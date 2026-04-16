सिंह राशि के लिए 17 अप्रैल का दिन राहत भरा रहेगा। पुराने कर्ज और कानूनी मामलों का निपटारा होगा।
Tarot Horoscope 17 April 2026: धनु राशि के बिजनेस में होगी उन्नति, कर्क राशि वाले नए सौदे और कागजी कार्यवाही में बरतें सावधानी
टैरो राशिफल 17 अप्रैल 2026: सिंह को कानूनी लाभ और वृष को नए अवसर मिलेंगे. मकर वैवाहिक जीवन और सेहत का ध्यान रखें. कर्क राशि वाले कागजी कार्यवाही में सावधानी बरतें. पढ़ें नीतिका शर्मा का सटीक राशिफल.
- सिंह राशि के पुराने कर्ज और कानूनी मामले सुलझेंगे।
- वृष राशि के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
- मकर व वृश्चिक राशि वालों को व्यवहार पर नियंत्रण आवश्यक।
- मेष राशि में मेहनत की सराहना, पर आर्थिक पक्ष कमजोर।
टैरो राशिफल 17 अप्रैल 2026: शुक्रवार का दिन सिंह राशि के लिए राहत भरा रहेगा, जहाँ पुराने कर्ज और कानूनी मामलों का निपटारा होगा. वहीं, वृष राशि के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं. हालांकि, मकर और वृश्चिक राशि वालों को अपने व्यवहार और आदतों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है.
प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा के सटीक विश्लेषण के साथ विस्तार से जानें अपनी राशि का हाल.
मेष टैरो राशिफल
टैरो कार्ड की गणना के अनुसार कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा, तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थिक स्थिति आपके पक्ष में नहीं होगी. इस कारण से आपको अपने खर्चों पर थोड़ा काबू रखकर आगे बढ़ना होगा.
वृष टैरो राशिफल
अपने आपको नई सम्भावनाओं के लिए खुला रखें. आपके लिए कामयाबी का रास्ता खुल रहा है, नए संबंधों से फायदा होगा. आपका कार्य कौशल उभरकर सामने आएगा. आपको वांछित सहयोग भी मिलेगा.
मिथुन टैरो राशिफल
आज कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है. जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आप किसी विशेष तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जो कि भविष्य की योजनाओं हेतु लाभप्रद होगा.
कर्क टैरो राशिफल
कोई नया सौदा करते समय कागज़ात की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लें, काम-काज में अड़चनें आएगी. जीवनसाथी की बातों पर भी ध्यान दें. इससे आपके बीच की गलतफहमियां भी शांत हो जाएंगी.
सिंह टैरो राशिफल
आपको जो भी मामले लम्बित पड़े हुए हैं. उन कानूनी मामलों का निपटान होगा. शत्रु पक्ष आपकी गतिविधियों व ऊर्जा को देखकर ही परास्त हो जाएगा. ऋणों का पूर्ण भुगतान भी होगा. इससे आपकी स्थिति मजबूत होगी.
कन्या टैरो राशिफल
आपके जीवन में तेजी से और परिवर्तन होंगे. यदि आप नवीन कार्य योजना तैयार कर रहे हैं, तो मित्रवर्ग आपकी सहायता के लिए खुलकर आगे आएगा. आपको समझ-बूझ के साथ आगे बढ़ना होगा, जिससे का आप मौके का फायदा उठा सके.
तुला टैरो राशिफल
आमदनी को उच्च बनाने में समय लग सकता है. आर्थिक स्थिति कमजोर होते हुए भी काम चलता रहेगा. प्रेम सम्बधों में मधुरता रहेगी. आपके लिए आने वाले दिन बहुत ही खुशहाल रहेंगे.
वृश्चिक टैरो राशिफल
आपके मन में भी उत्साह का संचार रहेगा, किंतु फिर भी यदा-कदा आशंकाएं बनी रहेंगी. आपका क्रोध बनी बनाई बात को बिगाड़ सकता है. इस कारण से आप क्रोध पर काबू रखें, जिससे कि आपकी योजनाएं सफल हो सकें.
धनु टैरो राशिफल
वर्तमान स्थितिनुसार आपके व्यवसाय में उन्नति होते दिख रही है. आप शॉपिंग का आनंद लेंगे. आपके आकर्षण से दूसरे प्रभावित होंगे. इससे आपका खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए आप अपने बजट को देखते ही खर्च करें.
मकर टैरो राशिफल
पारिवारिक मामलों में आप समझदारी से कार्य लें. आपके वैवाहिक संबंधों में कटुता आ सकती है. आज शराब पीने से दूर रहें, वरना आपको आगे जाकर सेहत से जुड़ीं परेशानियां हो सकती हैं.
कुंभ टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कुंभ राशि के लोगों को समय प्रबंधन से कई रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं. इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. अनिश्चितता के कारण मानसिक तनाव की स्थितियां आएगी.
मीन टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मीन राशि के लोगों को सहयोग और सहभागिता के साथ विरोधों का भी सामना करना पड़ सकता है. व्यवसाय में अत्यंत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा.
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Frequently Asked Questions
17 अप्रैल 2026 का सिंह राशि का टैरो राशिफल क्या कहता है?
वृष राशि के लिए 17 अप्रैल 2026 को क्या खास है?
वृष राशि वालों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुल रहे हैं। नए संबंधों से फायदा होगा और कार्य कौशल उभरेगा।
मकर और वृश्चिक राशि वालों को 17 अप्रैल 2026 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
मकर और वृश्चिक राशि वालों को अपने व्यवहार और आदतों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। वृश्चिक राशि वालों को क्रोध पर काबू रखना चाहिए।
17 अप्रैल 2026 को मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति उनके पक्ष में नहीं रहेगी। इसलिए खर्चों पर थोड़ा काबू रखकर आगे बढ़ना होगा।
कर्क राशि वालों के लिए 17 अप्रैल 2026 का क्या सुझाव है?
कर्क राशि वालों को नया सौदा करते समय कागज़ात की अच्छी तरह से जांच-पड़ताल करनी चाहिए। जीवनसाथी की बातों पर ध्यान देने से गलतफहमियां दूर होंगी।
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