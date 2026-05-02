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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Rashifal 3 May 2026: आज इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सितारे, जानें अपनी किस्मत का हाल

Tarot Rashifal 3 May 2026: आज इन 2 राशियों पर मेहरबान रहेंगे सितारे, जानें अपनी किस्मत का हाल

Tarot Horoscope 3 May 2026: नीतिका शर्मा के अनुसार जानें अपनी किस्मत. तुला और धनु को धन लाभ, तो मेष की बढ़ेगी लोकप्रियता. क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? अभी पढ़ें अपनी राशि का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 May 2026 05:55 PM (IST)
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  • कुछ राशियों के लिए धन प्राप्ति, करियर में तरक्की के योग हैं।
  • अन्य राशियों को स्वास्थ्य, खर्चों पर ध्यान देना होगा।
  • मेष, तुला, वृश्चिक, धनु को विशेष लाभ के संकेत।
  • मिथुन, कर्क, मकर को सावधान रहने की आवश्यकता है।

Tarot Rashifal 3 May 2026: क्या आज आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा या आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है? 3 मई 2026 के लिए प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (अजमेर) के कार्ड्स मेष से लेकर मीन राशि तक के जीवन में बड़े बदलावों का संकेत दे रहे हैं. जहां कुछ राशियों के लिए आज धन प्राप्ति और करियर में तरक्की के द्वार खुलेंगे, वहीं कुछ के लिए सेहत और खर्चों पर ध्यान देना अनिवार्य होगा.

आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपकी राशि के कार्ड्स.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के जातक फिलहाल, भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान केंद्रित होगा. आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. आज दोपहर बाद आपकी लोकप्रियता बुलंदियों पर होगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों का ध्यान आज खर्च आदि के मुद्दों पर रहेगा. आज अपनी सेहत का ख्याल रखें आपको शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे. खान पान की अनियमितता से बचना चाहिए.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे. आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन कष्टप्रद रहेगा.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को फिलहाल, धन संग्रह करने में कुछ बाधाएं आ सकती हैं. साथ ही आज आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रह सकती है. लेकिन, आप अपने मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान हो सकेगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक आज जल्दबाजी में कोई काम न करें. आप विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं. व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों को इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कठिन परिश्रम के बाद व्यापार अच्छा चलेगा. जीवनसाथी के व्यवहार में अनुकूलता रहेगी.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है. आपको धनार्जन के अवसरों में वृद्धि होगी. साथ ही साथ एक से अधिक प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं. स्थायी संपत्ति की प्राप्ति के भी योग हैं.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशिवाले आज विदेशी व्यापार में कार्यरत रहेंगे. साथ ही आज आपके लिए विदेशी स्रोतों के द्वारा कार्य कर रहे हैं उनके लिए समय बेहतर है, पूर्ण रूप से यह समय आप के लिए एक भाग्यशाली अवधि है.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन धनु राशिवालों के लिए आर्थिक रूप से भाग्यशाली रहने वाला है. साथ ही आज आप विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं. इतना ही नहीं आपको अपना अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशिवालों को इस अवधि के दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद पैदा हो सकता है. आपको सलाह है कि किसी के भी साथ बोलचाल में कटुता न आने दें.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशिवालों को अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज बुद्धि चातुर्य से अनेक कठिनाइयां दूर हो सकेंगी.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशिवालों को आज अपने काम के स्थान पर आदर और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, कार्य व्यवसाय में आशातीत सफलता मिल सकेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 02 May 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

3 मई 2026 को किन राशियों के लिए धन प्राप्ति और करियर में तरक्की के द्वार खुलेंगे?

मेष, तुला, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए धन प्राप्ति और करियर में तरक्की के अवसर खुलेंगे।

वृषभ राशि के जातकों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

वृषभ राशि के जातकों को आज खर्चों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, खासकर शीत प्रकृति के रोगों से बचना चाहिए।

कर्क राशि वालों को धन संग्रह में किन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है?

कर्क राशि वालों को धन संग्रह में कुछ बाधाएं आ सकती हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है, लेकिन मित्रों के सहयोग से समस्या का समाधान होगा।

सिंह राशि के जातकों को आज क्या सलाह दी गई है?

सिंह राशि के जातकों को आज जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। व्यापार में लाभकारी परिवर्तन हो सकते हैं।

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