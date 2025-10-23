Aaj Ka Vrishabh Rashifal: पार्टनर के साथ गलतफहमियां होंगी दूर, वर्क स्पेश पर दबाव होगा कम! पढ़ें आज का वृषभ राशिफल
Today Taurus Horoscope 23 October 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 23 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा 6th हाउस में होने से शारीरिक तनाव दूर होगा. आयुष्मान, लक्ष्मी, सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस मीटिंग में खास लोगों के बीच अच्छी साझेदारी होगी. पढ़ें आज का लव राशिफल
आज का वृषभ परिवार राशिफल
आज परिवार में सामंजस्य और सहयोग का माहौल रहेगा. घर-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें सहजता से पूरा करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है.
आज का वृषभ लव राशिफल
आज प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ किसी गलतफहमी का अंत होगा. विवाहित जातकों के लिए दांपत्य जीवन मधुर रहेगा. अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है. बातचीत में ईमानदारी बनाए रखें.
आज का वृषभ व्यापार राशिफल
आयुष्मान, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस में शानदार प्रगति के योग बन रहे हैं. महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी राय को महत्व मिलेगा और कुछ बड़े क्लाइंट्स से जुड़ने का अवसर भी बन सकता है. कर्मचारियों या टीम के सुझाव पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.
आज का वृषभ नौकरी राशिफल
वर्कस्पेस पर चल रही समस्या का समाधान मिलेगा, जिससे तनाव कम होगा. मेहनत का उचित फल मिलने की संभावना है. फेस्टिव सीजन में सैलरी हाइक या प्रमोशन की संभावना बन रही है. ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.
आज का वृषभ युवा और करियर राशिफल
यंग जनरेशन को आज अपने नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है. करियर या फाइनेंस से जुड़ी नई दिशा चुनने के मौके मिलेंगे. विद्यार्थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग अपनी रणनीति में सुधार करें तो सफलता मिल सकती है.
आज का वृषभ धन राशिफल
आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. निवेश के लिए समय ठीक रहेगा. बचत बढ़ाने के साथ-साथ आप अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखेंगे. बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा डील आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है.
आज का वृषभ हेल्थ राशिफल
चन्द्रमा के छठे भाव में होने से शारीरिक तनाव दूर होगा. नियमित व्यायाम और योग से सेहत मजबूत रहेगी. नींद पूरी लें और मानसिक थकान से बचें.
- शुभ अंक 4
- शुभ रंग ब्राउन
- अशुभ अंक 3
उपाय
माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः” का 11 बार जप करें.
FAQs
प्रश्न 1 क्या आज वृषभ राशि वाले नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर हां, आज किया गया प्रयास सफल रहेगा, विशेषकर वित्त और प्रबंधन क्षेत्र में.
प्रश्न 2 क्या आज बिजनेस में निवेश करना उचित है?
उत्तर हां, परंतु निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
प्रश्न 3 सेहत सुधारने के लिए आज क्या करें?
उत्तर हल्का योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
