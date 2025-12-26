हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: संपत्ति विवाद और रिश्तों में तनाव, संभलकर लें फैसले

वृषभ साप्ताहिक राशिफल 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026: संपत्ति विवाद और रिश्तों में तनाव, संभलकर लें फैसले

Taurus Weekly Horoscope: वृषभ राशि के जातकों के लिए 28 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 का सप्ताह करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा, जानिए साप्ताहिक राशिफल में.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Dec 2025 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Saptahik Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: यह सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है. कुछ मामलों में प्रगति होगी तो कुछ जगह सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी. विशेष रूप से बातचीत और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

नौकरी और करियर

नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव अधिक रहेगा. सप्ताह की शुरुआत से ही जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सीनियर और सहकर्मियों से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण आपको अकेले ही कई फैसले लेने पड़ सकते हैं. इस दौरान किसी से टकराव करने से बचें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें.

व्यापार और बिजनेस

व्यापार में इस सप्ताह उतार-चढ़ाव बना रहेगा. किसी पुराने सौदे या संपत्ति से जुड़ा मामला उलझ सकता है. पार्टनरशिप में काम करने वालों को स्पष्ट संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय नुकसान करा सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. कोर्ट-कचहरी या जमीन-जायदाद से जुड़ा खर्च आपकी जेब पर असर डाल सकता है. इस सप्ताह निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में सावधानी जरूरी है. किसी छोटी बात को बड़ा मुद्दा बनने से रोकें. अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और उन्हें समय दें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, तभी रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

परिवार

परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकता है. किसी पुराने मुद्दे को लेकर आलोचना या विरोध झेलना पड़ सकता है. धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालें.

स्वास्थ्य

मानसिक तनाव और चिंता इस सप्ताह आपको परेशान कर सकती है. सिरदर्द, पेट से जुड़ी परेशानी या थकान महसूस हो सकती है. योग, ध्यान और पर्याप्त नींद से लाभ मिलेगा.

शिक्षा

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शिक्षा से जुड़े प्रयासों में रुकावट आ सकती है. इस समय नियमित पढ़ाई और आत्मअनुशासन बहुत जरूरी है.

युवा और छात्र

युवाओं को करियर को लेकर थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें. यह समय भविष्य की योजना बनाने और अपनी कमजोरियों को सुधारने का है.

  • भाग्य: भाग्य इस सप्ताह मध्यम रहेगा. मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे. बिना प्रयास के कुछ भी अपने आप नहीं होगा.
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • भाग्यशाली रंग: सफेद और क्रीम
  • उपाय: प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें और बुधवार के दिन गणपति को दूर्वा अर्पित करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और काम में बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा?
इस सप्ताह खर्च अधिक रहेंगे, इसलिए बचत पर ध्यान देना जरूरी होगा.

Q2. क्या प्रेम संबंध में सुधार होगा?
सावधानी और संवाद से रिश्ते बेहतर हो सकते हैं.

Q3. क्या कोर्ट-कचहरी के मामले सुलझेंगे?
मामले लंबा खिंच सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 26 Dec 2025 09:33 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Weekly Horoscope Vrishabh Rashifal Vrishabh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार
BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
रन मशीन नहीं अब 'रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन' कहिए, Virat Kohli ने बनाया एक और विश्व रिकॉर्ड
रन मशीन नहीं अब 'रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन' कहिए, विराट कोहली ने बनाया एक और विश्व रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Stree Suraksha Scheme: केरल सरकार की Women Empowerment योजना, हर महीने होगा ₹1000 DBT | Paisa Live
Sandeep Chaudhary: 'बटेंगे तो कटेंगे' का योगी संदेश...UP में जाति पर क्लेश? | Brahmin Vs Thakur
Riding Market Phases: How Business Cycle Funds Work
YRKKH:🤔Armaan के वादे से क्या Poddar Firm ki पलटेगी कहानी?
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
इस मुस्लिम देश में जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद में ब्लास्ट, जमींदोज हुई बिल्डिंग; कम से कम 8 की मौत
महाराष्ट्र
BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार
BMC चुनाव: बातचीत में उलझे महाराष्ट्र के बड़े दल, अखिलेश यादव की सपा ने उतार दिए उम्मीदवार
विश्व
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
पाकिस्तान में 21 तोपों की सलामी... प्लेन से उतरे UAE के राष्ट्रपति, तुरंत गले मिलते ही आसिम मुनीर ने कान में क्या फुस-फुसाया?
क्रिकेट
रन मशीन नहीं अब 'रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन' कहिए, Virat Kohli ने बनाया एक और विश्व रिकॉर्ड
रन मशीन नहीं अब 'रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन' कहिए, विराट कोहली ने बनाया एक और विश्व रिकॉर्ड
बॉलीवुड
‘वेलकम टू द जंगल’ के साथ नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार अक्षय कुमार, दिखेंगे 25 सितारे
‘वेलकम टू द जंगल’ के साथ नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार अक्षय कुमार, दिखेंगे 25 सितारे
इंडिया
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
'जो भी भगोड़े हैं, हम उन्हें वापस लाएंगे', विजय माल्या और ललित मोदी के वायरल वीडियो पर MEA का रिएक्शन
शिक्षा
बेहद​ जल्द आएगा UGC NET दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड​, जानें ​क्या है लेटेस्ट अपडेट
बेहद​ जल्द आएगा UGC NET दिसंबर 2025 का एडमिट कार्ड​, जानें ​क्या है लेटेस्ट अपडेट
यूटिलिटी
गैस गीजर इस्तेमाल करते वक्त न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा
गैस गीजर इस्तेमाल करते वक्त न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा हादसा
ENT LIVE
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
Vrusshabha Review: Mohanlal से बढ़िया कोई नहीं, Samarjit Lankesh की कमाल की Acting
ENT LIVE
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
Anaconda Review: Very Dissapointing Film, Remake बनाने चले थे ये क्या बना दिया?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget