हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Saptahik Rashifal: इस हफ्ते खुशियां देंगी दस्तक, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास! पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

Singh Saptahik Rashifal: इस हफ्ते खुशियां देंगी दस्तक, रिश्तों में बढ़ेगी मिठास! पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

Cancer Weekly Horoscope 2025: कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह वाद-विवाद से बचने की सलाह है. करियर और व्यापार में अपने दुश्मनों की चाल से रहे सावधान! पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: इस सप्ताह चंद्रमा आपकी राशि में होने से मन थोड़ा विचलित और अशांत रह सकता है. हालांकि स्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएंगी. आप अपने कार्य और जिम्मेदारियों को संभालने में सफल रहेंगे. परिवार और संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा, जिससे मनोबल मजबूत रहेगा.

व्यवसाय और धन लाभ

पार्टनरशिप बिजनेस में समझदारी और तालमेल से आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहेगी. आय और व्यय में संतुलन रहेगा. फेस्टिव सीजन के चलते मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा मिलेगा.

नौकरीपेशा जातक अपने काम के प्रति लापरवाही न करें, क्योंकि किसी शिकायत या निगरानी का खतरा हो सकता है. शुक्ल योग के प्रभाव से नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को सफलता के संकेत मिलेंगे.

परिवार और सामाजिक जीवन

इस सप्ताह धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आप दान-पुण्य या पूजा-पाठ में भाग ले सकते हैं. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. पारिवारिक माहौल में खुशी और सहयोग की भावना बनी रहेगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

लव पार्टनर के साथ प्यार भरे पल बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में गहराई और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित जातक अपने जीवनसाथी के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिताएँगे.

युवा और करियर राशिफल

यंग जनरेशन को इस सप्ताह घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने भविष्य पर भी ध्यान देना होगा. स्टूडेंट्स, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. शारीरिक थकान और तनाव कम होंगे, जिससे चेहरे पर मुस्कान लौटेगी.

शुभ अंक 1
शुभ रंग पीला
अशुभ अंक 7

उपाय

सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

FAQs
प्र1. सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर सप्ताह सकारात्मक रहेगा, कार्य और संबंधों में संतुलन बनाए रखना होगा.

प्र2. व्यवसाय और धन लाभ में क्या रहेगा?
उत्तर बिजनेस में सामान्य लाभ और नौकरी में स्थिरता रहेगी, नई संभावनाएँ बनेंगी.

प्र3. परिवार और सामाजिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर धार्मिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी, भाई-बहनों के साथ मधुर संबंध रहेंगे.

प्र4. प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम जीवन मधुर रहेगा, जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बितेगा.

प्र5. स्वास्थ्य के लिहाज से क्या ध्यान रखें?
उत्तर सेहत में सुधार रहेगा, तनाव और थकान से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 17 Oct 2025 05:00 PM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Weekly Horoscope Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Ashley Tellis की गिरफ्तारी से भारत में भूचाल क्यों? | ABPLIVE
पंकज त्रिपाठी बने कूल डूड, बदला अपना लुक तो क्या बोले परितोष त्रिपाठी?
आम्रपाली दुबे ने सोल्फा वर्ड म्यूजिक के जरिए भोजपुरी म्यूजिक को नया ग्लोबल अंदाज दिया
पापा, लेखन, परिवार के महत्व और अन्य विषयों पर परितोष त्रिपाठी की वायरल शायरी | सुपर डांसर टीआरपी मामा
Diwali 2025 Special: इस त्योहारी सीजन में रिलीज होंगी फिल्में और वेब सीरीज दिवाली की शुभकामनाएं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
’20 सालों में बिहार में सबसे बड़े बहुमत से बनेगी NDA सरकार’, सारण में बोले अमित शाह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
खुशखबरी! दीपावली पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को योगी सरकार का गिफ्ट, लिया ये बड़ा फैसला
इंडिया
Bengaluru Student Rape: कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
कॉलेज में छात्रा से रेप, कांड के बाद दूसरे दिन फोन करके बोला आरोपी- गर्भनिरोधक गोलियां चाहिए क्या ?
क्रिकेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
मोहसिन नकवी ने कहां छिपा रखी है एशिया कप ट्रॉफी? टीम इंडिया को कब तक मिल पाएगी; आ गया ताजा अपडेट
बॉलीवुड
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे ये 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
'थामा' के मेकर्स अगले 3 साल में लाएंगे 7 फिल्में, स्त्री 3-भेड़िया 2 के बाद होंगे दो 'महायुद्ध'
बिहार
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
बिहार चुनाव: 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि...', महागठबंधन में CM फेस पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान
ट्रेंडिंग
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
सोशल मीडिया पर छाई रूसी महिला की कहानी, बेंगलुरु में अपनी मेड को देती हैं 45 हजार सैलरी
यूटिलिटी
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
IRCTC साइट डाउन होने के चलते टिकट नहीं हुआ बुक लेकिन पैसे कट गए, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget