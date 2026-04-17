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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Horoscope 18 April 2026: धनु राशि को संपत्ति के सौदों में होगा बड़ा मुनाफा, विरोधियों पर भारी पड़ेंगे तुला और कर्क, पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

Tarot Horoscope 18 April 2026: धनु राशि को संपत्ति के सौदों में होगा बड़ा मुनाफा, विरोधियों पर भारी पड़ेंगे तुला और कर्क, पढ़ें मेष से मीन तक का हाल

टैरो राशिफल 18 अप्रैल 2026: धनु को संपत्ति लाभ और कर्क को कार्यक्षेत्र में उन्नति मिलेगी. वृश्चिक रिश्तों का ध्यान रखें और सिंह सेहत के प्रति सतर्क रहें. नीतिका शर्मा के विश्लेषण से जानें टैरो कार्ड्स.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 05:51 PM (IST)
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  • अन्य राशियों के लिए भी टैरो कार्ड्स ने भिन्न भविष्यवाणियां कीं।

टैरो राशिफल 18 अप्रैल 2026: शनिवार का दिन धनु राशि के लिए जमीन-मकान के सौदों में धन लाभ और उन्नति के द्वार खोलने वाला है. कर्क और तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई ऊंचाइयां और साहस का साथ मिलेगा. हालांकि, सिंह और वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य और आपसी रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी. प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक कार्ड विश्लेषण के साथ जानें अपनी राशि का हाल.

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मेष टैरो राशिफल 
मेष राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों को आज ऐसा महसूस होगी की सारी परिस्थितियां उनके हाथ से निकलती जा रही है. लेकिन, जल्द ही परिस्थिति आपके अनुकूल भी हो जाएगी. इतना ही नहीं आज आप किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातक आज खुद को नई चीजों को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं कर पाएंगे. आपको जल्द ही अपनी गलती का एहसास होने लगेगा. आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहने वाला है. अपनी सेहत को लेकर लापरवाही न करें.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को व्यापारिक कार्यों में प्रतिकूलता देखने को मिलने वाली हैं. साथ ही आज आप किसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं. आपको सलाह है कि साझेदारी वाले कामों में थोड़ा सावधानी रखें.

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में लाभ और उन्नति दिलाने वाला रहेगा. साथ ही आज आपका कार्यकाल भी देखने लायक होगा. नई-नई योजनाओं की शुरुआत करने पर आपका फोकस रहेगा. आज का दिन निवेश के लिए काफी अच्छा साबित होगा.

सिंह टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि सिंह राशि के लोगों में आज ऊर्जा, करिश्मा, प्रभावशीलता शीर्ष स्तर पर देखने को मिलेगा. हालांकि, आज आपकी तबीयत थोड़ा बिगड़ सकती है. आज आपको पित्त विकार और ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी हो सकती है.

कन्या टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से थोड़ा जूझना पड़ सकता है. हालांकि, आज आपको काफी ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है. आध्यात्मिक बने रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहने वाला है. कुछ नए कदम साहसिक कदम उठाएंगे. आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी. आपकी लोकप्रियता से विरोधी पक्ष तिलमिला जाएगा.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आत्म सुधार और विकास पर कुछ धन खर्च करना पड़ेगा. हालांकि, आज आपके अपने जीवनसाथी के साथ संबंध थोड़ा बिगड़ सकते हैं. जीवन साथी से संबंधों में कटुता आएगी जिस कारण मन उद्वेलित रहेगा.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन संपत्ति के मामले में बहुत ही लाभकारी रहने वाला है. आपको मकान और जमीन के सौदों से भी अच्छे मुनाफे की संभावना दिखाई दे रही है. व्यवसाय हो या नौकरी दोनो ही क्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातक आज अपने सभी काम -काज को अत्यंत युक्ति संगत व सुचारू करेंगे. स्वास्थ्य में कष्ट प्रतीत होगा. कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं.

कुंभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. दांपत्य जीवन में जो तनाव चल रहा था वह अब जल्द ही ठीक हो जाएगा. आज आपको अपने नए मित्रों से वांछित सहयोग मिलेगा.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों का मानसिक तनाव आज काफी हद तक कम हो जाएगा.संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी. सरकारी कार्यों में लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 17 Apr 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Aries To Pisces Tarot Card Horoscope Tarot Card Reading

Frequently Asked Questions

18 अप्रैल 2026 को मेष राशि के लिए टैरो कार्ड्स क्या संकेत दे रहे हैं?

मेष राशि के जातकों को शुरुआत में परिस्थितियां हाथ से निकलती हुई लग सकती हैं, लेकिन जल्द ही सब कुछ उनके अनुकूल हो जाएगा. वे किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं.

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