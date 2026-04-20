Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 21 अप्रैल को वैशाख शुक्ल पंचमी, मृगशिरा नक्षत्र, सौभाग्य योग रहेगा।

ग्रहों की स्थिति से कई राशियों को उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।

धनु को उम्मीद से अधिक सफलता, कन्या को करियर में पदोन्नति मिलेगी।

मिथुन, तुला को वाणी पर संयम रखने की विशेष सलाह दी गई है।

Kal Ka Rashifal: 21 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन ज्योतिषीय गणना के अनुसार बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहने वाला है. कल वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो कल मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो कार्य सिद्धि के लिए उत्तम माना जाता है. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की स्थिति से सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जो कई राशियों के लिए उन्नति के नए द्वार खोलेगा.

कल चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मानसिक चंचलता और रचनात्मकता बढ़ेगी. धनु राशि वालों को कल उम्मीद से बढ़कर सफलता मिलने के योग हैं, वहीं कन्या राशि के जातकों को करियर में पदोन्नति की खुशखबरी मिल सकती है. हालांकि, मिथुन और तुला राशि वालों को वाणी पर संयम रखने की सलाह दी गई है. आइए, विस्तार से जानते हैं मंगलवार का सटीक राशिफल.

आज व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन सफलता मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. विदेश से जुड़े कार्यों में कोई बड़ी और लाभदायक डील मिल सकती है.

Career: लक्ष्यों के प्रति समर्पण सफलता दिलाएगा, सहकर्मियों से मेलजोल बढ़ाएं.

लक्ष्यों के प्रति समर्पण सफलता दिलाएगा, सहकर्मियों से मेलजोल बढ़ाएं. Finance: भविष्य की योजनाओं के लिए धन निवेश करना शुभ रहेगा.

भविष्य की योजनाओं के लिए धन निवेश करना शुभ रहेगा. Love: परिवार के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, अपनों का साथ मिलेगा.

परिवार के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, अपनों का साथ मिलेगा. Health: मानसिक संतोष रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे.

मानसिक संतोष रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

दिन की शुरुआत से ही लाभ के कई अवसर मिलेंगे. जोश और उत्साह के साथ अपने कार्यों को पूरा करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता में खान-पान की अनदेखी न करें, वरना स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. लव लाइफ में आज पार्टनर से कोई खूबसूरत तोहफा मिल सकता है.

Career: जोश और उत्साह के साथ सभी कार्य समय पर पूरे होंगे.

जोश और उत्साह के साथ सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. Finance: लाभ के नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी.

लाभ के नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. Love: पार्टनर से गिफ्ट मिलने के योग हैं, रिश्तों में गहराई आएगी.

पार्टनर से गिफ्ट मिलने के योग हैं, रिश्तों में गहराई आएगी. Health: खान-पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

खान-पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

आज का दिन सुख और आनंद से भरा रहेगा. नौकरी में आपका प्रभाव बढ़ेगा और व्यापार में आर्थिक लाभ के योग हैं. हालांकि, वाणी पर नियंत्रण रखें और पार्टनर या रिश्तेदारों से बहस करने से बचें. अनावश्यक खर्चों को संभालना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

Career: नौकरी में दबदबा बढ़ेगा, कार्य सक्रियता से पूरे होंगे.

नौकरी में दबदबा बढ़ेगा, कार्य सक्रियता से पूरे होंगे. Finance: व्यापार में लाभ होगा लेकिन खर्चों पर लगाम जरूरी है.

व्यापार में लाभ होगा लेकिन खर्चों पर लगाम जरूरी है. Love: शब्दों के चयन में सावधानी बरतें, बहस से बचें.

शब्दों के चयन में सावधानी बरतें, बहस से बचें. Health: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी का अनुभव करेंगे.

सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी का अनुभव करेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

रिश्तेदारों से कोई खास उपहार मिलने की संभावना है. दांपत्य और लव लाइफ में आपसी सहयोग व प्रेम बना रहेगा. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी.

Career: सरकारी क्षेत्र से अच्छी खबर मिल सकती है, ऑफिस में प्रशंसा होगी.

सरकारी क्षेत्र से अच्छी खबर मिल सकती है, ऑफिस में प्रशंसा होगी. Finance: धन खर्च बढ़ने की आशंका है, बजट बनाकर चलें.

धन खर्च बढ़ने की आशंका है, बजट बनाकर चलें. Love: पार्टनर के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा.

पार्टनर के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा. Health: मानसिक रूप से स्थिर और खुश महसूस करेंगे.

मानसिक रूप से स्थिर और खुश महसूस करेंगे. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा. कठिन कार्यों को भी साहसपूर्वक पूरा कर लेंगे. शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है. सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी और नया काम शुरू करने का मौका मिल सकता है.

Career: साहस और नई स्किल्स से करियर को नई दिशा देंगे.

साहस और नई स्किल्स से करियर को नई दिशा देंगे. Finance: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, नया काम लाभदायक हो सकता है.

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, नया काम लाभदायक हो सकता है. Love: सामाजिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी.

सामाजिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. Health: नकारात्मक सोच को हावी न होने दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

नकारात्मक सोच को हावी न होने दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

पुराने निवेश से शानदार रिटर्न मिलने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों के लिए पदोन्नति और वेतन वृद्धि के द्वार खुल सकते हैं. कोर्ट-कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है. सरकारी काम बनेंगे, हालांकि थोड़ी मानसिक भागदौड़ रह सकती है.

Career: पदोन्नति (Promotion) के योग हैं, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी.

पदोन्नति (Promotion) के योग हैं, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी. Finance: पुराने निवेश से लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा.

पुराने निवेश से लाभ होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा. Love: रिश्तों में प्रेम के नए फूल खिलेंगे, गहराई बढ़ेगी.

रिश्तों में प्रेम के नए फूल खिलेंगे, गहराई बढ़ेगी. Health: स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 6

अधूरी इच्छाएं पूरी होने से मन आनंदित रहेगा. शाम को किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कला और वाणी कौशल से लाभ होगा. लव लाइफ में पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए गंभीरता और धैर्य से काम लें.

Career: वाणी कौशल से कार्यों में सफलता और मान-सम्मान मिलेगा.

वाणी कौशल से कार्यों में सफलता और मान-सम्मान मिलेगा. Finance: खर्चों में हाथ समेटने की जरूरत है, फिजूलखर्ची से बचें.

खर्चों में हाथ समेटने की जरूरत है, फिजूलखर्ची से बचें. Love: प्रेमी से मतभेद संभव है, रिश्तों में गंभीरता लाएं.

प्रेमी से मतभेद संभव है, रिश्तों में गंभीरता लाएं. Health: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे.

मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

परिश्रम का सुखद परिणाम मिलेगा. कार्यकुशलता से बॉस और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. टूर एंड ट्रेवल से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष लाभकारी है. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा.

Career: बॉस से प्रशंसा मिलेगी, कार्यों में बड़ी सफलता के योग हैं.

बॉस से प्रशंसा मिलेगी, कार्यों में बड़ी सफलता के योग हैं. Finance: निवेश के लिए दिन अच्छा है, ट्रेवल बिजनेस में मुनाफा होगा.

निवेश के लिए दिन अच्छा है, ट्रेवल बिजनेस में मुनाफा होगा. Love: पार्टनर और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे.

पार्टनर और दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे. Health: शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे.

शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

आज उम्मीद से बढ़कर सफलता मिलेगी. नई आशाओं के साथ सकारात्मक सोच बनी रहेगी. पैसों से जुड़े मामलों में बड़ा फायदा हो सकता है, जिससे आप अपनी मनपसंद चीज खरीद सकेंगे. संतान पक्ष से भी सुखद समाचार मिलने की संभावना है.

Career: कार्यक्षेत्र में योजनाओं के अनुसार सफलता प्राप्त होगी.

कार्यक्षेत्र में योजनाओं के अनुसार सफलता प्राप्त होगी. Finance: आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं, खरीदारी के लिए दिन अच्छा है.

आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं, खरीदारी के लिए दिन अच्छा है. Love: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से खुशियां मिलेंगी.

वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से खुशियां मिलेंगी. Health: लापरवाही से बचें, खान-पान का ध्यान रखें.

लापरवाही से बचें, खान-पान का ध्यान रखें. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

कार्यक्षेत्र में किए गए परिश्रम का फल मिलेगा. लोहे, गृह निर्माण और प्रॉपर्टी से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष लाभदायक रहने वाला है. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. बच्चों की शिक्षा को लेकर आपका सहयोग और ध्यान बढ़ेगा.

Career: रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अच्छी कमाई होगी.

रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में अच्छी कमाई होगी. Finance: बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस लाभदायक रहेगा.

बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, बिजनेस लाभदायक रहेगा. Love: आपसी सहयोग और प्रेम बना रहेगा.

आपसी सहयोग और प्रेम बना रहेगा. Health: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर के लिए सुनहरे मौके आएंगे, जिनका सही समय पर उपयोग करना जरूरी है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है. शॉर्टकट रास्तों से धन कमाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें. विद्यार्थियों के लिए दिन नाम कमाने वाला रहेगा.

Career: नौकरी के नए और बेहतर अवसर मिलेंगे.

नौकरी के नए और बेहतर अवसर मिलेंगे. Finance: धन लाभ के योग हैं, पूर्व के कार्यों का फल मिलेगा.

धन लाभ के योग हैं, पूर्व के कार्यों का फल मिलेगा. Love: प्रेमी के साथ रोमांटिक और सुखद समय बिताएंगे.

प्रेमी के साथ रोमांटिक और सुखद समय बिताएंगे. Health: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा.

ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

रिश्तेदारों से उपहार मिलने और जीवनसाथी के साथ शॉपिंग या घूमने का प्लान बन सकता है. ऑफिस में काम की व्यस्तता रहेगी और आपकी सराहना भी होगी. सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाना जरूरी है.

Career: काम की सराहना होगी, सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा.

काम की सराहना होगी, सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ होगा. Finance: खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है.

खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूलखर्ची से बजट बिगड़ सकता है. Love: वैवाहिक जीवन में तालमेल और प्रेम बना रहेगा.

वैवाहिक जीवन में तालमेल और प्रेम बना रहेगा. Health: मानसिक शांति रहेगी.

मानसिक शांति रहेगी. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.