वृषभ 11-17 जनवरी 2026 टैरो राशिफल: गुरु के आशीर्वाद से मिलेगी सफलता! जानें उपाय और मार्गदर्शन?

Taurus Tarot Weekly Horoscope 11 to 17 January 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए आध्यात्मिक सोच, परंपरागत मूल्यों और मार्गदर्शन से जुड़ा हुआ है.

टैरो में The Hierophant का प्रभाव साफ दिख रहा है, जो संकेत देता है कि इस समय किसी गुरु, मेंटर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह तुम्हारे लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है.

अपने पुराने विश्वासों और परंपराओं पर दोबारा विचार करने का यह सही समय है. किसी मामले में पारंपरिक तरीका अपनाना या पुरानी सीख पर भरोसा करना लाभ दे सकता है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक परिवार व रिश्ते राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

परिवार और रिश्तों के मामलों में The Hierophant स्थिरता और समझदारी की सलाह देता है. यदि किसी पारिवारिक समस्या को लेकर उलझन है, तो बड़ों की राय लेना फायदेमंद रहेगा. रिश्तों में धैर्य और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.

अपनी बात रखने के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तभी तालमेल बना रहेगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक करियर व कार्य राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

कामकाज के क्षेत्र में यह सप्ताह कहता है कि जल्दबाजी से बचो. टैरो संकेत देता है कि तयशुदा नियमों, सिस्टम और अनुशासन के साथ काम करने से ही फायदा होगा.

किसी भी बड़े फैसले से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना नुकसान से बचा सकता है. स्थिर गति से आगे बढ़ना इस समय सबसे बेहतर रणनीति है.

वृषभ टैरो साप्ताहिक मानसिक स्थिति व व्यवहार राशिफल (11–17 जनवरी 2026)

मानसिक रूप से यह सप्ताह तुम्हें संयम और समझदारी सिखा सकता है. अपनी जिद या सोच दूसरों पर थोपने से बचो. टैरो कहता है कि लचीलापन अपनाने से स्थितियां आसान होंगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे.

वृषभ टैरो साप्ताहिक मार्गदर्शन

यह सप्ताह याद दिलाता है “हर नया रास्ता पुराने अनुभवों से होकर ही निकलता है.”

धैर्य रखो, परंपरा और अनुभव का सम्मान करो, तभी सही दिशा मिलेगी.

टैरो उपाय: किसी बड़े या गुरु का आशीर्वाद लें और गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्तु का दान करें. इससे निर्णय क्षमता मजबूत होगी.

