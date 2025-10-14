वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल (12 से 18 अक्टूबर 2025): सहयोग और संतुलन का सप्ताह, पढ़ें राशिफल
Vrishabh weekly tarot horoscope October 12 - 18: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह वृषभ राशि वालों को धैर्य और अंतर्मन की बात सुननी है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.
Vrishabh Saptahik Tarot Rashifal 12 - 18 October: इस सप्ताह वृषभ राशि के लिए निकला कार्ड “The Emperor” है, जो स्थिरता, आत्मनियंत्रण और अधिकार की भावना का प्रतीक है. यह कार्ड संकेत देता है कि यह सप्ताह आपके नियंत्रण में रहेगा. आप अपनी मेहनत, अनुशासन और रणनीति से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. कार्यस्थल और परिवार—दोनों में आपका प्रभाव बढ़ेगा, और लोग आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सप्ताह सामान्य रहेगा. ऊर्जा में संतुलन बना रहेगा, लेकिन अधिक तनाव या ओवरवर्क से बचें. रीढ़, गर्दन या पीठ से संबंधित हल्की परेशानी हो सकती है, इसलिए व्यायाम और स्ट्रेचिंग पर ध्यान दें.
व्यापार:
व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय शानदार रहेगा. कोई पुराना निवेश अब लाभ दे सकता है. नए संपर्कों से व्यापारिक विस्तार के अवसर मिलेंगे. वित्तीय मामलों में आप समझदारी से निर्णय लेंगे.
नौकरी:
ऑफिस में आपकी स्थिति मजबूत होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपकी योजनाओं की सराहना करेंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है. पदोन्नति या वेतन वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं.
लव और परिवार:
प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी. पार्टनर से सहयोग और समझ बढ़ेगी. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और माता-पिता से संबंध मजबूत होंगे. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.
साप्ताहिक उपाय:
गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी अर्पित करें. गरीबों में अन्न का दान करें.
Do: निर्णय लेते समय आत्मविश्वास रखें.
Don’t: किसी की आलोचना या बहस में न पड़ें.
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 6
लकी डे: गुरुवार
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह धन लाभ के योग हैं?
A1: हाँ, पूर्व में किए गए निवेश या योजनाओं से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.
Q2: क्या पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे?
A2: जी हाँ, संवाद और संयम से रिश्तों में मधुरता लौटेगी, घर में सुकून भरा माहौल रहेगा.
