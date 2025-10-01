हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Masik Rashifal October 2025: अक्टूबर महीने में महागोचर का प्रभाव तुला राश के जातकों पर, करियर और जॉब में बदलाव! पढ़ें राशिफल

Mesh Rashi ka Masik Rashifal: तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य के गोचर के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है. करियर और जॉब में बड़े बदलाव होंगे. पढ़ें मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Preferred Sources

Libra October Month Horoscope 2025: अक्टूबर 2025 तुला राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह गोचर और योगों से भरा रहेगा. इस महीने बुध, शुक्र, गुरु और सूर्य के प्रभाव से व्यवसाय, करियर, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव आएंगे. नवरात्रि, करवा चौथ और शरद पूर्णिमा जैसे त्योहार आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे.

आर्थिक स्थिति में सुधार, परिवार और प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना और स्वास्थ्य पर ध्यान देना इस महीने आवश्यक होगा. पढ़िए अक्टूबर महीना का तुला राशिफल.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति

  • 02 से 23 अक्टूबर तक बुध आपकी राशि में रहकर सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से न्यू स्टार्टअप बिजनेसमैन के लिए समय अनुकूल रहेगा और उनके स्टार्टअप में उन्नति होगी.
  • 09 अक्टूबर तक शुक्र द्वादश भाव में सप्तम भाव से षडाष्टक संबंध रहने से पार्टनरशिप बिजनेस में उतार-चढ़ाव रहेगा.
  • 17 अक्टूबर तक गुरू नवम भाव में रहकर आपकी राशि में विराजित मंगल से नवम-पंचम संबंध क्लाउड किचन, सीफूड, ऑनलाइन और इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस में सफलता दिलाएगा.
  • 09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र परिवर्तन योग नए उपकरण, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के अवसर देगा.
  • 24 अक्टूबर से बुध द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे फेस्टिवल सीजन में मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन पर ध्यान देने से बिजनेस वृद्धि होगी. एकादश भाव में विराजित केतु की नौवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से फार्मा और टेक्सटाइल व्यवसाय में मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं.

जॉब और प्रोफेशन

  • 01 से 16 अक्टूबर तक सूर्य-शनि का दृष्टि संबंध एंप्लॉइड पर्सन के मनचाही जगह पर ट्रांसफर के अवसर देगा और करियर ऊंचाई हासिल करेगा.
  • 02 से 23 अक्टूबर तक बुध-शनि का षडाष्टक संबंध समय में कुछ गड़बड़ ला सकता है.
  • 17 अक्टूबर से सूर्य नीच होकर रहेंगे, जिससे घर से दूर रह रहे कर्मचारियों को सावधानी बरतनी होगी.
  • 18 अक्टूबर से गुरु दशम भाव में उच्च होकर हंस योग बनाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में अचानक बदलाव हो सकते हैं.
  • शनि-केतु का षडाष्टक संबंध आईटी और टेक्सटाइल क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सतर्क रहने की सलाह देता है.
  • 17 से 26 अक्टूबर तक सूर्य-मंगल पराक्रम योग से ऑफिस में सकारात्मक बदलाव और सफलता मिलेगी.

परिवार, लव लाइफ और रिलेशनशिप

  • 01 से 08 अक्टूबर तक शुक्र एकादश भाव में सप्तम भाव से नवम-पंचम संबंध बनाकर प्रियतम के साथ परिवारिक बातचीत में मदद करेगा.
  • 06 से 17 अक्टूबर तक शुक्र-सूर्य उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में रहने से वैवाहिक जीवन में शांति रहेगी.
  • 09 से 23 अक्टूबर तक बुध-शुक्र परिवर्तन योग से प्रेम जीवन में मजबूत बांडिंग बनेगी.
  • 26 अक्टूबर तक मंगल आपकी राशि में रहकर सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव के बीच सामंजस्य बना रहेगा.
  • 18 अक्टूबर से गुरु दशम भाव में रहकर पांचवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से फैमिली लाइफ में सुख, संपत्ति और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.
  • 24 अक्टूबर से बुध-शुक्र का 3-11 संबंध प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स

  • 02 से 23 अक्टूबर तक बुध आपकी राशि में पंचम भाव से नवम-पंचम राजयोग बनाएंगे, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के परिणाम बेहतर आएंगे.
  • 01 से 16 अक्टूबर तक सूर्य-राहु का षडाष्टक संबंध शिक्षा में उतार-चढ़ाव ला सकता है.
  • 01, 06, 07, 12, 13, 21, 22, 23 अक्टूबर को स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर संकल्पित रहेंगे.
  • 18 अक्टूबर से गुरु दशम भाव में उच्च होकर हंस योग बनाएंगे, जिससे विदेश में अध्ययन का अवसर मिलेगा.
  • 27 अक्टूबर से मंगल-द्वितीय भाव में चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होने से स्पोर्ट्स पर्सन बड़े इवेंट में चोट से सतर्क रहें.

हेल्थ और ट्रैवल

  • 02 से 24 अक्टूबर तक बुध शनि के षडाष्टक संबंध से स्वास्थ्य अनुकूल दिखाई दे रहा है, फिर भी सतर्क रहें.
  • 16 अक्टूबर तक सूर्य द्वादश भाव में रहकर छोटी यात्राओं में सावधानी जरूरी है.
  • 17 अक्टूबर से सूर्य नीच होकर स्वास्थ्य और मौसम संबंधी बीमारियों से सतर्क रहना होगा. यदि किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.

उपाय

  • 02 अक्टूबर विजयदशमी 11 पीपल के पत्तों को गंगाजल से धोकर श्रीराम का नाम लिखें, माला बनाकर हनुमान जी को पहनाकर हनुमान बाहुक का पाठ करें. वस्त्र और मिश्री दान करें.
  • 06 अक्टूबर शरद पूर्णिमा चंद्रमा को अर्घ्य दें और ऊँ सों सोमाय नमः मंत्र जाप करें. गरीबों को सात अनाज का दान करें.
  • 10 अक्टूबर करवा चौथ हल्के पीले रंग की साड़ी पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती को सफेद गुलाब, बिल्वपत्र अर्पित कर खीर का भोग लगाएं. ऊँ लम्बकर्णाय नमः मंत्र जाप करें. सुहाग की सामग्री दान करें.

FAQs (अक्टूबर 2025 मासिक राशिफल)

Q1 बिजनेस के लिए समय कैसा रहेगा?
A1 स्टार्टअप और क्लाउड किचन, सीफूड, ऑनलाइन और इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय में उन्नति होगी, पार्टनरशिप व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा.

Q2 नौकरीपेशा लोगों के लिए समय कैसा है?
A2 ट्रांसफर और प्रमोशन के अवसर हैं, ऑफिस में उतार-चढ़ाव भी हो सकता है.

Q3 परिवार और लव लाइफ कैसी रहेगी?
A3 पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, प्रेम संबंधों में बांडिंग मजबूत होगी, वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.

Q4 छात्रों के लिए योग?
A4 कॉम्पिटिटिव एग्जाम और पढ़ाई में सफलता की संभावना रहेगी, विदेश में अध्ययन के अवसर मिल सकते हैं.

Q5 स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी?
A5 सामान्य स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन सतर्कता और डॉक्टर से परामर्श जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Oct 2025 11:00 PM (IST)
Tags :
Libra Masik Rashifal Tula Rashifal Monthly Horoscope
और पढ़ें
Embed widget