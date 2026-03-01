Tula Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव करियर, प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि और पिता से जुड़े सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है. साफ बात आज आपका हर कदम देखा जाएगा.

अगर आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो इमेज गिरेगी, और अगर अनुशासन व आदर्शों पर चलेंगे तो लाभ मिलेगा. पिता या किसी वरिष्ठ के अनुभव से सीखना आज फायदेमंद रहेगा.

करियर और नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर जो रुकावटें पिछले दिनों से चल रही थीं, वे आज दूर हो सकती हैं. सर्वार्थसिद्धि और शोभन योग के प्रभाव से नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं.

कोई अच्छी खबर जैसे प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या प्रशंसा मिलने की संभावना है. लेकिन याद रखें, अवसर मिलना एक बात है और उसे निभाना दूसरी. विरोधियों को अपनी ओर करने में आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते आप व्यवहारिक और संतुलित रहें.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में केवल प्रोडक्शन बढ़ाना काफी नहीं है. अगर मार्केटिंग कमजोर है तो प्रोडक्ट गोदाम में ही पड़ा रहेगा. संपर्क सूत्र और पब्लिक रिलेशन मजबूत करना अनिवार्य है. नेटवर्किंग को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है.

पार्टनरशिप बिजनेस में आपका शेयर बढ़ सकता है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी. हर एग्रीमेंट लिखित और स्पष्ट रखें.

परिवार और संबंध राशिफल:

घर-परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संवाद में विनम्रता जरूरी है. अधिकार जताने की कोशिश करेंगे तो अनावश्यक दूरी बढ़ेगी. आपकी किसी दोस्ती का रूप प्रेम संबंध में बदल सकता है, लेकिन भावनाओं में बहने से पहले वास्तविकता परख लें. हर आकर्षण स्थायी नहीं होता.

युवा और खेल राशिफल:

स्पोर्ट्स पर्सन को प्रैक्टिस के दौरान अपने गुस्से और अपमानजनक भाषा पर नियंत्रण रखना होगा. टैलेंट से ज्यादा एटीट्यूड करियर बनाता या बिगाड़ता है. अनुशासन के बिना उपलब्धि टिकती नहीं.

धन राशिफल:

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. करियर से जुड़े सकारात्मक संकेत भविष्य में आय वृद्धि की संभावना बना सकते हैं.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें. तला-भुना और अनियमित भोजन पेट की समस्या दे सकता है.

लक्की कलर: ब्राउन

लक्की नंबर: 5

अनलक्की नंबर: 9

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है?

हाँ, योग अनुकूल हैं. लेकिन प्रदर्शन मजबूत होना चाहिए.

प्रश्न 2: क्या पार्टनरशिप में फायदा होगा?

संभावना है, पर स्पष्ट समझौता और पारदर्शिता जरूरी है.

प्रश्न 3: प्रेम संबंध में क्या सावधानी रखें?

भावनात्मक निर्णय से पहले स्थायित्व और गंभीरता की जांच करें.

उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में सुगंधित फूल अर्पित करें और पिता या गुरु के आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.