगी?
हाँ, आपके आइडिया और योजनाओं को मान्यता मिल सकती है जिससे सम्मान बढ़ेगा.

3. तुला राशि के छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?
कॉम्पिटिटिव और सामान्य पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है और मेहनत के अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 10 Mar 2026 03:00 AM (IST)
Embed widget