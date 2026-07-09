Aaj ka Singh Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. काम की व्यस्तता के बावजूद आप स्वयं को सक्रिय महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या का पालन करें और पर्याप्त आराम भी लें. संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. टैक्स से जुड़े मामलों में राहत मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बड़ा टेंडर या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. सप्लाई चेन में आ रही रुकावटें नए समझौते के माध्यम से दूर हो सकती हैं. कारोबार में स्थिरता बढ़ेगी और आपकी कार्यशैली से ग्राहक एवं साझेदार प्रभावित होंगे. नई तकनीक, एआई आधारित प्रशिक्षण और कर्मचारियों की स्किल डेवलपमेंट पर किया गया निवेश भविष्य में उत्पादन और लाभ दोनों बढ़ा सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े लोगों की कार्यशैली दूसरों के लिए उदाहरण बन सकती है. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता की सराहना होगी. विरोध करने वाले लोग भी आपके काम और अधिकार को स्वीकार करेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बढ़ेगा, जिससे भविष्य में पदोन्नति के अवसर मजबूत हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. बच्चों की उपलब्धियां पूरे परिवार को गर्व का अवसर देंगी. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय खुशी देगा. प्रेम संबंधों में भी विश्वास और समझ पहले से बेहतर होगी. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग आपके निर्णयों को मजबूत बनाएगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. रुके हुए कार्य पूरे होने से आय के नए अवसर मिल सकते हैं. टैक्स संबंधी मामलों में राहत मिलने से वित्तीय दबाव कम होगा. निवेश से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने पर अच्छा लाभ मिल सकता है. भविष्य के लिए बचत और निवेश की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा. कठिन विषयों को समझने और थ्योरी मजबूत करने के लिए समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का लाभ मिलेगा. कला, डिजाइन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों तथा कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: पिंक.

अशुभ अंक: 1.

उपाय:

आज उगते सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और उसमें लाल पुष्प तथा अक्षत मिलाएं. इसके बाद "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मान-सम्मान, आत्मविश्वास और कार्यक्षेत्र में सफलता के योग मजबूत होंगे.

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