Tarot Rashifal 3 May 2026: आज इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सितारे, जानें अपनी किस्मत का हाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कुछ राशियों के लिए धन प्राप्ति, करियर में तरक्की के योग हैं।

अन्य राशियों को स्वास्थ्य, खर्चों पर ध्यान देना होगा।

मेष, तुला, वृश्चिक, धनु को विशेष लाभ के संकेत।

मिथुन, कर्क, मकर को सावधान रहने की आवश्यकता है।

Tarot Rashifal 3 May 2026: क्या आज आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा या आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है? 3 मई 2026 के लिए प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड्स मेष से लेकर मीन राशि तक के जीवन में बड़े बदलावों का संकेत दे रहे हैं. जहां कुछ राशियों के लिए आज धन प्राप्ति और करियर में तरक्की के द्वार खुलेंगे, वहीं कुछ के लिए सेहत और खर्चों पर ध्यान देना अनिवार्य होगा.

आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपकी राशि के कार्ड्स.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के जातक फिलहाल, भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा. आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. आज दोपहर बाद आपकी लोकप्रियता बुलंदियों पर होगी.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों का ध्यान आज खर्च आदि के मुद्दों पर रहेगा. आज अपनी सेहत का ख्याल रखें आपको शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे. खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रह सकती है. लेकिन, आप अपने मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक आज जल्दबाजी में कोई काम न करें. आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा. जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आपको धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवाले आज विदेशी व्यापार में कार्यरत रहेंगे. साथ ही आज आपके लिए विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन धनु राशिवालों के लिए आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहने वाला है. साथ ही आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. इतना ही नहीं आपको अपना अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों को इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है. आपको सलाह है कि किसी के भी साथ बोलचाल में कटुता न आने दें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशिवालों को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.