हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: इस हफ्ते हर दिशा से गुडलक, बिजनेस और धन में तेजी से लाभ के संकेत

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: इस हफ्ते हर दिशा से गुडलक, बिजनेस और धन में तेजी से लाभ के संकेत

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Nov 2025 02:59 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabh Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह वृषभ राशि के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. शुरुआत अपेक्षाकृत राहत देने वाली होगी, लेकिन सप्ताह बढ़ने के साथ कामकाज से लेकर निजी जीवन तक दबाव बढ़ता जाएगा.

कुछ कामों में सफलता देर से मिलेगी, और कुछ जगह आपको धैर्य की वास्तविक परीक्षा देनी पड़ेगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह स्थिरता से ज्यादा सावधानी मांगता है.

वृषभ साप्ताहिक करियर राशिफल
इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के करियर में भाग्य का मजबूत साथ मिलेगा. जिस भी दिशा में आप प्रयास करेंगे वहां सफलता के संकेत स्पष्ट नजर आएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रदर्शन पहले से अधिक प्रभावशाली रहेगा. विरोधी भी आपके काम की प्रशंसा करने के लिए बाध्य हो सकते हैं.

सप्ताह की शुरुआत में ऑफिस या कार्य से जुड़ी अचानक यात्रा संभव है जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या किसी विशेष उपलब्धि का अवसर प्राप्त हो सकता है.

वृषभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यावसायिक मामलों में यह सप्ताह सफलता और विस्तार का सूचक है. व्यापार में तेजी का लाभ मिलेगा और पुराने अटके प्रोजेक्ट आगे बढ़ेंगे. साझेदारी में काम करने वालों के लिए समय सहयोगपूर्ण रहेगा और बाजार में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी.

कोई नया काम या प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना को मूर्त रूप देने में मित्र और शुभचिंतक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. धन के मामले मजबूत बने रहेंगे और आय में बढ़ोतरी संभव है.

वृषभ साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवारिक जीवन में इस सप्ताह सामंजस्य और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. सप्ताह के मध्य में घर-परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और सभी के समर्थन से समाधान निकल आएगा. सप्ताह के अंत में घर में पूजा-पाठ या धार्मिक आयोजन होने की संभावना है जो पूरे परिवार में उत्साह और खुशी लाएगा.

वृषभ साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह काफी अनुकूल है. पार्टनर के साथ निकटता और समझदारी बढ़ेगी. अविवाहित जातकों को मनपसंद व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. विवाहित जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ेगा तथा जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में गर्माहट बढ़ेगी.

वृषभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह पूरी सजगता की मांग करता है. मौसम बदलने के कारण सर्दी, खांसी या वायरल संक्रमण की संभावना बढ़ सकती है. अनियमित भोजन, देर रात जागना और नशे की आदतों से दूर रहें. दिनचर्या में संतुलन और पौष्टिक खानपान अपनाना आवश्यक होगा.

भाग्यशाली अंक: 4, 5, 8
भाग्यशाली रंग: सफेद, गुलाबी, क्रीम

उपाय:
इस सप्ताह प्रतिदिन श्री महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें. इससे लक्ष्मी कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 02:59 PM (IST)
