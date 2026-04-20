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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलटैरो राशिफल 21 अप्रैल 2026: वृश्चिक राशि को पुरानी बीमारी से मिलेगी मुक्ति, मकर और कुंभ का मानसिक तनाव होगा खत्म, पढ़ें टैरो राशिफल

टैरो राशिफल 21 अप्रैल 2026: वृश्चिक राशि को पुरानी बीमारी से मिलेगी मुक्ति, मकर और कुंभ का मानसिक तनाव होगा खत्म, पढ़ें टैरो राशिफल

Tarot Horoscope 21 April 2026: सिंह को धन लाभ और तुला को उन्नति मिलेगी. वृश्चिक की सेहत सुधरेगी और मेष के छात्रों को मिलेगी खुशखबरी. नीतिका शर्मा के विश्लेषण से जानें आज का टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 02:08 PM (IST)
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  • सिंह राशि के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे, मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
  • वृश्चिक राशि के स्वास्थ्य में सुधार होगा, समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।
  • वृषभ और मिथुन राशि वाले वाणी, क्रोध पर नियंत्रण रखें।
  • तुला राशि के लिए व्यापार, नौकरी में धन लाभ होगा।

टैरो राशिफल 21 अप्रैल 2026: मंगलवार का दिन सिंह राशि के लिए आय के नए स्रोत और तुला के लिए व्यावसायिक लाभ लेकर आया है. वहीं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य में सुधार के प्रबल योग हैं. हालांकि, वृषभ और मिथुन राशि वालों को वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज का दिन आपके करियर और परिवार के लिए कैसा रहेगा.

Kal Ka Rashifal 21 April 2026: मंगलवार को इन 3 राशियों पर होगी धनवर्षा, पदोन्नति के साथ खुलेगा तरक्की का द्वार

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है. विद्यार्थियों को अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे. संतान उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर होगी.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज गर्मी के कारण कुछ सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है. आज किसी बात को लेकर माता- पिता से अनबन होने की संभावना है, अनावश्यक क्रोध न करें. मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर काम करें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज सोच समझकर बोलें और इस बात का ध्यान रखें की आपकी वाणी से कोई आहत न हो यदि आप अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप अच्छे अवसर खो सकते हैं.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों को रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कुल मिलाकर यह एक मिश्रित समय है.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज सिंह राशि के लोगों के लिए आज आय के नए स्रोत खुलेंगे, आपका शांत चित्त आपको कई परेशानियों से बचाएगा, यश, मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज स्थिति काफी आशाजनक रहने वाली है. किसी नए उत्पाद या सेवा को शुरू करने में सफल हो सकते हैं, कारोबार का विस्तार करने के लिए समय अनुकूल है.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए समय बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है. व्यापार मालिकों और नौकरी पेशा दोनों के लिए धन लाभ का समय है, इस अवधि में आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर हावी रहेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख व धन बढ़ाने वाला साबित होगा. साथ ही आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए दिन लाभकारी साबित होगा. आज आपके नए कार्य सकुशल शुरु हो जाएंगे. जटिल समस्याओं का समाधान मिलेगा, बिगड़ती हुई धन की स्थिति अब थोड़ी राहत देने वाली हो जाएगी.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन तनाव से मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा. गृहस्थी, दांपत्य से संबंधित मामलों का तनाव भी ठीक होगा. नवीन कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलेगा.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों का मानसिक तनाव आज काफी हद तक कम हो जाएगा. साथ ही आज आपकी संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. राजकीय कार्यों में लाभ होगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों का ध्यान आज भाग्य और धार्मिक बातों पर अधिक रहने वाला है. आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा. उत्तरार्द्ध में लोकप्रियता पुनः बुलंदियों पर होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 20 Apr 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

21 अप्रैल 2026 को सिंह राशि के लिए दिन कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे और उनका शांत चित्त उन्हें परेशानियों से बचाएगा. यश और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

वृषभ और मिथुन राशि वालों को 21 अप्रैल 2026 को क्या सलाह दी गई है?

वृषभ और मिथुन राशि वालों को वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है. अपनी वाणी पर संयम रखें ताकि अच्छे अवसर न खोएं.

21 अप्रैल 2026 को वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि के जातकों के स्वास्थ्य में सुधार के प्रबल योग हैं. काफी समय से चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी.

21 अप्रैल 2026 को किस राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा?

मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए दिन काफी अच्छा रहने वाला है. उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है और वे अपनी बुद्धिमानी से स्थिति सुदृढ़ बना सकेंगे.

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