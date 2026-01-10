हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलवृषभ 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: गुरु के आशीर्वाद से मिलेगी सफलता! जानें उपाय और मार्गदर्शन?

वृषभ 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: गुरु के आशीर्वाद से मिलेगी सफलता! जानें उपाय और मार्गदर्शन?

Taurus Tarot Weekly Horoscope: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता आध्यात्मिक सोच और मार्गदर्शन से भरा रहने वाला है. जानिए करियर, धन, नौकरी, शुभ संकेत और उपाय?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 10 Jan 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Taurus Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए आध्यात्मिक सोच, परंपरागत मूल्यों और मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है.

टैरो में The Hierophant का प्रभाव साफ दिख रहा है, जो संकेत देता है कि इस समय किसी गुरु, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह तुम्हारे लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.

अपने पुराने विश्वासों और परंपराओं पर दोबारा विचार करने का यह सही समय है. किसी मामले में पारंपरिक तरीका अपनाना या पुरानी सीख पर भरोसा करना लाभ दे सकता है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक परिवार व रिश्ते राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

परिवार और रिश्तों के मामलों में The Hierophant स्थिरता और समझदारी की सलाह देता है. यदि किसी पारिवारिक समस्या को लेकर उलझन है, तो बड़ों की राय लेना फायदेमंद रहेगा. रिश्तों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

अपनी बात रखने के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तभी तालमेल बना रहेगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक करियर व कार्य राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

कामकाज के क्षेत्र में यह सप्ताह कहता है कि जल्दबाजी से बचो. टैरो संकेत देता है कि तयशुदा नियमों, सिस्टम और अनुशासन के साथ काम करने से ही फायदा होगा.

किसी भी बड़े फैसले से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना नुकसान से बचा सकता है. स्थिर गति से आगे बढ़ना इस समय सबसे बेहतर रणनीति है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक मानसिक स्थिति व व्यवहार राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

मानसिक रूप से यह सप्ताह तुम्हें संयम और समझदारी सिखा सकता है. अपनी जिद या सोच दूसरों पर थोपने से बचो. टैरो कहता है कि लचीलापन अपनाने से स्थितियां आसान होंगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे.

वृषभ टैरो साप्ताहिक मार्गदर्शन

यह सप्ताह याद दिलाता है “हर नया रास्ता पुराने अनुभवों से होकर ही निकलता है.”
धैर्य रखो, परंपरा और अनुभव का सम्मान करो, तभी सही दिशा मिलेगी.

टैरो उपाय: किसी बड़े या गुरु का आशीर्वाद लें और गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तु का दान करें. इससे निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 10 Jan 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
Taurus Weekly Horoscope Tarot Card Reader Tarot Weekly Horoscope Tarot Card Predictions

Frequently Asked Questions

वृषभ राशि के लिए 11 से 17 जनवरी 2026 का टैरो साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

यह सप्ताह आध्यात्मिक सोच, परंपरागत मूल्यों और मार्गदर्शन से जुड़ा है. The Hierophant का प्रभाव है, जो गुरु की सलाह और पुराने विश्वासों पर विचार करने का संकेत देता है.

वृषभ राशि के लिए परिवार और रिश्तों के मामले में यह सप्ताह कैसा रहेगा?

परिवार और रिश्तों में स्थिरता और समझदारी की सलाह है. बड़ों की राय लेना फायदेमंद होगा और रिश्तों में धैर्य व संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

करियर और कामकाज के क्षेत्र में वृषभ राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

जल्दबाजी से बचें और तयशुदा नियमों, सिस्टम व अनुशासन के साथ काम करें. बड़े फैसले लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

मानसिक स्थिति के लिए यह सप्ताह वृषभ राशि वालों को क्या सिखाता है?

यह सप्ताह संयम और समझदारी सिखाता है. अपनी जिद दूसरों पर थोपने से बचें और लचीलापन अपनाने से स्थितियां आसान होंगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
Advertisement

वीडियोज

Bengal में ED की छापेमारी के बाद बढ़ा Social Media वॉर, पोस्टर के जरिए दोनों ने साधा निशाना
Jaipur Road Accident: ऑडी कार ने 16 लोगों को रौंदा, एक व्यक्ति की मौत | Road Accident
Turkman Gate: तुर्कमान गेट इलाके में चप्पे-चप्पे पर पहरा...नहीं बचेंगे पत्थरबाज.. | Delhi News
Bengal ED Raid Row: छापेमारी को लेकर सियासी बवाल..दिल्ली से बंगाल तक TMC का हल्लाबोल | TMC | Mamata
Sandeep Chaudhary Seedha Sawal: ट्रंप को नहीं किया कॉल...तो बढ़ गया बवाल! | PM Modi | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार, अमेरिकी अधिकारी ने बताई क्या होगी बड़ी शर्त!
दिल्ली NCR
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
मंत्री कपिल मिश्रा पर FIR मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर सख्त, जालंधर पुलिस कमिश्नर पर विशेषाधिकार हनन का आरोप
बॉलीवुड
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
वीर पहाड़िया संग ब्रेकअप के रूमर्स के बीच तारा सुतारिया ने की पहली पोस्ट, जानें- क्या लिखा
स्पोर्ट्स
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
तमीम इकबाल पर ‘इंडियन एजेंट’ टिप्पणी से मचा बवाल, BCB अधिकारी के बयान पर क्रिकेट जगत में हड़कंप
विश्व
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
'पड़ोसी नहीं बनने...', ट्रंप को सता रहा ग्रीनलैंड पर चीन-रूस के कब्जे का डर? जिनपिंग-पुतिन को लेकर क्या बोले
इंडिया
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
'अपनी जिम्मेदारी निभाने पर ध्यान दें ममदानी', उमर खालिद के समर्थन पर भारत ने दिया करारा जवाब
नौकरी
आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर बनने का मौका, 1 लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; जानें डिटेल्स
यूटिलिटी
एक्सीडेंट के बाद इलाज की टेंशन खत्म, 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट वाली स्कीम लॉन्च होगी
एक्सीडेंट के बाद इलाज की टेंशन खत्म, 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट वाली स्कीम लॉन्च होगी
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
Embed widget